بەيجىڭدەگى قازاقستاننىڭ مادەني ورتالىعى ءبىر جىلدىعىن اتاپ ءوتتى
استانا. KAZINFORM - ءدال ءبىر جىل بۇرىن بەيجىڭدە قازاقستاننىڭ شەتەلدەگى العاشقى مادەني ورتالىعى اشىلعان بولاتىن. سودان بەرى ول قىتاي استاناسىنداعى قازاق مادەنيەتىنىڭ قايناعان ورتاسىنا اينالدى، دەپ حابارلايدى اگەنتتىكتىڭ بەيجىڭدەگى ءتىلشىسى.
بەيجىڭدەگى قازاقستان مادەني ورتالىعىنىڭ اشىلۋ سالتاناتى 2025-جىلدىڭ 2-قىركۇيەگىندە ءوتتى. ءىس-شاراعا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ قاتىسىپ، بۇل ءىس-شارانىڭ ەكى حالىقتىڭ رۋحاني ومىرىندەگى ماڭىزدىلىعىن اتاپ ءوتتى.
- بۇل قازاق حالقىنىڭ قىتاي ەلىنە دەگەن شىنايى قۇرمەتىن كورسەتەتىن تاريحي وقيعا. بۇل سونداي-اق قىتايدىڭ قازاقستانعا دەگەن دوستىق كوزقاراسىنىڭ بەلگىسى. ەڭ الدىمەن، وسى باستامانى قولداعانى ءۇشىن ق ح ر ءتوراعاسى شي جينپيڭگە، سونداي-اق قىتايدىڭ مادەنيەت جانە تۋريزم ءمينيسترى سۋن ەلگە جانە ۇلەس قوسقان قازاقستان مەن قىتاي ازاماتتارىنا شىن جۇرەكتەن العىسىمدى بىلدىرەمىن، - دەپ اتاپ ءوتتى مەملەكەت باسشىسى قۇتتىقتاۋ سوزىندە.
عيمارات بەيجىڭنىڭ بەدەلدى اۋدانىندا، «XXI عاسىر» عيماراتىندا ورنالاسقان. بۇل 620 شارشى مەترلىك كەڭىستىك تاريحي ارتەفاكتىلەردى، ارحەولوگيالىق ولجالاردى، ءداستۇرلى مۋزىكالىق اسپاپتاردى، ۇلتتىق زەرگەرلىك بۇيىمداردى، سۋرەتتەر مەن كىتاپتاردى كورسەتەتىن كورمە الاڭدارىن بىرىكتىرەدى، بۇل كەلۋشىلەرگە قازاقستاننىڭ باي تاريحي جانە مادەني مۇراسىن جاقسىراق تۇسىنۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
قازاقستان مادەني ورتالىعىندا سونىمەن قاتار قازاق ءتىلى، مۋزىكا جانە شىعارماشىلىق ونەر بولمەلەرى، سونداي-اق كىتاپحانا مەن وقۋ زالى بار، وندا قازاق اۆتورلارىنىڭ ءارتۇرلى جانرلار مەن تىلدەردەگى، سونىڭ ىشىندە قىتاي تىلىندە جازىلعان شىعارمالارى قويىلعان.
مادەنيەت ورتالىعى العاشقى كۇندەرىنەن باستاپ مادەني ديالوگ پەن ەكى ەل اراسىنداعى گۋمانيتارلىق بايلانىستاردى نىعايتۋدىڭ بىرەگەي ورنىنا اينالدى. وندا ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋعا قاتىستى وزەكتى ماسەلەلەر بويىنشا دوڭگەلەك ۇستەل وتىرىستارى، سونداي-اق جاستار مەن قازاق مادەنيەتىنىڭ اۋەسقويلارى ءۇشىن بايقاۋلار وتكىزىلەدى.
شەتەلدىكتەرگە ارنالعان قازاق ءتىلى بايقاۋى، اباي كۇنىن، ناۋرىز كۇنىن جانە ۇلتتىق رامىزدەر كۇنىن مەرەكەلەۋ، فوتوكورمەلەر، شاحمات تۋرنيرلەرى، توعىزقۇمالاقتان شەبەرلىك ساباقتارى جانە ۇلتتىق ادەبيەت پرەزەنتاتسيالارى، سونداي-اق نەگىزگى كونستيتۋتسيالىق رەفورمالار مەن قازاقستاننىڭ حالىقارالىق باستامالارىن تالقىلاۋ - بۇل مادەني ورتالىقتىڭ العاشقى جىلىندا اتقارعان اۋقىمدى جۇمىسىنىڭ از عانا بولىگى.
- ءبىرىنشى جىلىمىزدا ءبىز عىلىم، ءبىلىم بەرۋ، قازاق ءتىلىن ناسيحاتتاۋ جانە تاريحي جانە زاماناۋي مۇرامىزدىڭ تۇساۋكەسەرلەرى سياقتى نەگىزگى سالالاردا شامامەن 50 مادەني جانە ءبىلىم بەرۋ ءىس-شاراسىن وتكىزدىك. قوناقتاردىڭ جالپى سانى 20 مىڭنان استى، ال ەڭ تانىمال ءىس-شارا 7000 قاتىسۋشىنى جيناعان NAURYZFEST فەستيۆالى بولدى، - دەپ ءبولىستى بەيجىڭدەگى قازاقستان مادەني ورتالىعىنىڭ ديرەكتورى بوتاگوز سىرعابايەۆا.
ونىڭ ايتۋىنشا، قازاقستان مادەني ورتالىعى كومانداسىنىڭ ەرەكشە باعىتى - ونىڭ سيفرلىق باعىتىن دامىتۋ. قىتايدىڭ WeChat ،Douyin ،Xiaohongshu جانە Weibo پلاتفورمالارىندا اۋديتوريا 5000 جازىلۋشىعا جەتتى، ال ماتەريالداردىڭ جالپى قارالىم سانى ءبىر ميلليوننان استى.
بۇعان دەيىن پرەزيدەنت قازاق-قىتاي قارىم-قاتىناسىنداعى تەحنولوگيالىق ىنتىماقتاستىققا نازار اۋدارعانىن حابارلاعان ەدىك.