بەيجىڭدە نوسەر جاۋىنعا بايلانىستى قاۋىپتىڭ ەڭ جوعارى دەڭگەيى جاريالاندى
استانا. KAZINFORM - قىتاي استاناسى بەيجىڭنىڭ ءبىرقاتار اۋدانىندا قاتتى جاۋىن-شاشىنعا بايلانىستى قاۋىپتىڭ ەڭ جوعارى دەڭگەيى جاريالاندى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
10-جانە 11-شىلدە كۇندەرى قالادا ەكسترەمالدى جاۋىن-شاشىن كۇتىلەدى.
ميۋن، حۋايجوۋ، شۋني، فانشان جانە پينگۋ اۋداندارىندا ەڭ جوعارى - «قىزىل» قاۋىپ دەڭگەيى ەنگىزىلدى. سينوپتيكتەردىڭ بولجامىنشا، كەي جەرلەردە نەبارى التى ساعات ىشىندە 150 م م-دەن استام جاۋىن-شاشىن ءتۇسۋى مۇمكىن، ال تاۋلىكتىك كورسەتكىش 200 م م-دەن اسادى.
سۋ تاسقىنىنا قارسى كۇرەس جونىندەگى شتاب قالا تۇرعىندارىنا ارنايى ەسكەرتۋ جاسادى. سۋ باسۋ قاۋپىنىڭ جوعارى بولۋىنا بايلانىستى 9-شىلدە كۇنى ساعات 13:30 دان باستاپ بەيجىڭدە توتەنشە ارەكەت ەتۋدىڭ ەكىنشى دەڭگەيى ەنگىزىلدى.
- تۇرعىندارعا اۋا رايى بولجامىنداعى وزگەرىستەردى، داۋىلدى ەسكەرتۋلەردى جانە قاۋىپسىزدىك شارالارى تۋرالى رەسمي اقپاراتتى مۇقيات باقىلاۋعا كەڭەس بەرىلەدى. سونداي-اق تۇرعىنداردان جولعا شىعۋدى شەكتەۋ، قاۋىپتى ايماقتاردان اۋلاق بولۋ جانە ساقتىق شارالارىن ساقتاۋ سۇرالادى،-دەلىنگەن SMS حابارلامادا.