بەيجىڭ ەكى جىل ىشىندە جاساندى ينتەللەكتدىڭ الەمدىك استاناسىنا اينالۋعا نيەتتى
استانا. KAZINFORM - بەيجىڭ بيلىگى الداعى ەكى جىلدا جاساندى ينتەللەكت سەكتورىن دامىتۋدىڭ اۋقىمدى جوسپارىن جاريالادى، ونىڭ ماقساتى - قالانى ج ي- دىڭ جەتەكشى الەمدىك ورتالىعىنا اينالدىرۋ، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
باعدارلامالىق قۇجاتقا سايكەس، بەيجىڭ ءوزىنىڭ جي نەگىزگى سالاسىنىڭ كولەمىن 1 تريلليون يۋانعا (شامامەن 140 ميلليارد دوللار) دەيىن ارتتىرماق. بۇل 2025 -جىلى 450 ميلليارد يۋان كولەمىندەگى بولجامدى كورسەتكىشتەن ەكى ەسە كوپ ءوسىمدى شامالاپ وتىر.
جوبا يندۋستريانىڭ نەگىزگى سەگمەنتتەرىن قامتيتىن توعىز ستراتەگيالىق باستامانى ىسكە اسىرۋعا نەگىزدەلگەن. باستى نازار ىرگەلى تەحنولوگيالىق جەتىستىكتەرگە قول جەتكىزۋگە، دەرەكتەر جيىنتىعىنىڭ ساپاسىن جاقسارتۋعا جانە ج ي شەشىمدەرىن ناقتى ەكونوميكاعا تەرەڭ ينتەگراتسيالاۋعا باعىتتالعان.
تەحنيكالىق دامۋمەن قاتار، باعدارلاما جوعارى بىلىكتى مامانداردى تارتۋ، ۇزاق مەرزىمدى كاپيتالدى جۇمىلدىرۋ جانە اشىق باستاپقى كودى بار ەكوجۇيەلەردى بەلسەندى تۇردە قولداۋ بويىنشا ءبىرقاتار شارالاردى قامتيدى.
بەيجىڭ دامۋ جانە رەفورمالار ىستەرى جونىندەگى مۋنيتسيپالدىق كوميتەتىنىڭ باسشىسى يان سيۋلين تۇرلەندىرۋدىڭ تەحنولوگيالىق نەگىزى قۋاتتىلىعى 100 مىڭنان استام چيپى بار ەسەپتەۋ كلاستەرىن قۇرۋ، سالادا 10 نان استام جاڭا كومپانيانىڭ جانە 20 دان استام ءبىرمۇيىزدى فيرمانىڭ پايدا بولۋى بولاتىنىن اتاپ ءوتتى.
- بۇل شارالار قىتاي استاناسىن الەمدەگى العاشقى ج ي ورتالىعى قالاسىنا اينالدىرۋدى جەدەلدەتۋگە ارنالعان، - دەپ اتاپ ءوتتى ول.
قىتاي اقپاراتتىق-كوممۋنيكاتسيالىق تەحنولوگيالار اكادەمياسىنىڭ مالىمەتىنشە، 2025 -جىلدىڭ قىركۇيەگىندەگى جاعداي بويىنشا ج ي سەكتورىندا 5300 دەن استام كاسىپورىن جۇمىس ىستەگەن، بۇل الەمدىك جالپى كاسىپورىننىڭ %15 ى.
بۇعان دەيىن قىتاي ۇلتتىق سۋپەركومپيۋتەر جەلىسىنە نەگىزدەلگەن اۆتونومدى جاساندى ينتەللەكت جۇيەسىن ىسكە قوسقانىن جازدىق.