بەيجىڭدە ءبىرىنشى ۇلتتىق عىلىمدى تانىمال ەتۋ ايلىعى باستالدى
استانا. KAZINFORM - قىتاي استاناسىندا ءبىرىنشى ۇلتتىق عىلىمدى تانىمال ەتۋ ايلىعى باستالدى. ول جىل سايىن قىركۇيەك ايىندا وتكىزىلەتىن بولادى. باستاما ساپالى عىلىمي بىلىمگە دەگەن ءوسىپ كەلە جاتقان قوعامدىق سۇرانىستى قاناعاتتاندىرۋعا باعىتتالعان، دەپ حابارلايدى China Daily.
ايلىق «عىلىم ءومىردى وزگەرتەدى، يننوۆاتسيا بولاشاققا كەپىلدىك بەرەدى» ۇرانىمەن ءوتىپ جاتىر. ول قوعامدا عىلىمنىڭ قۇندىلىعى تۋرالى تۇراقتى تۇسىنىكتى قالىپتاستىرۋعا باعىتتالعان 100 دەن استام تاقىرىپتىق كورمە مەن ارنايى ءىس-شارانى قامتيدى.
باستامانىڭ باستالۋىنا ارنالعان نەگىزگى شارا بەيجىڭ عىلىم جانە تەحنولوگيا مۇراجايىندا جانە ۇلتتىق عىلىمي كوممۋنيكاتسيا ورتالىعىندا ءوتتى. كەلۋشىلەر تاقىرىپتىق ەكسپوناتتارمەن تانىسىپ، ينتەراكتيۆتى ساباقتارعا قاتىسىپ، عالىمدارمەن جانە ەرىكتىلەرمەن تىلدەسە الدى.
قحر- نىڭ عىلىم مەن تەحنيكانى تانىمال ەتۋ تۋرالى جاڭارتىلعان زاڭىنا سايكەس، ءار قىركۇيەك ايى رەسمي تۇردە عىلىمدى تانىمال ەتۋ ايى بولىپ جاريالانادى. قۇجاتتا بارلىق ازاماتتاردىڭ ءتيىستى شارالارعا قاتىسۋ قۇقىعى بەكىتىلگەن.
بۇعان دەيىن قازاقستان مەن قىتاي قىتايدا عىلىم مەن تەحنولوگيانىڭ بىرلەسكەن مەكتەبىن اشتى دەپ جازعان بولاتىنبىز.