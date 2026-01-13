بىلتىر ەلىمىزدە قانشا ەسىرتكى قىلمىسىنىڭ جولى كەسىلدى
استانا. KAZINFORM - ق ر ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ ەسىرتكى قىلمىسىنا قارسى ءىس-قيمىل كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى دانيار مەيرحان ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىنىڭ باسپا ءسوز الاڭىندا جاڭا كەشەندى جوسپاردىڭ تانىستىرىلىمى بارىسىندا مالىمدەمە جاسادى.
ونىڭ ايتۋىنشا، جاڭا كەشەندى جوسپاردى ازىرلەۋ كەزىندە جاھاندىق جانە وڭىرلىك دەڭگەيدەگى ەسىرتكىگە قاتىستى احۋالدىڭ دامۋ ۇردىستەرى جان- جاقتى تالدانعان. سونىمەن قاتار پارلامەنت دەپۋتاتتارىنىڭ، مەملەكەتتىك جانە جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانداردىڭ، ۇكىمەتتىك ەمەس ۇيىمدار مەن قوعام وكىلدەرىنىڭ ۇسىنىستارى ەسكەرىلگەن. بۇدان بولەك، 2023- 2025 -جىلدارعا ارنالعان الدىڭعى كەشەندى جوسپاردىڭ ىسكە اسىرىلۋ ناتيجەلەرى دە نازارعا الىنعان.
- كەيىنگى ءۇش جىلدا ۆەدومستۆوارالىق ءوزارا ءىس- قيمىل مەن حالىقارالىق ىنتىماقتاستىق ايتارلىقتاي كۇشەيىپ، ەسىرتكى قىلمىسىنا قارسى كۇرەس الدىن الۋ شارالارىنا باسىمدىق بەرىلگەن نەعۇرلىم بەلسەندى سيپاتقا يە بولعان، - دەدى ول.
سونداي-اق ول ءوز سوزىندە 2025 -جىلى بارلىق قۇقىق قورعاۋ جانە ارنايى مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ بىرلەسكەن جۇمىسىنىڭ ناتيجەسىندە 4 مىڭ ەسىرتكى قىلمىسىنىڭ جولى كەسىلگەن. ونىڭ ىشىندە 2700 دەن استامى ەسىرتكى زاتتارىن ساتۋ دەرەكتەرى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- جالپى العاندا، زاڭسىز اينالىمنان شامامەن 49 توننا ءتۇرلى ەسىرتكى زاتتارى تاركىلەنگەن. اسىرەسە سينتەتيكالىق ەسىرتكىگە قاتىستى وڭ ناتيجەلەر بايقالادى. اتالعان باعىت بويىنشا الىنعان ەسىرتكىنىڭ كولەمى 1,5 تونناعا جۋىقتاپ، بۇل 4,5 ميلليون ءبىر رەتتىك دوزانىڭ زاڭسىز اينالىمعا تۇسۋىنە جول بەرمەگەن، - دەدى دانيار مەيرحان.
سونىمەن قاتار جەدەل-ىزدەستىرۋ جۇمىستارىنىڭ جاڭا تاسىلدەرى مەن كەشەندى يننوۆاتسيالىق شەشىمدەردى قولدانۋ ناتيجەسىندە ءبىرقاتار ناركولابوراتوريالار جويىلعان. ولاردىڭ باسىم بولىگى سينتەتيكالىق ەسىرتكى وندىرۋمەن اينالىسقان.