بەيجىڭ ا ق ش-تى تايۆانمەن رەسمي بايلانىستاردى توقتاتۋعا شاقىردى
استانا. KAZINFORM - قىتاي كەز كەلگەن تۇردە ا ق ش پەن تايۆان اراسىنداعى رەسمي بايلانىستارعا ءۇزىلدى-كەسىلدى قارسى ەكەنىن مالىمدەپ، ۆاشينگتوندى ارالمەن رەسمي قارىم-قاتىناستى دەرەۋ توقتاتۋعا شاقىردى. بۇل تۋرالى ق ح ر س ءى م رەسمي وكىلى لين جياڭ ايتتى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
بۇعان دەيىن ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ مەملەكەتتىك دەپارتامەنتكە تايۆانمەن قارىم-قاتىناستى قايتا قاراپ، ارالمەن بايلانىستاردى تەرەڭدەتۋ جونىندە زاڭعا قول قويعانى بەلگىلى بولعان.
بۇل اقپاراتقا تۇسىنىكتەمە بەرۋدى سۇراعاندا، لين جياڭ قىتايدىڭ ۇستانىمى ايقىن ءارى وزگەرمەيتىنىن اتاپ ءوتتى. ا ق ش پەن تايۆان اراسىنداعى كەز كەلگەن رەسمي بايلانىسقا قىتاي تۇبەگەيلى قارسى. ونىڭ ايتۋىنشا، تايۆان ماسەلەسى قىتايدىڭ نەگىزگى مۇددەلەرىنىڭ وزەگىندە تۇر جانە قىتاي مەن ا ق ش اراسىنداعى قارىم-قاتىناستاعى «ءبىرىنشى قىزىل سىزىق» بولىپ سانالادى.
قىتاي ديپلوماتى سونداي-اق «ءبىر قىتاي» قاعيداتى ەكى ەل اراسىنداعى ديپلوماتيالىق قاتىناستاردىڭ ساياسي نەگىزى ەكەنىن ەسكە سالدى. ا ق ش- تىڭ ق ح ر- مەن ديپلوماتيالىق قاتىناستار ورناتۋ تۋرالى بىرلەسكەن كومميۋنيكەسىندە «امەريكا قۇراما شتاتتارى قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇكىمەتىن قىتايدىڭ جالعىز زاڭدى ۇكىمەتى رەتىندە مويىندايدى. وسى كونتەكستە ا ق ش حالقى تايۆان حالقىمەن مادەني، ساۋدا جانە وزگە دە بەيرەسمي بايلانىستاردى قولدايدى» دەپ ناقتى كورسەتىلگەن.
- قىتاي تاراپى امەريكالىقتاردى «ءبىر قىتاي» قاعيداتىن جانە قىتاي مەن ا ق ش اراسىنداعى ءۇش بىرلەسكەن كومميۋنيكەنىڭ تالاپتارىن ادال ورىنداۋعا، تايۆان ماسەلەسىنە اسا ساقتىقپەن قاراۋعا، تايۆانمەن رەسمي بايلانىستاردى توقتاتۋعا شاقىرادى، - دەدى ق ح ر س ءى م وكىلى.