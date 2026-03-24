ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    07:00, 24 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    بىلتىر ەلىمىزگە 16 ميلليونعا جۋىق شەتەلدىك تۋريست كەلگەن

    استانا. KAZINFORM - قازاقستانعا كەلەتىن شەتەلدىك ساياحاتشىلاردىڭ سانى جىلدان-جىلعا ارتىپ كەلەدى. بۇل جونىندە ق ر تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى رەسمي ساۋالىمىزعا جولداعان جاۋابىندا مالىمدەدى.

    Қазақстанның туристік нысандары
    فوتو: Kazinform

    - 2025 -جىلى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنا 15,7 ميلليون شەتەلدىك ازامات كەلدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    بىلتىر قازاقستانعا كەلگەن تۋريستەر سانى بويىنشا توپ-10 ەل:

    1. وزبەكستان - 5590173 ادام؛

    2. قىرعىزستان - 3545701 ادام؛

    3. رەسەي فەدەراتسياسى - 3502093 ادام؛

    4. قىتاي - 968838 ادام؛

    5. تاجىكستان - 883758 ادام؛

    6. بەلارۋس - 167116 ادام؛

    7. ءۇندىستان - 157845 ادام؛

    8. تۇركيا - 135952 ادام؛

    9. ازەربايجان - 96834 ادام؛

    10. گەرمانيا - 95229 ادام.

    ەلىمىزگە كەلەتىن شەتەلدىك ساياحاتشىلاردىڭ سانى جىلدان-جىلعا ءوسىپ كەلەدى.

    - قازاقستانعا 2020 -جىلى - 2 ميلليون، 2021 -جىلى - 1,3 ميلليون، 2022 -جىلى - 4,7 ميلليون، 2023 -جىلى - 9,2 ميلليون، 2024 -جىلى - 15,2 ميلليون، 2025 -جىلى - 15,7 ميلليون شەتەلدىك تۋريست كەلدى، - دەلىنگەن رەسمي جاۋاپتا.

    ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن گەرمانيانىڭ ءىرى تۋريزم قاۋىمداستىعى قازاقستاندا فورۋم وتكىزەتىنىن جازعانبىز.

    تەگ:
    قوعام ەكونوميكا ىقپالداستىق
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار