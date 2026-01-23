بىلتىر قازاقستان مەن وزبەكستان اراسىنداعى تاۋار اينالىمى 5 ميلليارد دوللارعا جۋىقتادى
تاشكەنت. قازاقپارات - 2025-جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قازاقستان وزبەكستاننىڭ نەگىزگى ساۋدا سەرىكتەستەرىنىڭ ۇشتىگىندە قالدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
وزبەكستان ۇلتتىق ستاتيستيكا كوميتەتىنىڭ اقپاراتىنا ساي، قاڭتار-جەلتوقسان ارالىعىندا ەلدىڭ سىرتقى ساۋدا اينالىمى 81,2 ميلليارد دوللارعا جەتىپ، 2024-جىلمەن سالىستىرعاندا 20,7 پايىزعا ءوستى. بۇگىنگى تاڭدا كورشىلەس مەملەكەت الەمنىڭ 210 ەلىمەن ساۋدا-ساتتىق جاسايدى.
وزبەكستاننىڭ نەگىزگى ساۋدا سەرىكتەستەرى كوشىن قىتاي باستاپ تۇر. ەكى مەملەكەت اراسىنداعى تاۋار اينالىمى 17,2 ميلليارد دوللاردان (جالپى كولەمنىڭ 21,2 پايىز) استى.
ال ساۋدا-ساتتىقتىڭ 16 پايىز رەسەيدىڭ ۇلەسىنە تيەسىلى. بۇل ەلمەن اراداعى ەكسپورت-يمپورت كولەمى 13 ميلليارد دوللارعا تەڭ.
سونداي-اق، كوشباسشىلاردىڭ ۇشتىگىن قازاقستان تۇيىندەيدى. رەسمي استانا مەن تاشكەنت اراسىنداعى تاۋار اينالىمى 4,9 ميلليارد دوللاردان (6,1 پايىز) ارتىق. بۇل 2024-جىلمەن سالىستىرعاندا 507 ميلليون دوللارعا كوپ.
قامتىلىپ وتىرعان كەزەڭدە وزبەكستان قازاقستانعا 1,5 ميلليارد دوللاردىڭ تاۋارىن ەكسپورتتاپ، 3,4 ميلليارد دوللاردان استام سوماعا ءونىم يمپورتتاعان.
بۇعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، وزبەكستاندا قازاقستاندىق كاپيتالمەن جۇمىس ىستەيتىن كومپانيالار قاتارى كوبەيدى.
قوسا كەتسەك، بىلتىر ون ايدا 7 مىڭعا جۋىق قازاقستاندىق وزبەكستاندا ەم العان.