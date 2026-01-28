بىلتىر قانشا ەتنيكالىق قازاق قانداس مارتەبەسىن الدى
استانا. قازاقپارات - 2025 -جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا 16805 ەتنيكالىق قازاق تاريحي وتانىمەن تابىسىپ، قانداس مارتەبەسىن الدى. جالپى 1991-جىلدان بەرى رەسپۋبليكاعا 1 ميلليون 164,8 مىڭ ەتنيكالىق قازاق ورالدى.
ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى مالىمەتىنشە، قازاقستانعا كەلگەن قانداستاردىڭ %44,5 ى وزبەكستاننان، %44,1 قىتايدان، %4 تۇرىكمەنستاننان، %3 مونعوليادان، %2,5 رەسەيدەن جانە %1,9 باسقا ەلدەردەن.
2026 -جىلعى 1-قاڭتارداعى جاعداي بويىنشا ەڭبەككە قابىلەتتى جاستاعى ەتنيكالىق قونىس اۋدارۋشىلار سانى %57,4، ەڭبەككە قابىلەتتى جاستان كىشى %34 جانە زەينەتكەرلەر %8,6 بولدى.
ەڭبەككە قابىلەتتى جاستاعى قانداستاردىڭ ىشىنەن ءبىلىم دەڭگەيى بويىنشا %15 ى جوعارى ءبىلىمدى، %27,5 ى ورتا كاسىبي ءبىلىمدى، %51,2 ى جالپى ورتا ءبىلىمدى، جانە %6,3 ىنىڭ ءبىلىمى جوق.
قونىس اۋدارعان ەتنيكالىق قازاقتار رەسپۋبليكانىڭ ءتۇرلى وڭىرىنە قونىستاندى.
سونىمەن بىرگە، قانداستاردى قونىستاندىرۋ ءۇشىن كەلەسىدەي ەڭبەك كۇشى تاپشى وڭىرلەر انىقتالدى: اقمولا، اباي، قوستاناي، پاۆلودار، اتىراۋ، باتىس، شىعىس جانە سولتۇستىك قازاقستان وبلىستارى.
2025 -جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قونىستاندىرۋ وڭىرلەرىندە 2309 قانداس قونىس اۋداردى، بۇل 2025 -جىلعا بەكىتىلگەن كۆوتاعا سايكەس كەلەدى.
جوعارىدا اتالعان وڭىرلەردە قونىستانعان قانداستارعا كوشۋگە سۋبسيديا تۇرىندە مەملەكەتتىك قولداۋ شارالارى ۇسىنىلادى. ءبىر مەزگىلدە وتاعاسىنا جانە وتباسىنىڭ ءاربىر مۇشەسىنە 70 ا ە ك (275,2 مىڭ تەڭگە) مولشەرىندە؛ تۇرعىن ءۇي جالداۋعا جانە كوممۋنالدىق قىزمەتتەرگە اقى تولەۋگە - ءبىر جىل ىشىندە 15 تەن 30 ا ە ك (59 دان 118 مىڭ تەڭگەگە دەيىن) مولشەرىندە.
2025 -جىلى 1834 قانداسقا ءتۇرلى قولداۋ شارالارى كورسەتىلدى. اتاپ ايتقاندا، 428 ادام تۇراقتى جۇمىسقا ورنالاستىرىلدى.
سونىمەن قاتار ەرىكتى قونىس اۋدارۋدىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ ماقساتىندا ازاماتتاردى سولتۇستىك وڭىرلەرگە قونىس اۋدارۋعا قاتىساتىن جۇمىس بەرۋشىلەردى قولداۋ بويىنشا ينستيتۋتسيونالدىق شارالار قابىلداندى.
سونىمەن قاتار تۇرعىن ءۇي ساتىپ الۋ جانە سالۋ ءۇشىن ەكونوميكالىق ۇتقىرلىق سەرتيفيكاتى ەنگىزىلدى. وتكەن جىلى اتالعان سەرتيفيكاتتى 586 وتباسى الدى.
2026 -جىلعى 1- قاڭتاردان باستاپ ەكونوميكالىق ۇتقىرلىق سەرتيفيكاتىنىڭ مولشەرى 1625 ا ە ك- كە دەيىن ۇلعايتىلدى.
ايتا كەتەيىك، سەنات قانداستارعا الەۋمەتتىك قولداۋ كورسەتەتىن قۇجاتتى ماقۇلدادى.