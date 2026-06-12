بەيجىڭ 2028 -جىلى بىردەن ءتورت الەم چەمپيوناتىن قابىلدايدى
استانا. قازاقپارات - 2028 -جىلى بەيجىڭ (قىتاي) مانەرلەپ سىرعاناۋ، كونكيمەن جۇگىرۋ سپورتى، شورت-ترەك جانە سينحروندى سىرعاناۋ بويىنشا الەم چەمپيوناتتارىن قابىلدايدى، دەپ حابارلايدى ۇ و ك باسپا ءسوز قىزمەتى.
حالىقارالىق كونكيشىلەر وداعى (ISU) ءبىر قالادا بىردەن ءتورت الەم چەمپيوناتىن بىرىكتىرەتىن تاريحي BEIJING28 جوباسىنىڭ ىسكە قوسىلعانىن جاريالادى. بۇل شەشىم قازىرگى ۋاقىتتا يسپانيانىڭ تەنەريفە قالاسىندا ءوتىپ جاتقان ISU كونگرەسى اياسىندا مالىمدەلدى.
وسىلايشا، 2028 -جىلى بەيجىڭ (قىتاي) مانەرلەپ سىرعاناۋ، كونكيمەن جۇگىرۋ سپورتى، شورت-ترەك جانە سينحروندى سىرعاناۋ بويىنشا الەم چەمپيوناتتارىن قابىلدايدى. مۇنداي فورمات ISU تاريحىندا العاش رەت جۇزەگە اسىرىلماق.
حالىقارالىق فەدەراتسيانىڭ مالىمەتىنشە، جوبا سپورتشىلاردى، جانكۇيەرلەردى، بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنىڭ وكىلدەرىن جانە سەرىكتەستەردى ءبىر اۋقىمدى سپورتتىق وقيعا اياسىندا بىرىكتىرۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
جارىستار بەيجىڭدەگى وليمپيادالىق نىسانداردا وتەدى. ولاردىڭ قاتارىندا National Indoor Stadium, Capital Indoor Stadium جانە National Speed Skating Oval ارەنالارى بار.
سپورتتىق باعدارلامادان بولەك، ۇيىمداستىرۋشىلار اۋقىمدى قالالىق فەستيۆال وتكىزۋدى جوسپارلاپ وتىر. جانكۇيەرلەر ءۇشىن جارىستاردى تاماشالاۋعا ارنالعان ارنايى ايماقتار، فان-ايماقتار، مادەني ءىس-شارالار، سپورتشىلارمەن كەزدەسۋلەر، ينتەراكتيۆتى سيفرلىق بەلسەندىلىكتەر، سونداي-اق ءتۇرلى ويىن-ساۋىق جانە مەرەكەلىك باعدارلامالار ۇيىمداستىرىلادى.
سونىمەن قاتار، الەم چەمپيوناتىنىڭ جارىس باعدارلاماسى اياقتالعاننان كەيىن ISU Skating Awards سىيلىعىن تابىستاۋ ءراسىمى وتەدى.