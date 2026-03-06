بىلتىر جولاۋشىلاردى زاڭسىز تاسىمالداعان 4333 جۇرگىزۋشى جاۋاپقا تارتىلدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەتتىك ورگاندار ينتەرنەت-اگرەگاتورلارمەن بىرلەسىپ، تاكسيمەن تاسىمالداۋشىلاردىڭ قىزمەتىن رەتتەۋدىڭ قوسىمشا تەتىكتەرىن پىسىقتاپ جاتىر. بۇل تۋرالى ءماجىلىس دەپۋتاتتارىنىڭ ساۋالىنا پرەمەر-ءمينيستردىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى رومان سكلياردىڭ جاۋابىندا ايتىلعان.
- قازىرگى ۋاقىتتا ەلىمىزدىڭ اۆتوموبيل جولدارىندا جولاۋشىلار تاسىمالىنا باقىلاۋ كۇشەيدى. «قاۋىپسىز جول»، «قاۋىپتى جۇرگىزۋشى» جانە «تاسىمالداۋشى» جەدەل-پروفيلاكتيكالىق ءىس-شارالارى ۇنەمى وتكىزىلىپ تۇرادى، ولاردىڭ بارىسىندا كوپتەگەن قۇقىق بۇزۋشىلىقتار، سونىڭ ىشىندە زاڭسىز تاسىمالداۋ (سونداي-اق قالاارالىق تاسىمالداۋ) فاكتىلەرى تىركەلىپ وتىر. 2025 -جىلى اتالعان ءىس-شارالاردىڭ قورىتىندىسى بويىنشا جولاۋشىلاردى زاڭسىز تاسىمالداعانى ءۇشىن 4333 جۇرگىزۋشى، قوعامدىق ورىنداردا ازاماتتارعا ءتيىسۋ جانە تاكسي قىزمەتتەرىن كورسەتۋ ماقساتىندا مازالاپ ءوتىنىش ءبىلدىرۋ فاكتىلەرى بويىنشا 16797 ادام اكىمشىلىك جاۋاپقا تارتىلدى، - دەدى ءبىرىنشى ۆيتسە-پرەمەر.
ونىڭ اتاپ وتۋىنشە، زاڭناماعا سايكەس، تاكسيمەن تاسىمالداۋشى رەتىندە قىزمەتتىڭ باستالۋى حابارلاما جاساۋ سيپاتىندا بولادى. بۇل رەتتە تاسىمالداۋشىلار ءۇشىن ەرەكشە تالاپتار كوزدەلگەن. اتاپ ايتقاندا مىندەتتى مەديتسينالىق تەكسەرۋلەر، ەڭبەك جانە دەمالىس رەجيمىن ساقتاۋ، سونداي- اق جولاۋشىلاردى ساقتاندىرۋ تالاپتارى بار.
- سونىمەن قاتار جولاۋشىلار تاسىمالىنا باقىلاۋدى كۇشەيتۋ ماقساتىندا مەملەكەتتىك ورگاندار ينتەرنەت- اگرەگاتورلارمەن بىرلەسىپ تاكسيمەن تاسىمالداۋشىلاردىڭ قىزمەتىن رەتتەۋدىڭ قوسىمشا تەتىكتەرىن پىسىقتاۋدا، - دەدى رومان سكليار.