بىلتىر قازاقستانعا قانشا قانداس كوشىپ كەلدى
استانا. قازاقپارات - 2025 -جىلى قازاقستانعا 6843 ادام كوشىپ كەلگەن، ونىڭ 2234 ى - قانداس، قالعانى - قونىس اۋدارۋشىلار.
ق ر ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ رەسمي ساۋالىنا جولداعان جاۋابىنداعى دەرەككە ساي، بۇل تىزىمدە سولتۇستىك وڭىرلەر كوش باستاپ تۇر. اتاپ ايتقاندا:
- پاۆلودار وبلىسىنا - 2190 ادام،
- سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنا - 2176 ادام،
- شىعىس قازاقستان وبلىسىنا - 774 ادام،
- قوستاناي وبلىسىنا - 651 ادام،
- اباي وبلىسىنا - 508 ادام،
- اقمولا وبلىسىنا - 300 ادام،
- اتىراۋ وبلىسىنا - 103 ادام،
- ۇلىتاۋ وبلىسىنا - 103 ادام،
- قاراعاندى وبلىسىنا - 38 ادام قونىس اۋدارعان.
كوشىپ كەلۋشى ادامدار مىنا ەلدەردەن كەلگەن:
* قىتايدان - 853
* وزبەكستاننان - 720
* موڭعوليادان - 459
* رەسەيدەن - 103
* تۇرىكمەنستاننان - 64
* باسقا ەلدەردەن - 35 ادام.
مينيسترلىك اتاپ وتكەندەي، قابىلدانىپ جاتقان شارالاردىڭ ناتيجەسىندە قونىستانۋ وڭىرلەرىندەگى كوشى-قوننىڭ تەرىس سالدوسى 2019 -جىلمەن سالىستىرعاندا %36 عا تومەندەدى. بۇل شارالار قونىس اۋدارۋشىلار مەن قانداستارعا ارنالعان الەۋمەتتىك جانە تۇرعىن ءۇي قولداۋىن جاقسارتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
ايتا كەتەيىك، 2025 -جىلى Migration.enbek.kz پورتالى ارقىلى قازاقستانعا كوشۋ بويىنشا 18639 ءوتىنىش وڭدەلدى.