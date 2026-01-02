بىلتىر نەمىستەر ۇيسىزدەرگە كومەكتەسۋ ءۇشىن رەكوردتىق سوما جينادى
استانا. KAZINFORM - گەرمانيادا جارتى ميلليونعا جۋىق ادامنىڭ ءوز ءۇيى جوق. ولاردىڭ دەنى مەملەكەتتىك باسپانالاردا نەمەسە تۋىستارى مەن دوستارىنىڭ ۇيىندە تۇرادى، دەپ حابارلايدى DW.
- گەرمانيادا تۇرعىن ءۇي نارىعى شيەلەنىسكەن ماسەلە. ەلدە پاتەردەن شىعارىپ جىبەرۋ جاعدايى كوبەيىپ بارادى. دەگەنمەن ولارعا كومەكتەسەتىندەر سانى دا ارتىپ كەلەدى. ناتيجەسىن Spiegel انىقتايتىن امەريكاندىق GoFundMe پلاتفورماسىنىڭ تالداۋى بويىنشا نەمىستەر قارىزى بار جالعا الۋشىلار مەن ۇيسىزدەرگە جيى اقشا اۋدارادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
باسىلىمنىڭ مالىمەتىنشە، 2025-جىلى پلاتفورما تۇرعىن ۇيگە قاتىستى ناۋقاندار ارقىلى شامامەن 6,8 ميلليون ەۋرو جينادى. بۇل 2024-جىلمەن سالىستىرعاندا ايتارلىقتاي كوپ، ول جىلى كورسەتكىش 2,3 ميلليون ەۋرو بولدى.
سونداي-اق بىلتىر «باسپانا»، «جالعا الۋ»، «كوشىرۋ» جانە «ءۇيسىز قالۋ» كىلت سوزدەرىمەن 5000 عا جۋىق قاراجات جيناۋ اكسياسى ءوتتى. ال 2024-جىلى 2400 شارا ۇيىمداستىرىلعان.
گەرمانيادا جارتى ميلليونعا جۋىق باسپاناسىز ادام بار، ولاردىڭ كوپشىلىگى مەملەكەتتىك باسپانانى نەمەسە تۋىستارى مەن دوستارىنىڭ ءۇيىن پانالايدى.
ۇكىمەتتىڭ ەسەبىنە سايكەس، 2024-جىلدىڭ باسىندا 47300 ادام كوشەدە تۇنەپ، ۋاقىتشا باسپانالاردا ءومىر سۇرگەن. ال ەكى جىل بۇرىن ولاردىڭ سانى 10 مىڭعا از ەدى. ۇيسىزدەردىڭ كوبەيگەنى ازداي، قازىر ەلدە پاتەر جالداپ تۇراتىنداردى شىعارىپ جىبەرۋ جاعدايى دا كوبەيگەن.
ايتا كەتەيىك، گەرمانيادا جۇمىس ورىندارى قىسقارىپ جاتىر.