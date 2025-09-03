بيلىك اۋىسقاننان كەيىن 800 مىڭنان استام سيريالىق بوسقىن ەلىنە ورالدى
استانا. KAZINFORM - جۇزدەگەن مىڭ سيريالىقتىڭ وتانىنا قايتا ورالۋى كوپجىلدىق قاقتىعىستان كەيىنگى مۇمكىن تۇراقتانۋدىڭ العاشقى بەلگىلەرىنىڭ ءبىرى بولدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
ب ۇ ۇ بوسقىندار ءىسى جونىندەگى جوعارعى كوميسسارى باسقارماسىنىڭ دەرەكتەرىنە سايكەس، 2024 -جىلعى جەلتوقساندا سيريادا باشار اسادتىڭ بيلىگى قۇلاعاننان بەرى كورشى ەلدەردەن شامامەن 850 مىڭ ادام ۇيلەرىنە قايتقان.
جوعارعى كوميسسارىنىڭ ورىنباسارى كەللي كلەمەنستىڭ ايتۋىنشا، الداعى اپتالاردا ورالعاندار سانى 1 ميلليونعا جەتۋى مۇمكىن.
- بۇل قارقىندى كەزەڭ. بىزدە سوڭعى 14 جىلداعى حالىقتىڭ جاپپاي قونىس اۋدارۋىنا قاتىستى ەڭ ءىرى جاھاندىق ماسەلەلەردىڭ ءبىرىن شەشۋگە مۇمكىندىك تۋىپ وتىر، - دەدى كلەمەنس داماسككە ساپارى بارىسىندا Associated Press اگەنتتىگىنە بەرگەن سۇحباتىندا.
ونىڭ ايتۋىنشا، ۋاقىتشا ورتالىق ۇكىمەت ەل اۋماعىنىڭ باسىم بولىگىن باقىلاۋىنا العاننان كەيىن بۇعان دەيىن ەل ىشىندە قونىس اۋدارعان شامامەن 1,7 ميلليون سيريالىق تا ءوز قاۋىمداستىقتارىنا قايتىپ ورالعان.
In Syria, I saw how the will to rebuild is struggling to overcome the harsh reality of destroyed homes, lack of services and jobs.— Kelly T. Clements (@KellyTClements) September 2, 2025
Returning refugees are desperate for support.
UNHCR and partners are working with local authorities to deliver - we won’t
turn away now. pic.twitter.com/PLBR8c5oMR
2011 -جىلعى ناۋرىزدا باستالعان قاقتىعىس سالدارىنان شامامەن جارتى ميلليون ادام قازا تاپتى جانە سوعىسقا دەيىن 23 ميلليون تۇرعىنى بولعان ەل حالقىنىڭ جارتىسى باسپاناسىن تاستاۋعا ءماجبۇر بولدى. قاقتىعىس جىلدارىندا 5 ميلليوننان استام سيريالىق كورشى ەلدەردەن، سونىڭ ىشىندە ليۆاننان، يوردانيادان جانە تۇركيادان پانا تاپتى.
كلەمەنستىڭ ايتۋىنشا، ادامداردىڭ ءدال قازىر ەلگە قايتۋ سەبەپتەرى ءارتۇرلى، ال كەيبىرى ءالى دە كۇتۋگە بەيىم. سيريا- ليۆان شەكاراسىنا ساپارى كەزىندە ول سيرياعا بەت العان ادامدار مەن جۇك كولىكتەرىنىڭ كەزەگىن كورگەنىن ايتتى.
ليۆان بيلىگى ەلدە زاڭسىز جۇرگەن سيريالىقتاردى تامىز ايىنىڭ سوڭىنا دەيىن شىعىپ كەتۋ شارتىمەن جازادان بوساتتى. سونىڭ ناتيجەسىندە سوڭعى كۇندەرى مىڭداعان ادام شەكارادان وتكەن. الەمدە جان باسىنا شاققانداعى بوسقىنداردى ەڭ كوپ قابىلداعان ەل - ليۆان ءالى دە نەگىزگى كەتۋ پۋنكتى بولىپ وتىر.
سونىمەن قاتار، سيريالىقتاردىڭ ورالۋىنا جاڭا زورلىق-زومبىلىق وشاقتارى كەدەرگى كەلتىرىپ وتىر. ناۋرىزدا جاعالاۋدا الاۆيتتەردى جاپپاي ءولتىرۋ وقيعاسى بولسا، شىلدەدە سۋۆەيدا پروۆينسياسىندا درۋز قاۋىمىنىڭ وكىلدەرى قىرعىنعا ۇشىرادى. تەك شىلدەنىڭ وزىندە عانا ۇكىمەتشىل جاساقتار مەن درۋز جاۋىنگەرلەرى اراسىنداعى قاقتىعىس سالدارىنان سيريانىڭ وڭتۇستىگىندە شامامەن 190 مىڭ ادام ۇيلەرىن تاستاپ كەتۋگە ءماجبۇر بولدى.
سودان بەرى سۋۆەيداعا بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ بوسقىندار ءىسى جونىندەگى جوعارعى كوميسسارىنىڭ باسقارماسىنىڭ بەلسەندى قاتىسۋىمەن 21 گۋمانيتارلىق كەرۋەن جىبەرىلدى. كلەمەنستىڭ ايتۋىنشا، قارۋلى توپتاردىڭ اپتالاپ قورشاۋدا ۇستاعان داماسك- سۋۆەيدا تاس جولىنىڭ قايتا اشىلۋى گۋمانيتارلىق كومەكتى جەتكىزۋ ءۇشىن شەشۋشى ءرول اتقارادى.