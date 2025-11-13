«بيپەك اۆتو» كومپانيالار توبىنان مەملەكەتكە 11,6 ميلليارد تەڭگەنىڭ مۇلكى تاركىلەندى
وسكەمەن. KAZINFORM - شىعىس قازاقستان وبلىسىنداعى «بيپەك اۆتو - ازيا اۆتو» كومپانيالار توبىنان مەملەكەت مەنشىگىنە 11,6 ميلليارد تەڭگەنىڭ مۇلكى تاركىلەندى.
بۇل تۋرالى ش ق و بويىنشا ەكونوميكالىق تەرگەپ-تەكسەرۋ دەپارتامەنتى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى تيمۋر مۇقانوۆ وڭىرلىك كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن بريفينگ بارىسىندا ءمالىم ەتتى.
- جىل باسىنان بەرى دەپارتامەنت وندىرىسىندە 17 قىلمىستىق ءىس تەرگەلگەن. سونىڭ ىشىندەگى ەڭ ىرىلەردىڭ ءبىرى - «بيپەك اۆتو - ازيا اۆتو» كومپانيالار توبىنا قاتىستى ءىس بولدى. تەرگەۋ ناتيجەسىندە مەملەكەت كىرىسىنە جالپى قۇنى 11,6 ميلليارد تەڭگەدەن اساتىن مۇلىك تاركىلەندى. ونىڭ ىشىندە اۆتوكولىكتەر، جىلجىمايتىن مۇلىكتەر، اۋە كەمەلەرى جانە دەمالىس بازاسى بار، - دەدى ول.
سونداي-اق كەزىندە د. سەرىكبايەۆ اتىنداعى ش ق ت ۋ- عا تيەسىلى بولعان، الايدا زاڭسىز يەلىكتەن شىعارىلىپ «التاي ش ق ا ت» ج ش س- عا بەرىلىپ كەتكەن عيمارات مەملەكەت مەنشىگىنە قايتارىلدى.
- اتالعان نىساننىڭ قۇنى شامامەن 1,5 ميلليارد تەڭگەنى قۇرايدى. تەرگەۋ ورگاندارى جۇمىسىنىڭ ارقاسىندا ءوڭىردىڭ ستراتەگيالىق ماڭىزى بار ءبىلىم نىسانى مەملەكەت باقىلاۋىنا قايتا ءوتتى، - دەدى تيمۋر مۇقانوۆ.
بۇدان بولەك، ۇلان اۋدانىنىڭ شىبىندى جانە سامار اۋدانىنىڭ قۇلىنجون وزەندەرىنىڭ اڭعارلارىندا باعالى مەتالداردى زاڭسىز ءوندىرۋدىڭ ەكى فاكتىسى تىركەلگەن. مەملەكەتكە كەلتىرىلگەن زالال 400 ميلليون تەڭگەدەن استى. تەرگەۋ بارىسىندا 6 كەلىدەن استام التىن، 56 مىڭ ا ق ش دوللارى جانە كەن وندىرۋگە ارنالعان تەحنيكا تاركىلەندى.
زاڭسىز ءوندىرىستى ۇيىمداستىرعان تۇلعالار قاماۋعا الىنىپ، قىلمىستىق ءىس سوتقا جولداندى.
ەسكە سالساق، ش ق و- دا «بيپەك اۆتو» كومپانياسىنان تاركىلەنگەن شيپاجاي بىلتىر اۋكسيوندا ساتىلعان بولاتىن.