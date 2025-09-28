بەيجىڭدەگى قازاقستان مادەني ورتالىعى: ۇلتتىق مۇرامىزدىڭ جاڭا كوكجيەگى
استانا. قازاقپارات - 2025-جىلدىڭ قىركۇيەگىندە بەيجىڭدە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ العاشقى مادەني ورتالىعى اشىلدى. بۇل - شەتەلدەگى تۇڭعىش ءارى ازىرگە جالعىز قازاقستاندىق مادەني ورتالىق.
ورتالىق بەيجىڭنىڭ ىسكەرلىك اۋدانىندا، ليانماحە وزەنىنىڭ جاعالاۋىندا ورنالاسقان زاماناۋي «21-عاسىر» بيزنەس-كەشەنىندە، قىتايدىڭ حالىقارالىق جاستار الماسۋ ورتالىعىنىڭ قۇرامىندا اشىلدى.
اۋماعى 620 شارشى مەتر ورتالىق قازاق مادەنيەتىن، ءتىلىن، ونەرىن، تاريحىن جانە ۇلتتىق تاعامدارىن قىتاي اۋديتورياسىنا تانىستىرۋعا ارنالعان بىرەگەي الاڭ بولماق.
مادەني ورتالىقتىڭ اشىلۋى - ەكىجاقتى ديپلوماتيالىق كەلىسسوزدەردىڭ ناتيجەسى.
2022-جىلى ق ح ر ءتوراعاسى شي جينپيڭنىڭ استاناعا مەملەكەتتىك ساپارى كەزىندە پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆپەن بىرگە ەكى ەلدە مادەني ورتالىقتار اشۋ تۋرالى ۋاعدالاستىققا قول جەتكىزىلدى.
2023-جىلدىڭ قاراشاسىندا استانادا ەكى ەل ۇكىمەتتەرى اراسىندا ءوزارا مادەني ورتالىقتار قۇرۋ تۋرالى كەلىسىمگە قول قويىلدى. ال 2025-جىلدىڭ 22-مامىرىندا ق ر ۇكىمەتىنىڭ قاۋلىسىمەن «بەيجىڭ قالاسىنداعى قازاقستان مادەني ورتالىعى» قۇرىلىپ، ول ق ر مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنىڭ قاراماعىنا بەرىلدى.
ورتالىقتىڭ باستى ماقساتى - قازاق مادەنيەتىن جانە قازاقستاننىڭ تۋريستىك الەۋەتىن قىتايدا دارىپتەۋ. مۇندا مادەني، گۋمانيتارلىق جانە ءبىلىم بەرۋ ءىس-شارالارى ءوتىپ، ەكى ەل اراسىنداعى بايلانىستاردى نىعايتۋعا ۇلەس قوسادى.
ورتالىق بىرنەشە فۋنكتسيونالدى ايماققا بولىنگەن:
- ەكسپوزيتسيالىق ايماق: 100 دەن استام تاريحي جادىگەر، سونىڭ ىشىندە ساق ءداۋىرىنىڭ كوشىرمە جادىگەرلەرى، ەسىك جانە بەرەل قورعاندارىنان تابىلعان زاتتار، قازاق حالقىنىڭ تۇرمىستىق بۇيىمدارى («ساندىق»، «استاۋ»، «سىرماق»)، ءداستۇرلى ايەل اشەكەيلەرى، دومبىرا مەن قوبىز سياقتى مۋزىكالىق اسپاپتار قويىلعان. مۋلتيمەديالىق ەكراندار ارقىلى قازاقستاننىڭ تابيعي جانە مادەني كورىكتى جەرلەرى تۋرالى دەرەكتى فيلمدەر كورسەتىلەدى.
- قازاق ءتىلى كابينەتى: بالالار مەن ەرەسەكتەرگە ارنالعان ساباقتار مەن ترەنينگتەر ۇيىمداستىرىلادى، قازاق ءتىلىن ۇيرەنۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
- مۋزىكا جانە شىعارماشىلىق كابينەتتەرى: قىتايلىق قوناقتار ءداستۇرلى قازاق مۋزىكاسىمەن تانىسىپ، دومبىرا مەن قوبىزدا ويناۋدى ۇيرەنۋگە ارنالعان شەبەرلىك ساباقتارىنا قاتىسا الادى. ورتالىقتا قازاقستاندىق مۋزىكانتتار مەن ارتىستەردىڭ قاتىسۋىمەن كونسەرتتەر وتكىزىلەدى.
- كىتاپحانا جانە وقۋ زالى: قازاقستاندىق اۆتورلاردىڭ ءتۇرلى جانرداعى شىعارمالارى، سونىڭ ىشىندە قىتاي تىلىندەگى اۋدارمالارى ۇسىنىلادى. ابايدىڭ ەڭبەكتەرى باستى ەكسپوناتتاردىڭ ءبىرى بولىپ سانالادى. كىتاپحانادا دارىستەر، ادەبي كەشتەر مەن تانىستىرىلىمدار ءوتىپ، قىتايلىق اۋديتوريانىڭ قازاق ادەبيەتىنە دەگەن قىزىعۋشىلىعىن ارتتىرادى.
- كوپفۋنكتسيونالدى الاڭدار: كورمەلەر، عىلىمي كونفەرەنسيالار، دوڭگەلەك ۇستەلدەر مەن سيمپوزيۋمدارعا ارنالعان. بۇل ءىس-شارالار ەكى ەلدىڭ مادەني جانە ءبىلىم بەرۋ بايلانىستارىن نىعايتادى.
- «ساندىق» مەيرامحاناسى: قازاقتىڭ ۇلتتىق تاعامدارىنان ءدام تاتۋعا جانە ولاردى دايىنداۋ بويىنشا شەبەرلىك ساباقتارىنا قاتىسۋعا بولادى.
ورتالىق الداعى جارتىجىلدىقتا قىتايدىڭ حالىقارالىق جاستار الماسۋ ورتالىعىمەن بىرلەسىپ، ەكى ەلدىڭ جاس كاسىپكەرلەرى، عالىمدارى مەن شىعارماشىلىق وكىلدەرى اراسىندا تاجىريبە الماسۋدى جوسپارلاپ وتىر. سونداي-اق بەيجىڭ ءتىل جانە مادەنيەت ۋنيۆەرسيتەتىمەن ىنتىماقتاستىق مەموراندۋمىنا قول قويۋ ارقىلى ستۋدەنتتەر اراسىندا تۇراقتى تاجىريبە الماسۋ باعدارلاماسى ىسكە قوسىلماق.
قازاق كينوسى، تەاترى، مۋزىكاسى مەن ونەرىنە ارنالعان فەستيۆالدەر ورتالىقتىڭ تۇراقتى ءىس-شارالارىنا اينالادى. بەيجىڭدەگى قازاقستان مادەني ورتالىعى ۇلتتىق مۇرامىزدى الەمدىك ارەنادا تانىستىرۋدىڭ جاڭا كوكجيەگىن اشىپ، حالىقارالىق مادەني ىنتىماقتاستىقتىڭ ماڭىزدى بولشەگى بولماق.
ايتا كەتەيىك، ق ر ۇلتتىق مۋزەيدە «وعىز دالالىق مادەنيەتىنىڭ ىزدەرى» اتتى حالىقارالىق كورمە ءوتتى.