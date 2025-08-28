بەيجىڭدەگى اسكەري پارادقا 26 ەلدىڭ باسشىلارى قاتىسادى
استانا. KAZINFORM - قىتايدا وتەتىن ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىستىڭ اياقتالعانىنا 80 جىل تولعانىنا وراي وتەتىن پارادقا 20 دان استام شەتەلدىك كوشباسشى قاتىسادى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
قوناقتار اراسىندا قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ، بەلارۋس، ازەربايجان، يران، قىرعىزستان، وزبەكستان، تاجىكستان، تۇركىمەنستان، يندونەزيا، رەسەي باسشىلارى، ارمەنيا، مالايزيا، پاكىستان، سلوۆاكيا جانە باسقا دا ەلدەردىڭ پرەمەر-مينيسترلەرى بار. ءىس-شاراعا سولتۇستىك كورەيا باسشىسى كيم چەن ىن دا قاتىسادى.
بۇل - كيم چەن ىن ءۇشىن العاشقى حالىقارالىق كەزدەسۋ.
بەيسەنبى كۇنگى باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا قىتاي سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ وكىلى سولتۇستىك كورەياعا بۇرىننان كەلە جاتقان «ءداستۇرلى دوستىعى» ءۇشىن العىس ايتىپ، ەكى ەل «ايماقتاعى بەيبىتشىلىك پەن تۇراقتىلىق» ءۇشىن ىنتىماقتاستىقتى جالعاستىراتىنىن ايتتى.
ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ءىس-شاراعا قاتىسپايدى، ءبىراق وسى اپتانىڭ باسىندا ول سولتۇستىك كورەيا باسشىسىمەن كەزدەسۋگە دايىن ەكەنىن ءبىلدىردى.
31-تامىز بەن 1-قىركۇيەك ارالىعىندا قىتايدىڭ تيانجين قالاسىندا 20 دان استام مەملەكەت باسشىلارى، سونداي-اق 10 حالىقارالىق ۇيىم باسشىلارى قاتىساتىن شانحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنىڭ سامميتى وتەدى.
قىركۇيەكتىڭ 3 ءى كۇنى بەيجىڭدەگى تيانانمىن الاڭىندا ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىستىڭ اياقتالۋىنىڭ 80 جىلدىعىن تويلاۋعا ارنالعان اسكەري پاراد وتەدى، وندا قىتاي ءوزىنىڭ سوڭعى قارۋلارىن، سونىڭ ىشىندە گيپەر دىبىستى زىمىراندار مەن ۇشقىشسىز جۇيەلەردى كورسەتەدى. ەلدىڭ قارۋلى كۇشتەرىنىڭ جاڭا قۇرىلىمى العاش رەت تولىق كولەمدە كورسەتىلەدى.
بۇعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنا باراتىنىن جازعان بولاتىنبىز.