بەيجىڭدە دۇنيەجۇزىلىك روبوتوتەحنيكا كونفەرەنسياسى ءوتىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - قىتاي استاناسىندا روبوتوتەحنيكا بويىنشا دۇنيەجۇزىلىك كونفەرەنسيا ءوتىپ جاتىر. ونىنشى رەت وتكىزىلىپ جاتقان شارا قىتايدىڭ روبوتوتەحنيكا سالاسىنىڭ قارقىندى دامۋى اياسىندا ۇيىمداستىرىلىپ وتىر، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
كونفەرەنسيادا كوگنيتيۆتى فۋنكتسيالار، شەشىم قابىلداۋ جانە قاۋىپسىزدىك سالالارىن قوسا العاندا، ينتەللەكتۋالدى روبوتتار دامىتۋدىڭ نەگىزگى باعىتتارى ۇسىنىلدى.
قىتاي ەلەكترونيكا ينستيتۋتى مەن دۇنيەجۇزىلىك روبوتوتەحنيكا ىنتىماقتاستىعى ۇيىمى بىرلەسىپ ۇيىمداستىرعان بەس كۇندىك شارا فورۋمدار، كورمەلەر، بايقاۋلار مەن ىسكەرلىك كەزدەسۋلەردى قامتيدى. شاراعا الەمنىڭ تۇكپىر-تۇكپىرىنەن 200 دەن استام كومپانيا قاتىسىپ، وزدەرىنىڭ سوڭعى تەحنيكالارىن ۇسىنادى.
ايتا كەتەيىك، قىتاي ۇكىمەتى مەملەكەتتىك كاسىپورىنداردا ادام تارىزدەس روبوتتارعا سۇرانىستى بەلسەندى ىنتالاندىرىپ، 2025-جىلى ءبىرقاتار ءوندىرۋشى ولاردىڭ جاپپاي ءوندىرىسىن باستاپ تا كەتتى.
Morgan Stanley بولجامى بويىنشا، قىتايدىڭ روبوتوتەحنيكا نارىعى جىلىنا ورتا ەسەپپەن %23 عا ءوسىپ، 2028-جىلعا قاراي 108 ميلليارد دوللارعا جەتەدى.
بۇعان دەيىن قىتايدا العاشقى ادام ءتارىزدى روبوتتار دۇكەنى اشىلعان ەدى.