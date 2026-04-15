بىلتىر 1757 رەسەيلىك قازاقستان ازاماتتىعىن العان
استانا. قازاقپارات - 2025 -جىلى ەل اۋماعىنا كىرگەن 15 ميلليون 956 مىڭ 571 شەتەلدىكتىڭ 63480 ى قايتا شىقپاي قالعان. ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ Kazinform ساۋالىنا بەرگەن جاۋابىندا وسىنداي دەرەك بار.
- 2025 -جىلى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنا 15956571 شەتەل ازاماتى كىرىپ، 15893091 ى شىققان (2024 -جىلى 15454808 شەتەل ازاماتى كىرىپ، 15414762 شىققان، - دەپ جازىلعان جاۋاپتا.
ءى ءى م دەرەگىنە سۇيەنسەك، 2025 -جىلى 113 مىڭ 961 شەتەل ازاماتى كوشى-قون زاڭناماسىن بۇزعانى ءۇشىن اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلىپ، 18 مىڭ 872 شەتەلدىك قازاقستان اۋماعىنان شىعارىلعان. ال 2024 -جىلى 97 مىڭ 229 شەتەل ازاماتى كوشى-قون زاڭناماسىن بۇزىپ، 14 مىڭ 124 ى ەل اۋماعىنان شىعارىلعان بولاتىن.
مينيسترلىكتەگىلەر بىلتىر قازاقستاندا تۇرۋعا ىقتيارحات العان رەسەي ازاماتتارىنىڭ سانى 8148 ادام بولعانىن اتاپ ءوتتى (2024 -جىلى - 9761).
- 2025 -جىلى بۇرىن رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ ازاماتى بولعان 1757 ادام قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتىعىن الدى (2024 -جىلى - 2148)، - دەپ جازادى ءى ءى م ماماندارى.
ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ءمينيسترلىنىڭ مالىمەتى بويىنشا، 2025 -جىلى سىرتقى كوشى-قون سالدوسى وڭ ديناميكا كورسەتىپ، 16,1 مىڭ ادامعا دەيىن وسكەن.