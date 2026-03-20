    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    15:45, 20 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    بۇگىن 20-ناۋرىزدا استرونوميالىق كوكتەم باستالدى

    استانا. قازاقپارات – 20-ناۋرىز كۇنى سولتۇستىك جارتى شاردا استرونوميالىق كوكتەم باستالدى. بۇل كۇنى كۇن ءدال شىعىستان شىعىپ، ءدال باتىسقا باتادى، دەپ حابارلايدى ت ا س س ماسكەۋ پلانەتاريىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنە سىلتەمە جاساپ.

    فوتو: freepik

    استرونوميالىق كوكتەم كۇن مەن ءتۇن تەڭەلۋى كەزىندە باستالادى. بۇل ساتتە كۇن اسپان ەكۆاتورىن قيىپ ءوتىپ، اسپان سفەراسىنىڭ وڭتۇستىك جارتى شارىنان سولتۇستىك جارتى شارىنا وتەدى. 2026 -جىلى بۇل قۇبىلىس ماسكەۋ ۋاقىتىمەن 17:46-دا تىركەلدى.

    مامانداردىڭ ايتۋىنشا، كۇن مەن ءتۇن تەڭەلەتىن كۇنى كۇن ءدال شىعىستان شىعىپ، ءدال باتىسقا باتادى. وسى كۇننەن كەيىن كۇننىڭ شىعۋ نۇكتەسى بىرتىندەپ سولتۇستىك-شىعىسقا، ال باتۋى سولتۇستىك-باتىسقا قاراي ىعىسادى. سولتۇستىك جارتى شاردا كۇن ۇزارىپ، ءتۇن قىسقارا باستايدى.

    سونىمەن قاتار استرونومدار 20-ناۋرىزدا كۇن مەن ءتۇن تەڭ بولعانىمەن، جارىق ۋاقىت ازداپ ۇزاق بولاتىنىن ءتۇسىندىردى. بۇعان اتموسفەراداعى رەفراكسيا، ياعني كۇن ساۋلەسىنىڭ سىنۋى سەبەپ.

    - رەفراكسيا اسەرىنەن باقىلاۋشى كۇننىڭ شىعۋىن ءسال ەرتەرەك كورەدى، ال باتۋىن كەشىرەك بايقايدى. سوندىقتان كۇن مەن ءتۇن تەڭەلگەن كۇننىڭ وزىندە جارىق ۋاقىت شامامەن 8-11 مينۋتقا ۇزاق بولادى، - دەدى پلانەتاري ماماندارى.

    وسى ەرەكشەلىككە بايلانىستى كۇن مەن ءتۇننىڭ ناقتى ۇزاقتىعى تەڭ بولاتىن ۋاقىت كوكتەمگى تەڭەلۋدەن كەيىن 2-3 كۇن وتكەن سوڭ عانا بايقالادى. بۇدان كەيىن سولتۇستىك جارتى شاردا جارىق ۋاقىت بىرتىندەپ ۇلعايا بەرەدى.

    استرونوميالىق كوكتەم 21-ماۋسىمعا دەيىن جالعاسادى. بۇل كۇنى جازعى كۇن توقىراۋى بولىپ، سولتۇستىك جارتى شاردا استرونوميالىق جاز باستالادى.

    ايتا كەتەيىك، رەسەيلىك عارىشكەر بالقاش كولىنىڭ عارىشتان تۇسىرىلگەن سۋرەتىن جاريالادى.

    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
