ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    11:23, 12 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    بىلتىر قازاقستانعا قانشا قانداس كوشىپ كەلدى

    استانا. قازاقپارات - 2025 -جىلى قازاقستانعا 6843 ادام كوشىپ كەلگەن، ونىڭ 2234 ى - قانداس، قالعانى - قونىس اۋدارۋشىلار.

    كوللاج: Kazinform

    ق ر ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ رەسمي ساۋالىنا جولداعان جاۋابىنداعى دەرەككە ساي، بۇل تىزىمدە سولتۇستىك وڭىرلەر كوش باستاپ تۇر. اتاپ ايتقاندا:

    - پاۆلودار وبلىسىنا - 2190 ادام،

    - سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنا - 2176 ادام،

    - شىعىس قازاقستان وبلىسىنا - 774 ادام،

    - قوستاناي وبلىسىنا - 651 ادام،

    - اباي وبلىسىنا - 508 ادام،

    - اقمولا وبلىسىنا - 300 ادام،

    - اتىراۋ وبلىسىنا - 103 ادام،

    - ۇلىتاۋ وبلىسىنا - 103 ادام،

    - قاراعاندى وبلىسىنا - 38 ادام قونىس اۋدارعان.

    كوشىپ كەلۋشى ادامدار مىنا ەلدەردەن كەلگەن:

    * قىتايدان - 853

    * وزبەكستاننان - 720

    * موڭعوليادان - 459

    * رەسەيدەن - 103

    * تۇرىكمەنستاننان - 64

    * باسقا ەلدەردەن - 35 ادام.

    مينيسترلىك اتاپ وتكەندەي، قابىلدانىپ جاتقان شارالاردىڭ ناتيجەسىندە قونىستانۋ وڭىرلەرىندەگى كوشى-قوننىڭ تەرىس سالدوسى 2019 -جىلمەن سالىستىرعاندا %36 عا تومەندەدى. بۇل شارالار قونىس اۋدارۋشىلار مەن قانداستارعا ارنالعان الەۋمەتتىك جانە تۇرعىن ءۇي قولداۋىن جاقسارتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.

    ايتا كەتەيىك، 2025 -جىلى Migration.enbek.kz پورتالى ارقىلى قازاقستانعا كوشۋ بويىنشا 18639 ءوتىنىش وڭدەلدى.

    Бейсен Сұлтан
