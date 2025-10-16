بەيجىڭدە ايەلدەردىڭ عالامدىق سامميتى اياقتالدى
استانا. KAZINFORM - بەيجىڭدە ايەلدەردىڭ عالامدىق سامميتىنىڭ جابىلۋ سالتاناتى ءوتتى، دەپ حابارلايدى شينحۋا اقپارات اگەنتتىگى.
ءىس- شاراعا قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك كەڭەس مۇشەسى، قىتاي ايەلدەر فەدەراتسياسىنىڭ ءتورايىمى شەن يتسين جانە ب ۇ ۇ- نىڭ «ب ۇ ۇ- ايەلدەر» قۇرىلىمىنىڭ اتقارۋشى ديرەكتورى، ب ۇ ۇ حاتشىلىعىنىڭ ورىنباسارى سيما سامي باحۋس قاتىسىپ، ءسوز سويلەدى.
شەن يتسيننىڭ ايتۋىنشا، قىتاي جاريالاعان ايەلدەر ءىسىنىڭ جاھاندىق دامۋىن قولداۋ بويىنشا بەس پراكتيكالىق ءىس- شارا ۇلكەن دەرجاۆانىڭ جاۋاپكەرشىلىگىن كورسەتەدى جانە ولار سامميت قاتىسۋشىلارىنىڭ جوعارى باعاسىن الدى.
ق ح ر مەملەكەتتىك كەڭەسىنىڭ مۇشەسى قىتاي باسقا ەلدەرمەن بىرلەسىپ، سامميت بارىسىندا پايدا بولعان ماڭىزدى باستامالار مەن ستراتەگيالىق كونسەنسۋستاردى ناقتى ءىس- ارەكەتتەرگە اينالدىرۋعا دايىن ەكەنىن اتاپ ءوتتى. ونداعى ماقسات - ايەلدەرگە ارماندارىن كوبىرەك جۇزەگە اسىرۋعا جانە تابىسقا جەتۋگە كومەكتەسۋ.
ساماميتتىڭ جابىلۋ راسىمىنە جۇزدەن اسا ەلدىڭ جانە حالىقارالىق ۇيىمداردىڭ شامامەن 800 دەلەگاتى قاتىستى. شەشىمدەر مەن قورىتىندىلاردا، 46 ەل مەن حالىقارالىق ۇيىمنىڭ جەتەكشىلەرى مەن وكىلدەرى پلەنارلىق سەسسيادا ءسوز سويلەپ، بۇل سامميتتى حالىقارالىق ايەلدەر قوزعالىسىنىڭ تاريحىنداعى جاڭا بەلەس دەپ اتادى جانە ايەلدەردىڭ جان- جاقتى دامۋ ۇدەرىسىن جەدەلدەتۋگە باعىتتالعان ناقتى قادامدار جاساۋعا ۋادە بەردى.
ايتا كەتسەك، اتىراۋ وبلىسىنىڭ يندەر اۋدانىندا اۋىل ايەلدەرىنىڭ ايماقتىق فورۋمى وتكەنىن حابارلاعانبىز.