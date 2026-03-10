بىلتىر رەكوردتىق كولەمدە تۇرعىن ءۇي پايدالانۋعا بەرىلدى
استانا. KAZINFORM - بيىل ەلىمىز بويىنشا 18,5 ميلليون شارشى مەتر تۇرعىن ءۇي سالىنادى. بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس ءمينيسترى ەرسايىن ناعاسپايەۆ ايتتى.
- مەملەكەت باسشىسى سايلاۋالدى باعدارلاماسىندا ۇكىمەتكە 7 جىل ىشىندە 111 ميلليون شارشى مەتر تۇرعىن ءۇي سالۋدى تاپسىرعان بولاتىن. وسى مەرزىم ارالىعىنداعى ءۇش جىلدا تۇرعىن ءۇي قۇرىلىسى جوسپارلانعان كورسەتكىشتەن اسىرا ورىندالىپ جاتىر. وتكەن جىلعى جوسپار 19,2 ميلليون شارشى مەتر بولدى. جىل قورىتىندىسى بويىنشا اتالعان جوسپار اسىرا ورىندالىپ، رەكوردتىق كولەمدە، ياعني 20,1 ميلليون شارشى مەتر تۇرعىن ءۇي پايدالانۋعا بەرىلدى. جالپى، جوسپارلى كورسەتكىش ون سەگىز وڭىردە ارتىعىمەن ورىندالدى، - دەدى مينيستر.
ونىڭ مالىمەتىنشە، بيىل تۇرعىن ءۇي قۇرىلىسىنىڭ بولجامدى كولەمى 18,5 ميلليون شارشى مەتر جانە قوسىمشا شارالار قولدانعان جاعدايدا بۇل كورسەتكىشتى ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بار.
- ەڭ جوعارى كولەم استانا، الماتى جانە شىمكەنت قالالارىندا بولجانىپ وتىر، - دەدى ەرسايىن ناعاسپايەۆ.
بيىلدان باستاپ ساتىپ الىناتىن پاتەرلەردىڭ ورنالاسقان جەرىن جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندار وزدەرى انىقتايدى. بۇل تۋرالى ءماجىلىس دەپۋتاتتارىنىڭ ساۋالىنا پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆتىڭ جاۋابىندا ايتىلعان.