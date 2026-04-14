بەيجىڭ جارتىلاي مارافونىندا روبوتتار ادامدارمەن بىرگە جۇگىرەدى
استانا. KAZINFORM - بەيجىڭدە روبوتتار تاعى دا ادامدارمەن باسەكەگە تۇسەدى. ەرەكشە جارتىلاي مارافون 19-ساۋىردە وتەدى، دەپ حابارلايدى SCMP.
يچجۋانداعى ءىس-شارانى ۇيىمداستىرۋشىلار ادام ءتارىزدى روبوتتار قاتىساتىن ەكىنشى مارافوننىڭ وتەتىنىن راستادى. وتكەن جىلداعىداي، ادامدار مەن روبوتتار ءوزارا جارىسادى.
جارىستىڭ باستالۋى 19-ساۋىرگە جوسپارلانعان، ول Beijing E-Town تەحنولوگيالىق كلاستەرىندە وتەدى. قاتىسۋشىلار ءبىر ۋاقىتتا جۇگىرىستى باستايدى، مارە سىزىعى نانحايجى پاركى اۋماعىندا ورنالاسادى.
جارىسقا 100 شاقتى تەحنولوگيالىق كومپانيالار مەن ۋنيۆەرسيتەتتەردەن قۇرالعان كوماندالاردىڭ 300 دەن استام روبوتى قاتىسادى. ولاردىڭ قاتارىندا گونكونگتان كەلگەن كوماندا دا بار.
مۇنداي ەرەكشە فورمات سپورت پەن تەحنولوگيانى بىرىكتىرىپ، روبوتوتەحنيكانىڭ دامۋىن جانە ونىڭ قوعامدىق ومىرگە ينتەگراتسياسىن كورسەتەدى.
ايتا كەتەيىك، قىتاي مامانداندىرىلعان روبوتوتەحنيكانى مودەلدەنگەن ينتەللەكت دەڭگەيىنە كوتەرمەك.
جەلىنىڭ فلاگمانى - ەلەكتروماگنيتتەردى پايدالانىپ تىك قابىرعالاردا شارلايتىن 90 كيلوگرامدىق الپينيستىك روبوت. قۇرىلعى لەزدە جاۋاپ بەرەتىن VR ينتەرفەيسى نەمەسە جاساندى ينتەللەكت جۇيەسى ارقىلى باسقارىلادى. بۇل تەحنولوگيا ماماندارعا كەڭسەدەن بيىك تاۋلى جۇمىستاردى قاۋىپسىز ورىنداۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
