بەيجىڭدەگى روبوتتار جارىسىندا كوشە ءبيى كورەرمەن نازارىن ەرەكشە اۋداردى - شەتەلدەگى قازاق باسپا ءسوزى
Kazinform ح ا ا شەتەلدەگى قازاق تىلىندە تارايتىن اقپارات كوزدەرىنە اپتالىق شولۋىن ۇسىنادى.
«التايىم» تەلەحيكاياسى قىتاي تەلەۆيزياسىنىڭ «التىن بۇركىت» سىيلىعىنا ءتورت اتالىم بويىنشا ۇسىنىلدى - جەنمين جيباو
قىتايدىڭ شينجاڭ وڭىرىندەگى جازۋشى لي جۋاننىڭ اتتاس شىعارمالار جيناعى نەگىزىندە تۇسىرىلگەن «التايىم» قىسقامەتراجدى تەلەحيكاياسى قىتاي تەلەۆيزياسىنىڭ «التىن بۇركىت» سىيلىعىنىڭ ءتورت اتالىمى بويىنشا ۇسىنىلدى، دەپ حابارلايدى «جەنمين جيباو».
قىتايلىق باسىلىمنىڭ كەلتىرگەن دەرەكتەرىنە سۇيەنسەك، 25-تامىزدا قىتاي تەلەۆيزياسىنىڭ 33-كەزەكتى «التىن بۇركىت» سىيلىعىنا ۇمىتكەرلەردىڭ رەسمي ءتىزىمى جاريالاندى. تىزىمگە سايكەس، «التايىم» تەلەحيكاياسى «ۇزدىك تەلەتۋىندى»، «ۇزدىك سەناري»، «ۇزدىك رەجيسسەر» جانە «ۇزدىك ايەل ءرولى» اتالىمدارى بويىنشا ۇسىنىلعان.
«التايىم» تەلەحيكاياسى شينجاڭ جازۋشىسى لي جۋاننىڭ جەلىلەس شىعارمالار جيناعى نەگىزىندە تۇسىرىلگەن. تۋىندىدا التاي ءوڭىرىنىڭ تابيعاتى، تۇرمىس- تىرشىلىگى مەن جەرگىلىكتى حالىقتىڭ ءومىرى كوركەم باياندالادى.
ايتا كەتەيىك، قىتاي تەلەۆيزياسىنىڭ «التىن بۇركىت» سىيلىعى - ەلدەگى تەلەۆيزيا ونەرى سالاسىنداعى بەدەلدى ماراپاتتاردىڭ ءبىرى. سىيلىققا ۇسىنىلعان تۋىندىلار مەن شىعارماشىلىق توپ مۇشەلەرى قىتاي تەلەۆيزيا يندۋسترياسىنىڭ جىل ىشىندەگى ۇزدىك جەتىستىكتەرىن تانىتاتىن ماڭىزدى جوبالار سانالادى.
- «التايىمنىڭ» بىردەن ءتورت نەگىزگى اتالىم بويىنشا ۇسىنىلۋى - تۋىندىنىڭ كوركەمدىك دەڭگەيى مەن يدەيالىق مازمۇنىنا، سونداي-اق شينجاڭ تاقىرىبىنداعى تەلەۆيزيالىق شىعارمالاردىڭ دامۋىنا بەرىلگەن جوعارى باعا رەتىندە باعالانىپ وتىر، - دەپ جازادى قىتايلىق باق
ايتا كەتەيىك، «التايىم» تەلەحيكاياسى شينجاڭنىڭ جەرگىلىكتى تاقىرىپتارىن زاماناۋي تەلەۆيزيالىق فورماتتا كورسەتۋىمەن ەرەكشەلەنەدى.
قازاقستان مەن وزبەكستان يادرولىق جانە ەكولوگيالىق قاۋىپسىزدىك ماسەلەلەرىن تالقىلادى - ءوزا
وزبەكستاندا قازاقستان مەن وزبەكستان وكىلدەرى يادرولىق، رادياتسيالىق جانە ەكولوگيالىق قاۋىپسىزدىك ماسەلەلەرىن تالقىلادى. «ۋزاتوم» اگەنتتىگىندە وتكەن كەزدەسۋگە وزبەكستاننىڭ ءتيىستى مينيسترلىكتەرى مەن ۆەدومستۆولارىنىڭ وكىلدەرى، سونداي-اق ق ر ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى مانسۇر وشۋربايەۆ باستاعان قازاقستاندىق دەلەگاتسيا قاتىستى. بۇل تۋرالى وسى اپتادا «ءوزا» اقپارات اگەنتتىگى مالىمدەدى.
حابارلامادا ايتىلعانداي، تاراپتار وزبەكستاندا جۇزەگە اسىرىلىپ جاتقان اتوم ەلەكتر ستانتسياسى جوباسىنىڭ تەحنيكالىق جانە ەكولوگيالىق اسپەكتىلەرى، قاۋىپسىزدىك شارالارى مەن ەكولوگيالىق مونيتورينگ جۇيەسى جونىندە پىكىر الماستى.
«ۋزاتوم» اگەنتتىگىنىڭ ديرەكتورى ازيم احمەدحوجايەۆ اتوم باعدارلاماسىن ىسكە اسىرۋدا قاۋىپسىزدىك باستى باسىمدىق ەكەنىن اتاپ ءوتتى. ونىڭ ايتۋىنشا، ۇلتتىق تالاپتار حالىقارالىق ستاندارتتارمەن ۇيلەستىرىلىپ، يادرولىق، رادياتسيالىق جانە ەكولوگيالىق قاۋىپسىزدىك جۇيەسى كەزەڭ- كەزەڭىمەن قالىپتاستىرىلىپ جاتىر. قازاقستان تاراپى وڭىردە اتوم ەنەرگەتيكاسىن قاۋىپسىز دامىتۋ جانە ەكولوگيالىق قاۋىپسىزدىك سالاسىندا تاجىريبە الماسۋدىڭ ماڭىزىن اتاپ ءوتتى.
تاراپتار ىنتىماقتاستىقتى جالعاستىرۋعا، «جول كارتاسىن» ازىرلەۋگە جانە ساراپشىلار اراسىنداعى تۇراقتى ديالوگتى جولعا قويۋعا كەلىستى.
يراننىڭ «سەپەھر تۋرالى اڭىز» مۋلتفيلمى رەسەي كينوتەاترلارىندا كورسەتىلە باستادى - Eurasia Today
يراننىڭ «سەپەھر تۋرالى اڭىز» انيماتسيالىق ءفيلمى رەسەيدىڭ 89 كينوتەاترىندا پروكاتقا شىقتى. وسىعان وراي ماسكەۋدە ءفيلمنىڭ تۇساۋكەسەر ءراسىمى ءوتىپ، شارا يراننىڭ ميناب قالاسىندا قازا تاپقان بالالاردى ەسكە الۋعا ارنالدى. ءىس- شاراعا يراننىڭ رەسەيدەگى ەلشىسى كازەم دجالالي، كينو سالاسىنىڭ وكىلدەرى مەن كورەرمەندەر قاتىستى، دەپ حابارلايدى Eurasia Today اقپارات اگەنتتىگى.
اتالعان باسىلىمنىڭ دەرەگىنشە، يران ەلشىسىنىڭ ايتۋىنشا، ءراسىم بارىسىندا مينابتاعى «شاجارا تاييبا» مەكتەبىندە قازا تاپقان وقۋشىلاردىڭ فوتوسۋرەتتەرى كورسەتىلدى. ول ءمۋلتفيلمنىڭ رەسەي كينوتەاترلارىندا كورسەتىلە باستاۋى ەكى ەل اراسىنداعى مادەني بايلانىستاردى نىعايتۋعا ىقپال ەتەتىنىن اتاپ ءوتتى.
«سەپەھر تۋرالى اڭىز» - وتباسى، جاۋاپكەرشىلىك پەن باتىلدىق قۇندىلىقتارىن ارقاۋ ەتكەن وتباسىلىق انيماتسيالىق فيلم. سيۋجەتتە ءجاسوسپىرىم سەپەھر مەن ونىڭ سەرىگى بابۋدىڭ وتباسى مەن وتانىن قورعاۋ ءۇشىن قاۋىپتى ساپارعا اتتانۋى باياندالادى.
سونداي-اق وسى اپتادا Eurasia Today باسىلىمى «يراننىڭ قىتايعا مۇناي ەكسپورتى وزگەرىسسىز جالعاسۋدا» دەگەن تاقىرىپتاعى اقپارات جاريالاندى.
ا ق ش-تىڭ يرانعا ەكونوميكالىق قىسىمدى كۇشەيتۋ ارەكەتتەرىنە قاراماستان، يران مۇنايىنىڭ قىتايعا ەكسپورتى وزگەرىسسىز جالعاسىپ جاتىر. ەۋرازيا تۋدەيدىڭ «New York Times» باسىلىمىنا سىلتەمە جاساپ حابارلاۋىنشا، قىتاي مۇناي وڭدەۋ زاۋىتتارى تاۋلىگىنە شامامەن 1,2 ميلليون باررەل يران مۇنايىن قابىلداۋدا. بۇل وتكەن جىلعى كورسەتكىشپەن شامالاس.
مۇناي ساۋداسى سانكتسيالاردى اينالىپ ءوتۋ تەتىكتەرى، سونىڭ ىشىندە كەمەدەن كەمەگە جۇك تيەۋ جانە تولەمدەردى يۋان نەمەسە كريپتوۆاليۋتا ارقىلى جۇرگىزۋ تاسىلدەرى ارقىلى جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر.
ا ق ش يرانعا قىسىمدى ارتتىرۋعا ۇمتىلعانىمەن، قىتايدىڭ ءىرى بانكتەرى مەن قارجى ينستيتۋتتارىنا ەكىنشى رەتتىك سانكتسيالار ەنگىزۋگە ازىرگە بارماي وتىر. باسىلىمنىڭ جازۋىنشا، ۆاشينگتون مۇنداي قادامنىڭ پەكينمەن اراداعى ساۋدا قاتىناستارىنا كەرى اسەر ەتۋىنەن قاۋىپتەنەدى. وسىعان بايلانىستى ا ق ش اكىمشىلىگى يرانعا قارسى سانكتسيالىق قىسىمدى كۇشەيتۋ مەن قىتايمەن ەكونوميكالىق بايلانىستاردى ساقتاۋدىڭ اراسىنداعى تەپە-تەڭدىكتى ىزدەپ وتىر.
بەيجىڭدەگى روبوتتار جارىسىندا كوشە ءبيى كورەرمەن نازارىن اۋداردى - CNR
بەيجىڭدەگى مەملەكەتتىك مۇز ايدىنىندا II دۇنيەجۇزىلىك ادام ءپىشىندى روبوتتار سپورت جارىسى ءوتىپ جاتىر. بيىلعى دودا باعدارلاماسىنا بىرنەشە جاڭا سپورت ءتۇرى ەنگىزىلىپ، ولاردىڭ قاتارىندا كوشە ءبيى مەن سپورتتىق بي كورەرمەندەردىڭ ەرەكشە نازارىن اۋداردى، دەپ حابارلايدى قىتايدىڭ ورتالىق حالىق راديوسى.
اتالعان ب ا ق-تىڭ دەرەگىنشە، جارىس بارىسىندا ادام ءپىشىندى روبوتتار قوزعالىستى باسقارۋدىڭ كۇردەلى ەلەمەنتتەرىن مەڭگەرىپ، مۋزىكانىڭ ىرعاعىنا ءدال ىلەسىپ، ءتۇرلى بي قيمىلدارىن ورىندادى. روبوتتاردىڭ كۇردەلى ءارى ۇيلەسىمدى قوزعالىستارى ولاردىڭ تەحنيكالىق مۇمكىندىكتەرىن كورسەتىپ، جارىسقا قاتىسۋشىلاردىڭ جوعارى دەڭگەيدەگى تەحنولوگيالىق ازىرلىگىن تانىتتى.
سونىمەن قاتار وسى اپتادا «CNR» باسىلىمىندا «ادام ءپىشىندى روبوت 100 مەترگە جۇگىرۋدەن ادامزات رەكوردىن جاڭارتتى» دەگەن تاقىرىپتا اقپارات جارىق كوردى.
كەلتىرىلگەن دەرەكتەرگە سۇيەنسەك، بەيجىڭدە ءوتىپ جاتقان II دۇنيەجۇزىلىك ادام ءپىشىندى روبوتتار سپورت جارىسى اياسىنداعى 100 مەترگە جۇگىرۋدەن دايىندىق باسەكەسىندە ادام ءپىشىندى روبوت ادامزاتتىڭ وسى قاشىقتىقتاعى رەكوردىن جاڭارتتى. جارىستا «تيانچجو» كومانداسىنىڭ روبوتى قاشىقتىقتى 9,39 سەكۋندتا جۇگىرىپ ءوتىپ، بۇعان دەيىنگى ءوز ناتيجەسىن جاقسارتتى. سونداي-اق ول ادامزاتتىڭ 100 مەترگە جۇگىرۋدەگى 9,58 سەكۋندتىق الەمدىك رەكوردىن باسىپ وزدى.
جارىس باستالعان ساتتە ءۇش روبوت ءبىر مەزەتتە جۇگىرىپ، «تيانجو» كومانداسىنىڭ روبوتى مەن «فىڭحۋو شانديان» كومانداسىنىڭ روبوتى مارەگە دەيىن قاتارلاسا جارىستى. قاشىقتىقتىڭ سوڭعى بولىگىندە «تيانجو» روبوتى جىلدامدىعىن ارتتىرىپ، قارسىلاسىنان وزىپ شىقتى. ناتيجەسىندە ادام ءپىشىندى روبوتتار اراسىنداعى 100 مەترلىك جارىستا جاڭا رەكورد تىركەلدى.
قورعاس حالىقارالىق ورتالىعىنا بيىل 5 ميلليوننان استام ادام كىرىپ- شىقتى - حالىق گازەتى
قىتاي- قازاقستان قورعاس حالىقارالىق شەكارا ىنتىماقتاستىق ورتالىعىنا بيىل كىرىپ-شىققاندار سانى 5 ميلليوننان استى.
بۇل تۋرالى وسى اپتادا قىتايدىڭ حالىق گازەتى باسىلىمى حابارلادى.
اتالعان ب ا ق-تىڭ مالىمەتىنشە، 13-تامىزعا دەيىن ورتالىققا كەلگەندەردىڭ جالپى سانى 5,12 ميلليون ادامعا جەتكەن. تۋريستىك ماۋسىم كەزىندە شەكارالىق ساپار، ترانشەكارالىق ساياحات جانە ساۋدا تۋريزمىنە قىزىعۋشىلىق ارتىپ، ورتالىققا تاۋلىگىنە 30 مىڭنان استام ادام كەلىپ جاتىر.
كەلۋشىلەر سانىنىڭ وسۋىنە بايلانىستى ورتالىقتىڭ بىرلەسكەن تەكسەرۋ زالىنداعى بارلىق وتكىزۋ جولدارى ىسكە قوسىلدى. اتاپ ايتقاندا، 32 ارنايى قىزمەتكەر تەكسەرەتىن جول جانە 22 جەدەل تەكسەرۋ جولى تولىق جۇمىس ىستەپ تۇر.
بىشكەكتە كوشە اتتارى ۇلتتىق سيپاتقا يە بولدى - TRT
بىشكەكتە اكىمشىلىك-اۋماقتىق رەفورمادان كەيىن كوشە اتاۋلارىن رەتكە كەلتىرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلدى. قايتالاناتىن اتاۋلاردى جويۋ جانە كولىك باعىتتارىن وڭتايلاندىرۋ ماقساتىندا ءبىرقاتار كوشە مەن داڭعىل بىرىكتىرىلىپ، ولارعا قىرعىزدىڭ ۇلتتىق تاريحى مەن مادەنيەتىنە قاتىستى جاڭا اتاۋلار بەرىلدى. بۇل تۋرالى وسى اپتادا تۇركيا راديو تەلەۆيزيا پورتالى حابارلادى.
اتالعان ب ا ق-تىڭ كەلتىرگەن مالىمەتتەرىنە سۇيەنسەك، قالالىق كەڭەس شەشىمىنە سايكەس، نەگىزگى ماگيسترالداردىڭ قاتارىنان «7-ءساۋىر»، پۋتەپروۆودنايا، مولودايا گۆارديا، سەلەكتسيوننايا، مۋرومسكايا، پوبەدا، ۆاسيليەۆسكي تراكت، ماكسيم گوركي جانە باسقا دا اتاۋلار الىنىپ تاستالدى. ەندى قالاداعى نەگىزگى داڭعىلدار مەن كوشەلەر شۋ، جىبەك جولى، شىڭعىس ايتماتوۆ، االى توقومبايەۆ، ماناس، شابدان باتىر، ءجۇسىپ ابدراحمانوۆ، قۇرمانجان داتقا، يمانالى ايداربەكوۆ، ابسامات ماساليەۆ جانە انكارا سياقتى اتاۋلارمەن بەلگىلەنەدى.
وزگەرىستەر اياسىندا بىرنەشە كوشە ءبىر اتاۋعا بىرىكتىرىلدى. ماسەلەن، شۋ، دىڭ شياۋپيڭ(قىتايدىڭ بۇرىنعى كوشباسشىسى)، شابدان باتىر جانە ءبىرقاتار ماگيسترالدار شۋ داڭعىلىنىڭ قۇرامىنا ەنسە، شۋ مەن جىبەك جولى جانە پوبەدا داڭعىلدارى جىبەك جولى داڭعىلى بولىپ بىرىكتىرىلدى.
ماكسيم گوركي مەن انكارا كوشەلەرى انكارا كوشەسى، لەۆ تولستوي، پۋتەپروۆودنايا جانە سارى- وزەن كوشەلەرى شابدان باتىر كوشەسى بولىپ قايتا اتالدى. اكىمشىلىك اۋماقتىڭ كەڭەيۋىنە بايلانىستى ەنگىزىلگەن وزگەرىستەردەن كەيىن بىشكەك مەرياسى قوعامدىق كولىك باعىتتارىن، ايالداما اقپاراتتارىن، كاداسترلىق جانە سيفرلىق مەكەنجاي كارتالارىن جاڭارتۋدى جوسپارلاپ وتىر.
سونداي-اق وسى اپتادا «TRT» باسىلىمىندا «رەسەي مۇنايى قازاقستاندا وڭدەلەدى» دەگەن تاقىرىپتاعى اقپارات جارىق كورگەنىن ايتا كەتۋ كەرەك.
كەلتىرىلگەن دەرەكتەرگە سۇيەنسەك، قازاقستان مەن رەسەي رەسەي مۇنايىن باتىس قازاقستان وبلىسىنداعى «كوندەنسات» مۇناي وڭدەۋ زاۋىتىندا وڭدەۋ شارتتارى بويىنشا كەلىسىمگە كەلدى.
بۇل تۋرالى تۇركيالىق ب ا ق ق ر ەنەرگەتيكا ءمينيسترى ەرلان اقكەنجەنوۆ باسپا ءسوز ءماسليحاتىنا سىلتەمە جاساپ مالىمدەدى.
ەرلان اقكەنجەنوۆ ايتۋىنشا، وڭدەلگەن مۇنايدان الىناتىن ءونىمنىڭ شامامەن 30 پايىزى قازاقستاننىڭ ىشكى نارىعىندا قالادى، ال قالعان بولىگى رەسەيگە جونەلتىلەدى. رەسەي مۇنايى زاۋىتقا تەمىرجول ارقىلى جەتكىزىلەدى. ويتكەنى كاسىپورىن گەوگرافيالىق ورنالاسۋىنا بايلانىستى قازاقستاننىڭ دا، رەسەيدىڭ دە مۇناي قۇبىرى جەلىسىنە قوسىلماعان.
ءمينيستردىڭ مالىمەتىنشە، رەسەي مۇنايىن «كوندەنسات» زاۋىتىنا جەتكىزۋ جاقىن ارادا باستالۋى مۇمكىن. قازىرگى ۋاقىتتا كاسىپورىندا قايتا جاڭعىرتۋ جانە وندىرىستىك قۋاتىن ارتتىرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر. زاۋىت باتىس قازاقستان وبلىسىندا، رەسەي شەكاراسىنا جاقىن ورنالاسقاندىقتان، مۇناي جەتكىزۋ كولەمى تەمىرجول تاسىمالىنىڭ مۇمكىندىگىنە بايلانىستى بولادى.
اۆتور
بەيسەن سۇلتان ۇلى