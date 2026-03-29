بەيجىڭ باستاۋىش مەكتەبىنىڭ وقۋشىلارى قازاقستان مادەنيەت ورتالىعىنا باردى - شەتەلدەگى قازاق باسپا ءسوزى
Kazinform ح ا ا شەتەلدەگى قازاق تىلىندە تارايتىن اقپارات كوزدەرىنە اپتالىق شولۋىن ۇسىنادى.
بۇحارادا حالىقارالىق كوكپار تۋرنيرى وتەدى – ءو ز ا
بۇحارا ءوڭىرى تاعى ءبىر مارتە ءدۇبىرلى دوداعا كۋا بولماق. بۇحارا وبلىسىنىڭ بۇحارا اۋدانىندا ورنالاسقان ۇلتتىق گۆارديانىڭ «شاباندوزدار مەكتەبى» الاڭىندا 27-29-ناۋرىز كۇندەرى حالىقارالىق كوكپار تۋرنيرى وتەدى، دەپ حابارلايدى «ءو ز ا» اقپارات اگەنتتىگى.
حابارلامادا ايتىلعانداي، دالانىڭ ءتوسىن دۇبىرگە بولەيتىن بۇل سايىس وزبەكستان سپورت مينيسترلىگى، ۇلتتىق گۆارديا، ەلدىڭ كوكپار فەدەراتسياسى جانە سەرىكتەس ۇيىمداردىڭ قولداۋىمەن بەسىنشى رەت ۇيىمداستىرىلىپ وتىر. بيىلعى باسەكەگە رەسەي، قازاقستان، قىرعىزستان، تاجىكستان، قىتاي ەلدەرىنەن كەلگەن سايدىڭ تاسىنداي ىرىكتەلگەن كوماندالار، سونداي-اق وزبەكستان نامىسىن قورعايتىن ەكى كوماندا قاتىسادى.
ات تۇياعىنىڭ ءدۇبىرى مەن شاباندوزداردىڭ سەركەنى ءىلىپ اكەتكەن ساتتەگى قايسارلىق پەن قايتپاس رۋحى - ءبارى دە وسى الاڭدا توعىسادى.
ايتا كەتۋ كەرەك، بۇل حالىقارالىق تۋرنير سوڭعى جىلدارى ءداستۇرلى سيپات الىپ كەلەدى. ول 2022 جانە 2023-جىلدارى سۇرحانداريا وبلىسىندا، 2024-جىلى فەرعانا وڭىرىندە، 2025-جىلى نامانگان وبلىسىندا جوعارى دەڭگەيدە ۇيىمداستىرىلىپ، جانكۇيەرلەردىڭ زور ىقىلاسىنا بولەنگەن بولاتىن.
سونداي-اق «ءو ز ا» - دا «تاشكەنتتە اۆتوبۋستارعا ارنالعان ارنايى جولاقتاردى ەرەكشە تاسىلمەن بەلگىلەمەك» دەگەن مازمۇنداعى اقپارات جاريالاندى.
كەلتىرىلگەن دەرەكتەرگە سۇيەنسەك، تاشكەنت قالاسىندا قوعامدىق كولىك قوزعالىسىن ءتيىمدى ۇيىمداستىرۋ ماقساتىندا اۆتوبۋستارعا ارنالعان ارنايى جولاقتاردى ەرەكشە تاسىلمەن بەلگىلەۋ جوسپارلانىپ وتىر.
بۇل تۋرالى جول قوزعالىسىن ۇيىمداستىرۋ ورتالىعى حابارلاعان.
مالىمەتكە سايكەس، قالاداعى قوعامدىق كولىككە ارنالعان «A» تاڭبالى جولاقتار ارنايى دەلينياتورلار، ياعني جول بويىنا ورناتىلاتىن قورشاۋلار ارقىلى بولىنەدى. مۇنداي ءتاسىل اۆتوبۋستارعا ارنالعان جولاقتاردى ايقىن كورسەتىپ قانا قويماي، باسقا كولىك قۇرالدارىنىڭ بۇل جولاقتارعا كىرۋىنىڭ الدىن الۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، بۇل باستاما قوعامدىق كولىكتىڭ قوزعالىسىن جىلدامداتىپ، اۆتوبۋستاردىڭ ۋاقىت كەستەسىن ساقتاۋعا جانە قالا جولدارىنداعى كولىك اعىنىن ءتيىمدى رەتتەۋگە وڭ اسەرىن تيگىزەدى.
بەيجىڭ باستاۋىش مەكتەبىنىڭ وقۋشىلارى قازاقستان مادەنيەت ورتالىعىنا باردى- حالىق گازەتى
21-ناۋرىز كۇنى بەيجىڭ قالاسىنان باستاۋىش مەكتەپتىڭ 40 تان استام وقۋشىسى بەيجىڭدەگى قازاقستان مادەنيەت ورتالىعىنا بارىپ، قىتايداعى قازاقستان ەلشىلەرىمەن جانە ورتالىق ديرەكتورىمەن بىرگە قازاقستاننىڭ سالت-داستۇرلەرىمەن تانىستى، دەپ حابارلادى حالىق گازەتى.
اتالعان ب ا ق- تىڭ دەرەگىنشە، ءىس-شارا بارىسىندا قازاقستاننىڭ قىتايداعى ەلشىلىگىنىڭ مادەنيەت كەڭەسشىسى قىتاي-قازاق مادەني الماسۋلارىنىڭ جەتىستىكتەرىن تانىستىردى. وقۋشىلار ءداستۇرلى كيىمدەردى، قولونەر بۇيىمدارىن جانە تاريحي قۇجاتتاردىڭ كوشىرمەلەرىن كوردى.
سونىمەن قاتار قىسقامەتراجدى فيلمدەردى تاماشالاۋ، ءداستۇرلى تاعامداردىڭ ءدامىن تاتۋ، ۇلتتىق كيىمدەردى كيىپ كورۋ جانە ءبي ۇيرەنۋ ارقىلى ولار وزگە مادەنيەتتىڭ تارتىمدىلىعىن سەزىندى.
- قىتايلىق وقۋشىلاردىڭ وكىلدەرى ءان ايتىپ، ءبي بيلەپ، ۇلتتىق اسپاپتاردا ويناپ، قىتايدىڭ ۇزدىك ءداستۇرلى مادەنيەتىن كورسەتتى، دەپ جازادى قىتايلىق ب ا ق.
سونداي-اق وسى اپتادا حالىق گازەتى باسىلىمىندا «قىتايلىق تەلەشوۋ قازاقستان توپىراعىندا» دەگەن اقپارات جارىق كوردى.
قىتايلىق ب ا ق- تىڭ مالىمەتىنشە، ءان اۋەنىمەن بىرگە ساياحات جاساڭىز. جاقىندا قازاقستاندا تۇسىرىلگەن «كوكجيەك ءۇنى» اتتى ەسترادالىق تەلەشوۋ تارالىپ جاتىر. التى ەلدەن كەلگەن سەگىز ءانشى 7436 شاقىرىمدىق مادەني ساپار جولىن باستادى. ولاردىڭ ساپارى قازاقستاننىڭ الماتى، تۇركىستان، استانا، اقتاۋ سياقتى ءتورت قالاسىن بايلانىستىرادى. انشىلەر جەرگىلىكتى جەرگە بارىپ، بازارلاردى، دالانى، تۇرعىن ۇيلەردى ارالاپ، جەرگىلىكتى ونەرپازدارمەن بەتپە- بەت كەزدەسىپ، ءتىپتى ەكسپرومتتىق ىنتىماقتاستىقتا ونەر كورسەتتى. سودان كەيىن ءوز ساپارلارىنان العان شىنايى اسەرلەرىن ساحناداعى تۋىندىلارعا اينالدىردى.
- «كوكجيەك ءۇنى» تەلەشوۋىن ق ح ر مەملەكەتتىك راديو جانە تەلەۆيزيا باسقارماسىنىڭ حالىقارالىق ىنتىماقتاستىق دەپارتامەنتىنىڭ باسشىلىعىمەن، حۋنان راديو جانە تەلەۆيزيا ستانتسياسى مەن قازاقستان بىرلەسىپ دايىنداعان. بۇل شوۋ تەك قىتاي تەلەشوۋ وندىرۋشىلەرىنىڭ يننوۆاتسيالىق تالپىنىسى عانا ەمەس، سونىمەن قاتار مادەنيەت ارقىلى حالىق اراسىنداعى رۋحاني جاقىندىقتى ورناتۋدىڭ جارقىن تاجىريبەسى، - دەپ جازادى حالىق گازەتى.
سونىمەن قاتار وسى اپتانىڭ سوڭىندا حالىق گازەتى باسىلىمىندا «استانا ل ر ت- سىن باسقارۋ ماماندارىنىڭ ءتورتىنشى ءتوبى تيانجيندە وقۋىن اياقتادى» دەگەن اقپارات جاريالاندى.
قىتايلىق باسىلىمنىڭ دەرەگىنە سۇيەنسەك، 26-ناۋرىزدا تيانتسزين تەمىرجول ترانزيتتىك توبى استانا جەڭىل تەمىرجولىنىڭ ءتورتىنشى توپ باسقارۋ ماماندارى مەن تىڭداۋشىلارىنىڭ وقۋ ءبىتىرۋ سالتاناتىن وتكىزدى. 20 ماماننىڭ ەكى ايعا سوزىلعان تاجىريبەلىك وقۋى ءساتتى اياقتالعان. ءسويتىپ، ءتورتىنشى توپ ماماندارىنىڭ كۋرستى تابىستى بىتىرۋىمەن استانا جەڭىل تەمىرجولىنىڭ ءبىرىنشى كەزەڭ قۇرىلىسى بويىنشا ماماندار مەن تىڭداۋشىلاردى تيانجيندە دايارلاۋ مىندەتى دە تولىق اياقتالعان.
ءتورتىنشى توپ باسقارۋ ماماندارىنىڭ ۇجىم جەتەكشىسى ەرىك دوسمۇحامەد ۇلىنىڭ ايتۋىنشا، ماماندار جۇمىسقا كىرىسۋگە دايىن ەكەن. الداعى ۋاقىتتا العان بىلىمدەرىن استانا ل ر ت جۇمىسىن جۇرگىزۋدە قولدانىپ، قالا تۇرعىندارىنا ساپالى قىزمەت كورسەتپەك.
قىتايلىق ب ا ق- تىڭ مالىمەتىنشە، وسى ۋاقىتقا دەيىن تيانتسزين تەمىرجول ترانزيتتىك توبى ەل ىشىندە جانە شەتەلدە 10 توپتىق وقۋ وتكىزىپ، جيىنتىعى 300 دەن استام استانا ل ر ت ماماندارىنا جۇيەلى، كاسىبي دايارلىق قىزمەتىن ۇسىنعان. ماماندار استانا ل ر ت- سىن پايدالانۋعا دايىندىق جۇمىستارىنا كەزەڭ-كەزەڭمەن ارالاسۋدا.
الەمدە مۇناي باعاسى تاعى قىمباتتادى- ParsToday
سولتۇستىك تەڭىزدىڭ برەنت مۇنايىنىڭ ءبىر باررەلىنىڭ باعاسى اپتا سوڭىنا قاراي، اتاپ ايتقاندا جۇما كۇنى 110 دوللاردان استى جانە الەمدىك نارىقتاردا ءوسۋ ءۇردىسىن جالعاستىردى، دەپ جازدى ParsToday اقپارات اگەنتتىگى.
يراندىق باسىلىمنىڭ حابارلاۋىنشا، ا ق ش ۇكىمەتىنىڭ نارىقتى تىنىشتاندىرۋ ءۇشىن يرانمەن كونسترۋكتيۆتى كەلىسسوزدەر جۇرگىزگەنىن ايتىپ، يراننىڭ ەنەرگەتيكالىق نىساندارىنا شابۋىلدان باس تارتىپ، ۋاقىتىن قايتا ۇزارتقانىنا قاراماستان مۇناي باعاسى قىمباتتادى.
دەگەنمەن، مۇناي نارىعى ترامپ پەن ونىڭ ۇكىمەتىنىڭ مالىمدەمەلەرىنە وڭ رەاكسيا كورسەتپەدى.
ا ق ش پەن ءيزرايلدىڭ يرانعا قارسى سوعىسى الەمنىڭ شامامەن ءبىر بەسىنشى بولىگى سۇيىلتىلعان تابيعي گاز جانە مۇنايىنىڭ ورمۋز بۇعازىنان ءوتۋىن توقتاتتى. سوندىقتان حالىقارالىق ەنەرگەتيكا اگەنتتىگى بۇل داعدارىستى مۇناي جەتكىزۋدەگى ەڭ ۇلكەن ءۇزىلىس دەپ اتادى.
انادولىدان تابىلعان ارحەولوگيالىق جاسىرىن قازىنالارى- TRT
تاريح بويى سانسىز وركەنيەتكە قۇشاعىن اشقان انادولى وتكەننىڭ ءىزىن ساقتاعان جادىگەرلەرگە تولى. بۇگىنگە دەيىن كوپتەگەن ماڭىزدى قالدىق جەر بەتىنە شىعارىلعانىمەن، توپىراقتىڭ تەرەڭىندە ءالى دە اشىلۋىن كۇتىپ جاتقان تالاي مادەني مۇرا بار، دەپ حابارلايدى تۇركيا راديو تەليەۆيزيا پورتالى.
اتالعان ب ا ق- تىڭ دەرەگىنشە، مادەنيەت جانە تۋريزم مينيسترلىگىنىڭ ۇيلەستىرۋىمەن جۇرگىزىلىپ جاتقان ارحەولوگيالىق قازبالار انادولىنىڭ مىڭداعان جىلدىق تاريحىن جارىققا شىعاراتىن جاڭا ولجالاردىڭ تابىلۋىنا جول اشىپ وتىر. تۇركيانىڭ ءتورت بۇرىشىندا، قۇرلىقتا دا، سۋ استىندا دا جۇمىس ىستەيتىن مامان توپتار ينەمەن قۇدىق قازعانداي ەڭبەك ەتۋدە. ولار سابىرمەن وتكەننىڭ ىزدەرىن بىرتىندەپ قالپىنا كەلتىرۋگە تىرىسىپ جاتىر.
«TRT» - نىڭ كەلتىرگەن مالىمەتىنە سۇيەنسەك، 2025-جىلى دا تۇركياداعى ارحەولوگيالىق جۇمىستار «بولاشاققا مۇرا» جوباسى اياسىندا ۇزدىكسىز جالعاسقان. ءارتۇرلى قالادا جۇرگىزىلگەن قازبا بارىسىندا سانسىز جادىگەر جەر بەتىنە شىعارىلىپتى.
وسى جىلدىڭ ەڭ نازار اۋدارارلىق ارحەولوگيالىق جاڭالىقتارىن جەكە- جەكە تانىستىرعان.
اتاپ ايتار بولساق، بارتىننىڭ اماسرا اۋدانى. ول جەردەن تابيعي اپاتتاردان قيراعانى انىقتالعان، ريم داۋىرىنە تيەسىلى بيىكتىگى 9 مەترگە دەيىن جەتەتىن ءمارمار باعاندارىمەن ەرەكشەلەنەتىن ستوا قۇرىلىسى تابىلعان.
كەلەسى ءبىرى - شانلىۋرفادا «تاس توبەلەر جوباسى» اياسىندا جۇرگىزىلگەن قازبالار بارىسىندا تاريحتىڭ تەرەڭىنە بويلايتىن بىرەگەي ولجا تابىلدى.
بۇنداعى تۋىندىلار شامامەن 10 مىڭ 500 جىل بۇرىنعى كەزەڭدە جاسالعان.
سونداي-اق سۋ تۇبىنەن دە تاريحي قازىنالار انىقتالعان. اتاپ ايتقاندا، انتاليانىڭ كۋملۋدجا اۋدانىنداعى ادراسان جاعالاۋىندا جۇرگىزىلگەن سۋاستى ارحەولوگيالىق زەرتتەۋلەر بارىسىندا كەيىنگى ەللينيزمگە (ەرتە ريم داۋىرىنە) جاتاتىن كەراميكا تيەگەن كەمە قالدىعى تابىلعان.
سونداي-اق وسى اپتادا «TRT» - دا «ا ق ش تاياۋ شىعىسقا 10000 اسكەر جىبەرۋى مۇمكىن» دەگەن تاقىرىپتاعى اقپارات جاريالاندى.
تۇركيا راديو تەليەۆيزيا پورتالىندا جاريالانعان مالىمەتتەرگە سايكەس، پەنتاگون اقش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ تەگەرانمەن ىقتيمال بەيبىت كەلىسسوزدەردى تالقىلاپ جاتقان كەزدە، اسكەري وپەراتسيالاردى كۇشەيتۋ ماقساتىندا تاياۋ شىعىسقا 10 مىڭ اسكەر جىبەرۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرۋدا.
تۇركيالىق ب ا ق- تىڭ «The Wall Street Journal» باسىلىمىنا سىلتەمە جاساپ حابارلاۋىنشا، قورعانىس مينيسترلىگى وكىلدەرى بۇل جوسپار جاياۋ اسكەر مەن بروندى تەحنيكالاردى قامتيتىنىن مالىمدەگەن.
قوسىمشا كۇشتەر ايماققا بۇرىننان جىبەرىلگەن شامامەن 5 مىڭ تەڭىز جاياۋ اسكەرى مەن 82-اۋە-دەسانتتىق ديۆيزيانىڭ مىڭداعان پاراشيۋتشىلەرىنە قوسىلادى.
سونداي-اق، اسكەرلەردىڭ ناقتى قاي جەرگە ورنالاستىرىلاتىنى ازىرگە بەلگىسىز. الايدا شەنەۋنىكتەر ولاردىڭ يران اۋماعىنا جانە ەل جاعالاۋىنداعى ماڭىزدى مۇناي ەكسپورت ورتالىعى سانالاتىن حارگ ارالىنا جاقىن جەرگە ورنالاسۋى مۇمكىن ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
بۇدان بۇرىن ماگاتە يرانداعى اەس ماڭىنداعى سوققىلار يادرولىق قاۋىپ ءتوندىرۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتتى.
اۆتور بەيسەن سۇلتان