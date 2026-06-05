بەيجىڭ ب ۇ ۇ باس حاتشىسىن سايلاۋ جونىندەگى ۇستانىمىن جاريالادى
استانا. kazinform - قىتاي ب ۇ ۇ-نىڭ كەلەسى باس حاتشىسىن سايلاۋ پروتسەسىنە بەلسەندى قاتىسىپ، الەمدىك ۇيىمنىڭ ءرولىن نىعايتۋعا باعىتتالعان كۇش-جىگەردى قولدايتىنىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
بۇل تۋرالى قىتاي سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ۆان ي چيليدىڭ بۇرىنعى پرەزيدەنتى ميشەل باچەلەتمەن كەزدەسۋدە مالىمدەدى. ول باچەلەتتى ب ۇ ۇ باس حاتشىسى قىزمەتىنە ۇمىتكەرلەردىڭ ءبىرى رەتىندە قاراستىرىپ وتىر.
ۆان ي بەيجىڭ جاڭا باس حاتشىنى تاڭداۋدا جاۋاپتى جانە سىندارلى ۇستانىم ساقتايتىنىن اتاپ ءوتتى. قىتاي ب ۇ ۇ-نىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرىپ، ونىڭ بەدەلى مەن جاھاندىق ماسەلەلەردى شەشۋ قابىلەتىن كۇشەيتۋگە ۇلەس قوسۋدى كوزدەيدى.
قىتاي ديپلوماتياسىنىڭ باسشىسى ۇيىم وزگەرىپ جاتقان الەمدىك جاعدايعا بەيىمدەلىپ، جاھاندىق پروبلەمالاردى شەشۋدە نەگىزگى رولىن ساقتاۋى ءتيىس ەكەنىن ايتتى.
ءوز كەزەگىندە ميشەل باچەلەت ب ۇ ۇ مەملەكەتتەر اراسىنداعى ىنتىماقتاستىق ءۇشىن ماڭىزدى الاڭ بولىپ قالا بەرەتىنىن جەتكىزدى. ونىڭ پىكىرىنشە، ۇيىم ب ۇ ۇ جارعىسىنا سۇيەنىپ، بەيبىتشىلىكتى ساقتاۋ، دامۋ جانە ادام قۇقىقتارىن قورعاۋ باعىتتارىنا باسىمدىق بەرۋى كەرەك.
سونداي-اق ول قىتاي ساياساتىن قولدايتىنىن ايتىپ، بەيجىڭنىڭ كوپجاقتى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋعا قوسقان ۇلەسىن جوعارى باعالادى جانە ب ۇ ۇ-نىڭ ىقپالىن كۇشەيتۋ ءۇشىن باسقا ەلدەرمەن بىرگە جۇمىس ىستەۋگە دايىن ەكەنىن ءبىلدىردى.
ايتا كەتەيىك، ب ۇ ۇ بىلتىر قاراشا ايىندا جاڭا باس حاتشىنى سايلاۋ پروتسەسىن باستاعان بولاتىن. ۇيىمنىڭ قازىرگى باس حاتشىسى انتونيۋ گۋتەرريشتىڭ مانداتى 2026-جىلدىڭ 31-جەلتوقسانىندا اياقتالادى.