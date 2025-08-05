بەيجىڭدە نوسەر جاۋىنعا بايلانىستى 82 مىڭنان استام ادام ەۆاكۋاتسيالاندى
استانا. KAZINFORM - دۇيسەنبى كۇنى ساعات 21:00 دەگى جاعداي بويىنشا بەيجىڭ قالاسىنىڭ ءارتۇرلى اۋداندارىنان 82 مىڭنان استام ادام قاۋىپسىز جەرگە كوشىرىلدى. بۇل تۋرالى قالاداعى سۋ تاسقىنىنا قارسى كۇرەس شتابى حابارلادى، دەپ جازادى شينحۋا.
بيلىك ورگاندارى 201 تۋريستىك ايماقتى، 3480 قوناق ءۇي مەن 245 كەمپينگ ايماعىن ۋاقىتشا جابۋعا شەشىم قابىلدادى. سونىمەن قاتار، قالا بويىنشا 3200 دەن استام قۇرىلىس الاڭىنىڭ جۇمىسى توقتاتىلدى.
دۇيسەنبى كۇنى كۇندىز بەيجىڭ مەتەورولوگيالىق قىزمەتى نوسەر جاۋىننىڭ قاتەرىنە بايلانىستى ەڭ جوعارى - «قىزىل» دەڭگەيدەگى ەسكەرتۋ جاريالادى. بۇل - قىتايداعى ءتورت دەڭگەيلى دابىل جۇيەسىنىڭ ەڭ جوعارىسى. سينوپتيكتەردىڭ بولجامىنشا، كۇشتى جاۋىن- شاشىن 4-تامىز كۇنى تۇستەن باستاپ 5-تامىز تاڭىنا دەيىن بەيجىڭنىڭ بارلىق بولىگىندە بايقالۋى مۇمكىن.
قالادا سۋ تاسقىنىنا قارسى ەڭ جوعارعى دەڭگەيدەگى توتەنشە ارەكەت ەتۋ رەجيمى دە ەنگىزىلدى.
سونىمەن قاتار، بەيجىڭنىڭ مەتەورولوگيالىق قىزمەتى مەن سۋ رەسۋرستارى باسقارماسى بىرىگىپ سۋ تاسقىنى قاۋپىنە بايلانىستى ەسكەرتۋ جاريالادى. ەڭ وسال اۋداندار رەتىندە ميۋن اۋدانى اتالدى، سونداي-اق فانشان، مەنتوۋگوۋ جانە حۋايجوۋ اۋداندارى دا قاۋىپ ايماعىندا.
تۇرعىندارعا نايزاعاي كەزىندە قاۋىپسىز جەرگە جاسىرىنۋ، سۋ باسقان جولدارمەن جۇرمەۋ جانە تاۋلى نەمەسە وزەن ماڭىنداعى ايماقتاردان اۋلاق بولۋ ەسكەرتىلدى.
وتكەن اپتادا بەيجىڭدەگى كۇشتى جاۋىن سالدارىنان 44 ادام قازا تاپقان بولاتىن. تابيعي اپاتتان 300 مىڭنان استام ادام زارداپ شەكسە، شامامەن 24 مىڭ تۇرعىن ءۇي نىسانىنا زاقىم كەلدى.
دۇيسەنبى كۇنى ق ح ر سۋ تاسقىنى مەن قۇرعاقشىلىقپەن كۇرەس جونىندەگى مەملەكەتتىك شتابى بەيجىڭ، ورتالىق باعىنىستاعى تيانجين قالاسى، حىبەي جانە گۋاڭدۋڭ پروۆينتسيالارىنداعى سۋ تاسقىنىنا بايلانىستى توتەنشە ارەكەت ەتۋ دەڭگەيىن ءۇشىنشى دەڭگەيگە كوتەردى (بۇل - قىتايدىڭ ءتورت دەڭگەيلى ۇلتتىق جۇيەسىندەگى ءۇشىنشى ماڭىزدىلىق دەڭگەيى).
بولجامعا سايكەس، اتالعان ءتورت وڭىردە 4-تامىز كەشىنەن 5-تامىزعا دەيىن نوسەر جاۋىن جاۋىپ، كەي جەرلەردە وتە قاتتى جاۋىن-شاشىن بولادى.
حابارلانعانداي، قازىرگى تاڭدا بەيجىڭ مەن حىبەي، گۋاڭدۋڭ پروۆينتسيالارىندا سۋ تاسقىنىنا قارسى شارالاردى ۇيىمداستىرۋعا كومەك كورسەتۋ ءۇشىن ارنايى جۇمىس توپتارى جۇمىسىن جالعاستىرىپ جاتىر.
وسىدان بۇرىن بەيجىڭ نوسەر جاڭبىرعا بايلانىستى ەڭ جوعارى دابىل دەڭگەيىن جاريالاعانىن جازعان ەدىك.