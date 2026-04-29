بەيجىڭ فورۋمىندا ج ي-كونسالتينگ جانە ورتالىق ازيامەن ارىپتەستىك تالقىلاندى
استانا. KAZINFORM - قىتاي استاناسىندا وتكەن حالىقارالىق فورۋمدا جاساندى ينتەللەكت (ج ي) نەگىزىندەگى كونسالتينگ جانە ورتالىق ازيا ەلدەرىمەن ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋ ماسەلەلەرى قارالدى، دەپ حابارلايدى Kazinform.
«ديپلوماتتار مەن بيزنەس كوشباسشىلارى اراسىنداعى ديالوگ» فورۋمىنا 60-تان استام ەلدىڭ وكىلدەرى قاتىستى. كەزدەسۋدىڭ باستى ماقساتى - ناقتى جوبالار ارقىلى ەكونوميكالىق ارىپتەستىكتى كۇشەيتۋ بولدى.
قىتاي حالىقارالىق ساۋدا جانە ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىق اكادەمياسىنىڭ وكىلى ليۋ حۋاچين قازاقستاننىڭ 2029 -جىلعا دەيىن ج ءى ءو-نى ەكى ەسەلەۋ جوسپارىنا توقتالىپ، بۇل وڭىرلىك ىنتىماقتاستىققا جاڭا سەرپىن بەرەتىنىن ايتتى.
فورۋم بارىسىندا ينۆەستورلارعا ارنالعان جاساندى ينتەللەكت نەگىزىندەگى ارنايى پلاتفورمالار تانىستىرىلدى. بۇل جۇيەلەر ورتالىق ازيا نارىقتارىن تالداۋعا، تاۋەكەلدەردى باعالاۋعا جانە بيزنەس جۇرگىزۋدى جەڭىلدەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
- مۇنداي جۇيە بىرنەشە مينۋت ىشىندە تەرەڭ تالداۋ جاساپ، كومپانيالاردىڭ شىعىنىن ايتارلىقتاي ازايتادى. قۇنى ءداستۇرلى كونسالتينگ قىزمەتتەرىنەن الدەقايدا تومەن، - دەدى كومپانيا وكىلى.
ج ي جۇيەسىنىڭ دەرەكتەر دالدىگى شامامەن %90 عا جەتەدى. سونىمەن قاتار ول زاڭدى تۇلعالاردى تىركەۋ مەن سالىقتىق جوسپارلاۋدى اۆتوماتتاندىرۋعا كومەكتەسەدى.
فورۋمعا قاتىسقان قازاقستاندىق كاسىپكەرلەر ەلەكتروندى ساۋداعا ارنالعان ەركىن ايماقتاردى دامىتۋ قاجەتتىگىن اتاپ ءوتتى. ولاردىڭ ايتۋىنشا، قىتايداعى جەڭىلدەتىلگەن كەدەندىك رەجيم قازاقستان ءۇشىن ءتيىمدى تاجىريبە بولا الادى.
ايتا كەتەيىك، قىتاي Meta-نىڭ Manus ج ي-ستارتاپىن ساتىپ الۋ تۋرالى كەلىسىمىن بۇعاتتادى.