بۇگىن 1-جەلتوقساننان باستاپ قانداي وزگەرىستەر كۇشىنە ەنەدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىننەن باستاپ ەل ازاماتتارى جەڭىل اۆتوكولىكتى ليزينگ ارقىلى ساتىپ الا الادى. ال كولىگىنە قىسقى دوڭگەلەك سالماعاندار ايىپپۇل ارقالايدى. مۇنان بولەك، جاڭا اۋە رەيستەرى مەن تەمىرجول باعىتتارى ىسكە قوسىلادى.
سونىمەن ەلىمىزدە جەكە تۇلعالارعا كولىكتى ليزينگ ارقىلى بەرۋ تەتىگى ىسكە قوسىلدى. ليزينگ دەگەنىمىز - ۇزاق مەرزىمگە اۆتوكولىكتى، جابدىقتى نەمەسە تەحنيكانى جالعا بەرۋ ءتۇرى. ليزينگ كومپانياسى بەلگىلى ءبىر مۇلىكتى ساتىپ الىپ، ونى ادامدارعا ءوزارا كەلىسكەن مەرزىمگە پايدالانۋعا بەرەدى. جالعا الۋشى سول مۇلىكتى اي سايىن نەمەسە كەلىسىم بويىنشا تولەمدەر جاساپ پايدالانا الادى.
مەرزىم اياقتالعان سوڭ ءۇش ءتۇرلى تاڭداۋ بەرىلەدى:
مۇلىكتى تولىق ساتىپ الۋ - بارلىق تولەمدەر جاسالعاننان كەيىن كولىك مەنشىگىڭىزگە وتەدى.
مۇلىكتى قايتارۋ - مەرزىم بىتكەن سوڭ كولىكتى ليزينگ كومپانياسىنا قايتاراسىز.
جاڭا مۇلىككە اۋىستىرۋ - ەسكى كولىكتى قايتارىپ، جاڭاسىن ليزينگ ارقىلى الاسىز.
- ليزينگ - اۆتوموبيلدى ۇزاق مەرزىمگە جالعا الىپ، مەرزىمى اياقتالعان سوڭ ونى تولىق ساتىپ الۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن قۇرال. اۆتونەسيەدەن باستى ايىرماشىلىعى - ساتىپ الۋشى كولىكتى پايدالانۋ كەزەڭىندەگى امورتيزاتسياسىنا تولەيدى، سوندىقتان جارناسى مەن اي سايىنعى تولەمى ارزانىراق شىعادى. ا ق ش-تا ادامدار ەكى- ءۇش جىل ليزينگكە العان كولىگىن پايدالانىپ، كەيىن جاڭا كولىككە اۋىستىرادى. ەڭ باستى ءقاۋىپ - ليزينگكە كولىك بەرگەن كاسىپورىن بانكروتقا ۇشىراسا، ادام كولىكتەن ايىرىلىپ قالۋى مۇمكىن، - دەدى ءماجىلىس دەپۋتاتى ولجاس قۇسپەكوۆ.
ەل زاڭناماسىنا سايكەس، بۇگىننەن باستاپ اقپاننىڭ سوڭىنا دەيىن قىسقا ارنالعان دوڭگەلەكپەن جابدىقتالماعان كولىك قۇرالىن پايدالانۋعا تىيىم سالىنادى. جازعى دوڭگەلەكپەن جۇرگەن جۇرگىزۋشىلەرگە ايىپپۇل سالىنادى. ءبىرىنشى رەت پوليتسيا قۇرىعىنا ىلىككەندەر 5 ا ە ك، ياعني 19660 تەڭگە ايىپپۇل تولەيدى. ال قايتالانعان جاعدايدا ايىپپۇل كولەمى 39320 تەڭگەگە جەتەدى.
ايتا كەتەرلىگى، 2026 -جىلدىڭ 1-قاڭتارىنان ەلىمىزدە ا ە ك 4325 تەڭگە بولادى. دەمەك ايىپپۇل كولەمى دە ارتا تۇسەدى.
FlyArystan اۋەكومپانياسى 1-جەلتوقساننان باستاپ قىسقى ماۋسىمدا استانا - ءۇرىمجى - استانا باعىتى بويىنشا تىكەلەي رەيستەردى جالعاستىرادى. رەيستەر 2026 -جىلعى 23-ناۋرىزعا دەيىن اپتاسىنا ەكى رەت: استانادان ۇرىمشىگە دۇيسەنبى جانە سەنبى كۇندەرى، كەرى باعىتتاعى رەيستەر سەيسەنبى جانە جەكسەنبى كۇندەرى ورىندالادى.
استانا - ءۇرىمجى باعىتى بويىنشا العاشقى رەيس 2023 -جىلعى 21-قىركۇيەكتە ورىندالىپ، FlyArystan اۋەكومپانياسىنىڭ قىتايعا العاشقى اۋە قاتىناسىنىڭ باستاۋى بولدى. بۇل باعىت جولاۋشىلار اراسىندا تۇراقتى سۇرانىسقا يە، ال قازاقستان مەن قىتاي اراسىنداعى قولدانىستاعى ۆيزاسىز رەجيم تۋريستىك جانە ىسكەرلىك ساپارلاردىڭ وسۋىنە ىقپال ەتەدى.
تايلاندتىڭ Thai Air Asia X كومپانياسى بۇگىننەن باستاپ اپتاسىنا ءتورت رەيسپەن Airbus A330 ۇشاعىن پايدالانا وتىرىپ، الماتى مەن بانگكوك اراسىنداعى اۋە قاتىناسىن اشادى. سونىمەن قاتار، Thai Air Asia X الماتىدان ەۋروپانىڭ بەرلين (گەرمانيا) جانە مانچەستەر (ۇلى بريتانيا) قالالارىنا قازاقستاننىڭ «اشىق اسپان» رەجيمىندە «اۋە ەركىندىگىنىڭ» 5-دارەجەسىمەن رەيستەردى ورىنداۋعا قىزىعۋشىلىق تانىتىپ وتىر.
جاڭا رەيس قازاقستان مەن تايلاند اراسىنداعى تۋريزم الماسۋىن دامىتۋعا ۇلكەن مۇمكىندىك بەرەدى. وڭتۇستىك- شىعىس ازيا ەلدەرىنەن كەلەتىن ساياحاتشىلار ءۇشىن الماتىعا جولدى جەڭىلدەتىپ، قالانىڭ ورتالىق ازياداعى تۋريستىك ورتالىق رەتىندەگى بەدەلىن ارتتىرادى.
14-جەلتوقساننان باستاپ «الماتى - تاشكەنت» حالىقارالىق باعىتى بويىنشا تالگو پويىزىنىڭ قوزعالىس كەستەسى كۇندەلىكتى رەجيمگە اۋىسادى. بۇل شەشىم تاۋلىگىنە 400 دەن استام جولاۋشىنى تۇراقتى تۇردە تاسىمالداۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. باعىتقا جوعارى جايلىلىق دەڭگەيىنە يە تالگو قۇرامدارى شىعارىلادى.
بيلەتتەردى bilet.railways.kz رەسمي سايتىنان جانە تەمىرجول ۆوكزالدارىنىڭ بيلەت كاسسالارىنان ساتىپ الۋعا بولادى. قوسىمشا اقپاراتتى 1433 تەگىن ءنومىرى ارقىلى بىلۋگە بولادى. پويىزداردىڭ ناقتى كەلۋ جانە جونەلتۋ ۋاقىتى تۋرالى اقپارات tablo-railways.kz ونلاين- تابلوسىندا قولجەتىمدى.
15-جەلتوقسانىنان باستاپ تالگو №105/106 «الماتى - پەتروپاۆل» پويىزىنىڭ قوزعالىس كەستەسى جاڭارتىلادى. ەندى اتالعان باعىت بويىنشا پويىز كۇنارا قاتىنايدى. بۇعان دەيىن مارشرۋت ءتورت كۇندە ءبىر رەت جۇرەتىن. جيىلىكتىڭ ارتۋى وڭتۇستىك پەن سولتۇستىك وڭىرلەر اراسىنداعى كولىك قولجەتىمدىلىگىن كۇشەيتىپ، قىسقى ماۋسىمدا جولاۋشىلار ءۇشىن جول ءجۇرۋدى ەداۋىر قولايلى ەتەدى.
بۇل باعىت بويىنشا زاماناۋي Talgo ۆاگوندارى پايدالانىلادى. ولار ساپاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن جانە جول ۇستىندەگى جايلىلىقتى تولىق قامتاماسىز ەتەدى. مۇمكىندىگى شەكتەۋلى جاندار ءۇشىن ارنايى بەيىمدەلگەن ورىندار بولىنگەن، بيلەت قۇنىنا 50 پايىزعا دەيىن جەڭىلدىك قاراستىرىلعان.
ءبىر ساپاردا تالگو پويىزىمەن 600-دەن استام جولاۋشىنى تاسىمالداۋ مۇمكىندىگى بار.
24-قاراشادا ت ج م ورتكە قارسى قىزمەت كوميتەتى مەن ءى ءى م اكىمشىلىك پوليتسيا كوميتەتى جاپپاي جاڭا جىلدىق مەرەكەلەر كەزەڭىندە توتەنشە جاعدايلاردىڭ تۋىنداۋ قاۋپىن بارىنشا ازايتۋعا باعىتتالعان الدىن الۋ ءىس-شارالارىنىڭ بىرلەسكەن جوسپارىنا قول قويدى. سوعان سايكەس 1-جەلتوقساننان باستاپ ت ج م مەن ءى ءى م قاۋىپسىزدىك دەڭگەيىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان اۋقىمدى پروفيلاكتيكالىق ناۋقاندى - «گازباللون»، «قاۋىپسىز جاڭا جىل» جانە «پيروتەحنيكا» اكسيالارىن باستايدى.
«گازباللون» اكسياسى گازباللون جابدىعىن پايدالانۋمەن بايلانىستى بۇزۋشىلىقتاردىڭ الدىن الۋعا باعىتتالعان. اكسيا اياسىندا اۆتوجولدار مەن پاركينگىلەردە رەيدتەر جۇرگىزۋ، ءۇي باسقارۋشى ۇيىمداردىڭ باسشىلارىمەن جانە تۇرعىن الاپتاردىڭ تۇرعىندارىمەن كەزدەسۋلەر ۇيىمداستىرۋ، گاز قۇيۋ ستانتسيالارىنىڭ قىزمەتكەرلەرىمەن پروفيلاكتيكالىق اڭگىمەلەر وتكىزۋ كوزدەلگەن.
«قاۋىپسىز جاڭا جىل» اكسياسى جاپپاي جاڭا جىلدىق مەرەكەلەردە قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋدى ماقسات تۇتادى. ەۆاكۋاتسيالىق شىعۋلاردى، ءورت دابىلى جۇيەلەرىن تەكسەرۋدى جانە ءورت قاۋىپسىزدىگى نورمالارىن ساقتاۋدى، سونداي-اق كاسىپكەرلەرمەن جانە مەرەكەلىك كەشتەردى ۇيىمداستىرۋشىلارمەن كەزدەسۋلەردى قوسا العاندا، جاپپاي جاڭا جىلدىق ءىس-شارالار وتكىزىلەتىن ورىنداردا پروفيلاكتيكالىق جۇمىس جۇرگىزىلەدى.
«پيروتەحنيكا» اكسياسى پيروتەحنيكالىق بۇيىمداردى پايدالانۋ كەزىندە ءورت پەن جاراقاتتانۋدىڭ الدىن الۋعا باعىتتالعان. پيروتەحنيكانى ساقتاۋ جانە وتكىزۋ ورىندارى بويىنشا بىرلەسكەن رەيدتەر جوسپارلانعان.
1-جەلتوقساننان باستاپ ماجارستاندا Stipendium Hungaricum باعدارلاماسى بويىنشا وقۋعا قۇجاتتاردى قابىلداۋ باستالادى.
قازاقستان عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگى مەن ماجارستان سىرتقى ەكونوميكالىق بايلانىستار جانە سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى اراسىنداعى Stipendium Hungaricum باعدارلاماسى اياسىنداعى ىنتىماقتاستىق بويىنشا ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋم اياسىندا 2026-2027 وقۋ جىلىنا مىنا باعدارلامالار بويىنشا 250 وقۋ گرانتى ءبولىندى:
باكالاۆريات باعدارلاماسى بويىنشا 110 ورىن؛
ماگيستراتۋرا باعدارلاماسى بويىنشا 90 ورىن؛
باكالاۆريات+ماگيستراتۋرا باعدارلاماسى بويىنشا 30 ورىن؛
دوكتورانتۋرا باعدارلاماسى بويىنشا 20 ورىن.
گرانت كەلەسى شىعىنداردى وتەيدى:
تەگىن وقۋ؛
اي سايىنعى ستيپەنديا؛
جاتاقحانادا تۇرۋ (نەمەسە جالدامالى پاتەردىڭ اقىسى ايىنا 40000 HUF شاماسىندا)؛
مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ.
قالعان شىعىنداردى گرانت يەگەرى ءوز قاراجاتىنان وتەيدى.
