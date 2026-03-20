بۇگىن 20-ناۋرىزدا استرونوميالىق كوكتەم باستالدى
استانا. قازاقپارات – 20-ناۋرىز كۇنى سولتۇستىك جارتى شاردا استرونوميالىق كوكتەم باستالدى. بۇل كۇنى كۇن ءدال شىعىستان شىعىپ، ءدال باتىسقا باتادى، دەپ حابارلايدى ت ا س س ماسكەۋ پلانەتاريىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنە سىلتەمە جاساپ.
استرونوميالىق كوكتەم كۇن مەن ءتۇن تەڭەلۋى كەزىندە باستالادى. بۇل ساتتە كۇن اسپان ەكۆاتورىن قيىپ ءوتىپ، اسپان سفەراسىنىڭ وڭتۇستىك جارتى شارىنان سولتۇستىك جارتى شارىنا وتەدى. 2026 -جىلى بۇل قۇبىلىس ماسكەۋ ۋاقىتىمەن 17:46-دا تىركەلدى.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، كۇن مەن ءتۇن تەڭەلەتىن كۇنى كۇن ءدال شىعىستان شىعىپ، ءدال باتىسقا باتادى. وسى كۇننەن كەيىن كۇننىڭ شىعۋ نۇكتەسى بىرتىندەپ سولتۇستىك-شىعىسقا، ال باتۋى سولتۇستىك-باتىسقا قاراي ىعىسادى. سولتۇستىك جارتى شاردا كۇن ۇزارىپ، ءتۇن قىسقارا باستايدى.
سونىمەن قاتار استرونومدار 20-ناۋرىزدا كۇن مەن ءتۇن تەڭ بولعانىمەن، جارىق ۋاقىت ازداپ ۇزاق بولاتىنىن ءتۇسىندىردى. بۇعان اتموسفەراداعى رەفراكسيا، ياعني كۇن ساۋلەسىنىڭ سىنۋى سەبەپ.
- رەفراكسيا اسەرىنەن باقىلاۋشى كۇننىڭ شىعۋىن ءسال ەرتەرەك كورەدى، ال باتۋىن كەشىرەك بايقايدى. سوندىقتان كۇن مەن ءتۇن تەڭەلگەن كۇننىڭ وزىندە جارىق ۋاقىت شامامەن 8-11 مينۋتقا ۇزاق بولادى، - دەدى پلانەتاري ماماندارى.
وسى ەرەكشەلىككە بايلانىستى كۇن مەن ءتۇننىڭ ناقتى ۇزاقتىعى تەڭ بولاتىن ۋاقىت كوكتەمگى تەڭەلۋدەن كەيىن 2-3 كۇن وتكەن سوڭ عانا بايقالادى. بۇدان كەيىن سولتۇستىك جارتى شاردا جارىق ۋاقىت بىرتىندەپ ۇلعايا بەرەدى.
استرونوميالىق كوكتەم 21-ماۋسىمعا دەيىن جالعاسادى. بۇل كۇنى جازعى كۇن توقىراۋى بولىپ، سولتۇستىك جارتى شاردا استرونوميالىق جاز باستالادى.
