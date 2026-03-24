بىلتىر ەلىمىزگە 16 ميلليونعا جۋىق شەتەلدىك تۋريست كەلگەن
استانا. KAZINFORM - قازاقستانعا كەلەتىن شەتەلدىك ساياحاتشىلاردىڭ سانى جىلدان-جىلعا ارتىپ كەلەدى. بۇل جونىندە ق ر تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى رەسمي ساۋالىمىزعا جولداعان جاۋابىندا مالىمدەدى.
- 2025 -جىلى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنا 15,7 ميلليون شەتەلدىك ازامات كەلدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
بىلتىر قازاقستانعا كەلگەن تۋريستەر سانى بويىنشا توپ-10 ەل:
1. وزبەكستان - 5590173 ادام؛
2. قىرعىزستان - 3545701 ادام؛
3. رەسەي فەدەراتسياسى - 3502093 ادام؛
4. قىتاي - 968838 ادام؛
5. تاجىكستان - 883758 ادام؛
6. بەلارۋس - 167116 ادام؛
7. ءۇندىستان - 157845 ادام؛
8. تۇركيا - 135952 ادام؛
9. ازەربايجان - 96834 ادام؛
10. گەرمانيا - 95229 ادام.
ەلىمىزگە كەلەتىن شەتەلدىك ساياحاتشىلاردىڭ سانى جىلدان-جىلعا ءوسىپ كەلەدى.
- قازاقستانعا 2020 -جىلى - 2 ميلليون، 2021 -جىلى - 1,3 ميلليون، 2022 -جىلى - 4,7 ميلليون، 2023 -جىلى - 9,2 ميلليون، 2024 -جىلى - 15,2 ميلليون، 2025 -جىلى - 15,7 ميلليون شەتەلدىك تۋريست كەلدى، - دەلىنگەن رەسمي جاۋاپتا.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن گەرمانيانىڭ ءىرى تۋريزم قاۋىمداستىعى قازاقستاندا فورۋم وتكىزەتىنىن جازعانبىز.