بەيجىڭدەگى قازاقستاندىق دامۋ ورتالىعى ناۋرىزدى قالاي تويلادى
استانا. KAZINFORM - قىتاي استاناسىنىڭ جۇرەگىندە دومبىرا ءۇنى ەستىلىپ، دالا تاعامدارىنىڭ ءيىسى شىقتى. «بالدىرعان» بالالار ورتالىعى كوكتەمگى كۇن مەن ءتۇننىڭ تەڭەلۋ مەرەكەسى - ناۋرىزدى تويلادى، دەپ حابارلايدى Kazinform-نىڭ بەيجىڭدەگى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
«بالدىرعان» بەيجىڭدە سەگىزىنشى كوكتەمىن قارسى الدى. وسى جىلدار ىشىندە ول ءبىلىم بەرۋ الاڭىنان وتباسىلاردى بىرىكتىرەتىن جانە ۇيدەن الىس جەردە داستۇرلەردى ساقتايتىن ناعىز مادەني كوپىرگە اينالدى.
مەرەكەلىك شارا ۇلكەن كوماندالىق جۇمىستىڭ قورىتىندىسى بولدى. ورتالىق باسشىسى نازگۇل نازاربەكوۆا مەرەكەلىك اتموسفەرانى جاس تاربيەلەنۋشىلەردىڭ وزدەرى جاساعانىن ماقتانىشپەن اتاپ ءوتتى. بالالار بولمەلەرىن بەزەندىرىپ، گۇل وتىرعىزىپ، ءتىپتى مەرەكەلىك توقاش پىسىرۋگە كومەكتەستى.
مەرەكەلىك باعدارلاما وتباسىلىق جىلى اتموسفەراعا تولى بولدى. ءىس-شارا جارقىن ءداستۇرلى كيىم كيگەن بالالاردىڭ ورىنداۋىنداعى «ناۋرىز» بيىمەن اشىلدى. «تۋعان جەر» ءانىن شىرقاپ، ولەڭدەر وقىپ، ءداستۇرلى قازاق بيلەرىن ورىنداعان كىشكەنتاي ارتىستەر اتا-انالار مەن قوناقتاردىڭ ۇلكەن قوشەمەتىنە بولەندى.
جومارت داستارحانسىز قانداي ناۋرىز بولار ەدى؟ قوناقتارعا مەرەكەنىڭ نەگىزگى سيمۆولدارى - ءدامدى ناۋرىز كوجە، نازىك قازى جانە ىستىق باۋىرساق ۇسىنىلدى. داستارحاندا كىشكەنتاي شاكىرتتەر پىسىرگەن توقاشتار ەرەكشە ورىن الدى.
ءبىر قىزىعى، «بالدىرعان» ۇلتتىق ورتالىق فورماتىنان الدەقايدا اسىپ ءتۇستى. بۇگىندە مۇندا 21 بالا وقىتىلىپ جاتىر، ونىڭ گەوگرافيالىق قامتۋى دا تاڭقالارلىق. وقىتۋ تولىعىمەن قازاق تىلىندە جۇرگىزىلگەنىمەن، ورتالىق بەلارۋس، قىرعىزستان، رەسەي، تۇرىكمەنستان جانە وزبەكستاننان كەلگەن بالالار ءۇشىن، سونداي-اق قازاقستاندىق بالالار ءۇشىن ەكىنشى ۇيگە اينالدى.
بۇگىندە بۇل بالالاردى دامىتۋ ورتالىعى عانا ەمەس، سونىمەن قاتار قىتايداعى مادەني ديپلوماتيانىڭ ماڭىزدى ورتالىعى. ورتالىقتىڭ نەگىزىن قالاۋشى نازگۇل نازاربەكوۆانىڭ ينفراقۇرىلىمدى جاڭعىرتۋ جانە بالالار اراسىندا قازاق مادەنيەتىن تانىمال ەتۋ بويىنشا اۋقىمدى جوسپارلارى بار. الايدا بۇل ماقساتتارعا جەتۋ ءۇشىن دەمەۋشىلىك قولداۋ قاجەت، دەدى ول.
ەسكە سالا كەتسەك، «بالدىرعان» بالالاردى دامىتۋ ورتالىعى بەيجىڭدە 2018 -جىلدىڭ 23-ساۋىرىندە اشىلدى. ونىڭ قىزمەتى بالالاردىڭ ەركىن جانە ۇيلەسىمدى تۇردە دامۋىنا كومەكتەسەتىن ايگىلى مونتەسسوري ادىستەمەسىنە نەگىزدەلگەن.
