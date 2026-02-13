بىلتىر وزبەكستانداعى قازاق جازۋشىلارىنىڭ وننان استام كىتابى جارىق كوردى
تاشكەنت. قازاقپارات - 2025 -جىلى وزبەكستانداعى ءبىرقاتار قازاق جازۋشىسىنىڭ كىتابى جارىق كوردى. بۇل تۋرالى تاشكەنتتە وتكەن قازاق ادەبيەتى كەڭەسىنىڭ ەسەپ بەرۋ جيىنىندا ءمالىم بولدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
وزبەكستان جازۋشىلار وداعىنا قاراستى قازاق ادەبيەتى كەڭەسىنىڭ جىلدى قورىتىندىلاۋ وتىرىسىنا وسى ەلدەگى قازاق قالامگەرلەرى، جۋرناليستەر مەن ستۋدەنتتەر قاتىستى.
- وتكەن جىلى وزبەكستانداعى قازاق جازۋشىلارىنىڭ وننان استام كىتابى جارىق كوردى. ونىڭ ىشىندە قالامگەرلەردىڭ ءتول تۋىندىلارى باسىم. اتاپ ايتقاندا، عالىم، ادەبيەتتانۋشى قالدىبەك سەيدانوۆتىڭ «اباي جانە ورتا ازيا ادەبيەتى» اتتى مونوگرافيالىق ەڭبەگى باسپادان شىقتى. سونداي-اق، اقىن زاميرام مۇسايەۆانىڭ بالالارعا ارنالعان ء«مولدىر بولسىن جۇرەكتەر» كىتابى وقىرمانعا ۇسىنىلدى، - دەدى قازاق ادەبيەتى كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى ءتۇرسىنالى احمەتوۆ.
جينالىستا ءمالىم بولعانداي، بىلتىر «وزبەكستانداعى قازاق اقىندارىنىڭ ولەڭدەر جيناعى» ەڭبەگى جارىق كوردى. وعان جازۋشى ناۋرىزباي جاربوسىن ۇلىنىڭ، جاس اقىن مەيرامبەك ابدىقاليەۆ پەن بارشىن مىرزابەك قىزىنىڭ تۋىندىلارى ەندى.
2025 -جىلى اۋدارما باعىتىندا دا ىلكىمدى ءىس اتقارىلعان. ماسەلەن، وزبەكستاننىڭ حالىق جازۋشىسى حايريددين سۋلتانوۆتىڭ «باقىت جاعالاۋى» اتتى پروزاسى قازاق تىلىنە ءتارجىمالاندى.
- بۇل جۇمىستار قازاق-وزبەك ادەبي بايلانىستارىنىڭ جاڭا دەڭگەيگە كوتەرىلگەنىن ايعاقتايدى، - دەپ ءمالىم ەتتى ءتۇرسىنالى احمەتوۆ.
جالپى، جىل سايىن وزبەكستاندا ءبىرتۋار قازاق جازۋشىلارىنىڭ مەرەيتويى اتالىپ وتەدى. ماسەلەن، بىلتىر اباي قۇنانباي ۇلىنىڭ 180-جىلدىعى كەڭ كولەمدە تويلاندى. ونىڭ اياسىندا ادەبي كەشتەر ۇيىمداستىرىلىپ، عىلىمي- تانىمدىق كونفەرەنتسيالار وتكىزىلدى.
- بىلتىر اباي قۇنانباي ۇلىنىڭ 38- قارا ءسوزى ءتۇپنۇسقا نەگىزىندە وزبەك تىلىنە قايتا اۋدارىلدى. ونى ادەبيەتتانۋشى باحودير كاريم ءتارجىمالادى. مۇنىمەن بىرگە، تاياۋدا وزبەكستاننىڭ حالىق اقىنى ابدۋللا اريپوۆتىڭ «ادىلەت شۋاعى» كىتابى قازاق تىلىنە اۋدارىلىپ، باسپادان شىقتى. الداعى ۋاقىتتا ونىڭ تۇساۋكەسەرىن ۇيىمداستىرامىز، - دەدى قازاق ادەبيەتى كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى.
سونداي-اق، بيىل كورشىلەس ەلدە قازاق قالامگەرى ءومىرزاق قوجامۇراتوۆتىڭ 95 -جىلدىق مەرەيتويى اتالىپ وتەدى. بۇعان قوسا، اقىن تولەگەن ايبەرگەنوۆتىڭ ولەڭدەرىن ناسيحاتتاۋعا ارنالعان ادەبي كەشتەر ۇيىمداستىرۋ جوسپارلانعان.
ەسكە سالايىق، 2024 -جىلى وزبەكستانداعى قازاق قالامگەرلەرىنىڭ 20 عا جۋىق كىتابى جارىققا شىققان ەدى.
ءاليحان اسقار