    بەيجىڭدەگى شي جينپيڭ مەن ۆلاديمير پۋتين كەلىسسوزدەرىنىڭ قورىتىندىسى

    استانا. KAZINFORM - بۇگىن ەكى ەل كوشباسشىلارى رەسەي پرەزيدەنتىنىڭ رەسمي ساپارى اياسىندا قىتاي استاناسىندا كەلىسسوز جۇرگىزدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ بەيجىڭدەگى ءتىلشىسى وقيعا ورنىنان.

    Итоги переговоров Си Цзиньпина и Владимира Путина в Пекине
    Фото: Берик Табынбаев/Kazinform

    كەزدەسۋدىڭ رەسمي ءبولىمى حالىق جينالىستارى عيماراتىنىڭ الدىنداعى الاڭدا باستالىپ، وندا قىتاي ءتوراعاسى شي جينپيڭ رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتيندى رەسمي راسىممەن قارسى الدى. رەسمي ءىس-شارالاردان كەيىن مەملەكەت باسشىلارى جەكە جانە كەڭەيتىلگەن قۇرامدا كەزدەسۋلەر وتكىزدى.

    شي جينپيڭ ديالوگتى تەرەڭ جانە جەمىستى دەپ سيپاتتاپ، ستراتەگيالىق ىنتىماقتاستىقتىڭ جوعارى دەڭگەيىن اتاپ ءوتتى.

    - پرەزيدەنت پۋتينمەن بىرلەسكەن ستراتەگيالىق باسشىلىعىمىزبەن قىتاي-رەسەي قارىم-قاتىناسى جاڭا دەڭگەيگە كوتەرىلدى، - دەپ اتاپ ءوتتى ول.

    ۆلاديمير پۋتين كەزدەسۋدىڭ ءداستۇرلى جانە سىندارلى اتموسفەرادا وتكەنىن اتاپ ءوتتى. ول ەكى تاراپ ىنتىماقتاستىقتىڭ بارلىق نەگىزگى سالالارىن جان-جاقتى تالقىلاعانىن ايتتى.

    - رەسەي مەن قىتاي تاۋەلسىز سىرتقى ساياساتقا بەرىك جانە جاھاندىق ارەنادا تۇراقتاندىرۋشى ءرول اتقارا وتىرىپ، تىعىز ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتە ارەكەت ەتەدى، - دەدى رەسەي باسشىسى.

    كەزدەسۋدەن كەيىن جان-جاقتى سەرىكتەستىكتى نىعايتۋ جانە تاتۋ كورشىلىك قارىم-قاتىناستاردى تەرەڭدەتۋ تۋرالى بىرلەسكەن مالىمدەمەگە قول قويىلدى. قۇجات 2001-جىلعى تاتۋ كورشىلىك، دوستىق جانە ىنتىماقتاستىق تۋرالى شارتتىڭ مەرزىمىن ۇزارتۋدى كوزدەيدى.

    سونداي-اق، تاراپتار كوپ پوليارلى الەم تۋرالى دەكلاراتسيا قابىلداپ، شامامەن 40 ۇكىمەتارالىق، ۆەدومستۆوارالىق جانە كورپوراتيۆتىك قۇجاتتارعا قول قويدى. سوڭىندا كوشباسشىلار ءبىلىم بەرۋ جىلىنىڭ اشىلۋىنا قاتىستى.

    سونىمەن قاتار، تاراپتار ۆيزاسىز رەجيمدى جالعاستىرۋعا كەلىستى. ۆلاديمير پۋتين اتاپ وتكەندەي، 2025-جىلى 2 ميلليوننان استام رەسەي ازاماتى قىتايعا، ال 1 ميلليوننان استام قىتاي ازاماتى رەسەيگە كەلدى.

    - قىتاي مەن رەسەي اراسىنداعى گۋمانيتارلىق الماسۋدى ودان ءارى جەڭىلدەتۋ ءۇشىن قىتاي رەسەي ازاماتتارى ءۇشىن ۆيزاسىز رەجيمدى 2027-جىلدىڭ 31-جەلتوقسانىنا دەيىن ۇزارتۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى. كادىمگى ءتولقۇجاتى بار رەسەي ازاماتتارى قىتايعا ءىس-ساپار، تۋريزم، تۋىستارى مەن دوستارىنا بارۋ، الماسۋ نەمەسە ترانزيت ءۇشىن 30 كۇنگە دەيىن ۆيزاسىز كىرە الادى، - دەدى قىتاي سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ وكىلى گو جياكۋن بريفينگتە.

    رەسەي پرەزيدەنتىنىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى دميتري پەسكوۆ رەسەيدىڭ قىتاي سياقتى ۆيزاسىز رەجيمدى 2027-جىلعا دەيىن ۇزارتاتىنىن مالىمدەدى.

    ايتا كەتەيىك، رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتيننىڭ 19-20-مامىر ارالىعىندا قىتايعا رەسمي ساپارمەن باراتىنى بۇعان دەيىن حابارلانعان.

