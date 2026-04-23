بەيجىڭدە قازاقستاننىڭ كونستيتۋتسيالىق رەفورمالارى بويىنشا باسپا ءسوز ءماسليحاتى ءوتتى
استانا. KAZINFORM - بەيجىڭدە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى شاحرات نۇرىشەۆ جەتەكشى قىتايلىق ب ا ق ءۇشىن بريفينگ وتكىزدى، وندا ول قازاقستاننىڭ ىشكى ساياساتىنىڭ نەگىزگى اسپەكتىلەرى مەن قىتايمەن ستراتەگيالىق ىنتىماقتاستىقتىڭ پەرسپەكتيۆالارىن تانىستىردى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ايماقتاعى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
ديپلومات 2026 -جىلدىڭ 15-ناۋرىزىندا وتكەن رەفەرەندۋمنىڭ ناتيجەلەرى تۋرالى ەگجەي-تەگجەيلى باياندادى، وندا ازاماتتاردىڭ 87 پايىزدان استامى جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسىن قولدادى.
- قازاقستان بۇگىندە ساياسي، ينستيتۋتسيونالدىق جانە الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق جاڭعىرۋدىڭ اۋقىمدى كەزەڭىنەن ءوتىپ جاتىر. بۇل ۇدەرىس مەملەكەت دامۋىنىڭ نەعۇرلىم تۇراقتى، تەڭگەرىمدى ءارى ازاماتتارعا باعىتتالعان ۇلگىسىن قالىپتاستىرۋعا نەگىزدەلگەن، - دەدى ول.
شاحرات نۇرىشيەۆتىڭ ايتۋىنشا، قازاقستاننىڭ ج ءى ءو تاريحي جوعارى كورسەتكىشكە - 306 ميلليارد دوللارعا جەتتى، بۇل ەلدىڭ الەمدەگى ەڭ ءىرى 50 ەكونوميكاسىنىڭ قاتارىنداعى ورنىن نىعايتتى.
قازاقستان پرەزيدەنتى بۇل كورسەتكىشتى 2029 -جىلعا قاراي 450 ميلليارد دوللارعا دەيىن ارتتىرۋ ماقساتىن قويدى. دامۋ باسىمدىقتارىنىڭ قاتارىندا سيفرلىق دامۋ دا ەرەكشە اتالىپ ءوتتى، بۇعان 2026 -جىلدى «جاساندى ينتەللەكت جىلى» دەپ جاريالاۋ دالەل بولا الادى.
قازاق ديپلوماتيالىق ميسسياسىنىڭ باسشىسى قازاقستان مەن قىتايدىڭ بۇرىن-سوڭدى بولماعان جوعارى دەڭگەيدەگى تۇراقتى جان-جاقتى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك قۇرعانىن، ول بارلىق دەڭگەيدەگى تۇراقتى ساياسي ديالوگ پەن ديناميكالىق بايلانىستاردىڭ ارقاسىندا نىعايىپ كەلە جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
ديپلومات وتكەن جىلدىڭ ناتيجەلەرىنە ەرەكشە نازار اۋداردى. ماڭىزدى وقيعالاردىڭ قاتارىندا ەكى ەل كوشباسشىلارىنىڭ ءوزارا مەملەكەتتىك ساپارلارى جانە شامامەن 600 بىرلەسكەن ءىس-شارانىڭ وتكىزىلۋى، سونداي-اق ساۋدا اينالىمىنىڭ 11 پايىزعا ارتۋى جانە 48,7 ميلليارد دوللارعا جەتۋى بولدى.
- قازاق- قىتاي ساۋدا-ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىعىنىڭ ودان ءارى كەڭەيۋىنە ايتارلىقتاي جەتىستىك بار. نەگىزگى ءوسۋ باعىتتارىنىڭ ىشىندە ءبىز ونەركاسىپتىك ىنتىماقتاستىقتىڭ دامۋىن، كولىك جانە لوگيستيكالىق بايلانىستىڭ كەڭەيۋىن جانە ساۋدانىڭ سيفرلاندىرىلۋىن تەرەڭدەتۋدى اتاپ وتەمىز، - دەپ قوستى ول.
قازاقستاندىق ديپلومات ەنەرگەتيكا، كولىك، مادەني-گۋمانيتارلىق جانە ينۆەستيتسيالىق سالالارداعى ىنتىماقتاستىقتى، سونداي-اق قىتاي-ورتالىق ازيا فورماتىنداعى ايماقارالىق ىنتىماقتاستىق پەن ءوزارا ارەكەتتەسۋدى تالقىلادى.
سوڭىندا، قازاقستان ەلشىسى بۇگىن استانادا اشىلعان ايماقتىق ەكولوگيالىق سامميتكە توقتالدى. ول قىتايدىڭ ەكولوگيا جانە قورشاعان ورتانى قورعاۋ ءمينيسترى حۋاڭ رۋنچيۋدىڭ سامميتكە قاتىسۋى ەكى ەلدىڭ كليماتتىق ماسەلەلەردى شەشۋدەگى ورتاق ماقساتتارىن راستايتىنىن اتاپ ءوتتى.