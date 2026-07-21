بىلتىر ەلىمىزدە قانشا اۆتوكولىك شىعارىلدى
استانا. KAZINFORM - ۇكىمەت وتىرىسىندا ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس ءمينيسترى ەرسايىن ناعاسپايەۆ اۆتوكولىك ءوندىرىسىنىڭ دامۋ بارىسى جونىندە مالىمدەدى.
- قازىر اۆتوموبيل ونەركاسىبى - وتاندىق ماشينا جاساۋ سالاسىنداعى ستراتەگيالىق باعىتتاردىڭ ءبىرى. ول الەمنىڭ دامىعان مەملەكەتتەر تاجىريبەسىنە سايكەس كەزەڭ-كەزەڭىمەن دامىپ كەلەدى. ماسەلەن، كورەيادا بۇل سالانى قالىپتاستىرۋعا شامامەن 30 جىل قاجەت بولدى. ەلىمىزدە 2010-2019-جىلدارى وتاندىق اۆتوكولىك ءوندىرىسىنىڭ نەگىزى قالاندى. وسى كەزەڭدە نارىققا الەمدىك جەتەكشى برەندتەر كەلىپ، قۇراستىرۋ ءوندىرىسى ىسكە قوسىلدى. سونىڭ ناتيجەسىندە اۆتوموبيل ءوندىرىسىنىڭ كولەمى 3 مىڭنان 50 مىڭ بىرلىككە دەيىن ءوستى،-دەدى ول.
ال 2020-جىلدان باستاپ سالا دامۋدىڭ جاڭا كەزەڭىنە ءوتتى.
- دانەكەرلەۋ، بوياۋ پروتسەستەرىن قامتيتىن كۇردەلى قۇراستىرۋ ءوندىرىسى ەنگىزىلە باستادى. سونىڭ ناتيجەسىندە ءوندىرىس الەۋەتى ارتىپ، جىل قورىتىندىسى بويىنشا 171400 اۆتوكولىك شىعارىلدى. وتكەن جىلدان باستاپ اۆتوموبيل ونەركاسىبىنىڭ دامۋىنىڭ جاڭا كەزەڭى باستالدى، - دەدى مينيستر.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قازاقستاندا ەڭ كوپ ساتىلعان اۆتوكولىكتەر بەلگىلى بولعانىن جازعانبىز.