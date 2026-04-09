بيۋجەتتىك كرەديتتەردى وتەۋ ءتارتىبى ناقتىلاندى
استانا. KAZINFORM - ۇكىمەت ۇلتتىق قورعا قاتىستى قولدانىستاعى قاعيدالارعا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزدى.
اتاپ ايتقاندا، 2025-جىلعى 2-شىلدەدەگى 500-قاۋلىمەن بەكىتىلگەن ۇلتتىق قوردى قالىپتاستىرۋ جانە پايدالانۋ قاعيدالارى جاڭا تارماقپەن تولىقتىرىلدى.
- ۇلتتىق قوردان بەرىلەتىن نىسانالى ترانسفەرتتەر ەسەبىنەن رەسپۋبليكالىق بيۋجەتتەن 2024-جىلعى 1-قاڭتارعا دەيىن بولىنگەن بيۋجەتتىك كرەديتتەردى وتەۋ جاسالعان كرەديتتىك شارتتاردا كورسەتىلگەن مەرزىمدەردە رەسپۋبليكالىق بيۋجەتكە اۋدارۋ ارقىلى جۇزەگە اسىرىلادى، - دەلىنگەن قۇجاتتا.
سونىمەن قاتار جوسپارلانعان بيۋدجەت جاسالعان كەزدە مەملەكەتتىك ورگاندار بۇرىن بەرىلگەن كرەديتتەردەن قايتارىلاتىن اقشانى ەسەپتەيدى. سول اقشاعا تەڭ سومانى ۇلتتىق قورعا قايتا جىبەرۋدى بيۋجەتكە الدىن الا ەنگىزەدى.
ايتا كەتۋ كەرەك جاڭا رەداكتسياعا سايكەس، ماقساتسىز پايدالانىلعان نىسانالى ترانسفەرتتەر مەن بيۋجەتتىك كرەديتتەر مەملەكەتتىك اۋديت قورىتىندىسى شىققاننان كەيىن ءۇش اي ىشىندە مىندەتتى تۇردە ۇلتتىق قورعا نەمەسە ءتيىستى بيۋجەتكە قايتارىلۋى ءتيىس.
بۇدان بولەك، ۇلتتىق قوردان بولىنگەن ترانسفەرتتەر ەسەبىنەن بەرىلگەن بيۋجەتتىك كرەديتتەردى دە ۇلتتىق قورعا قايتارۋ تالابى ناقتىلاندى.
- بيۋجەتتىك جوسپارلاۋ جونىندەگى ورتالىق ۋاكىلەتتى ورگان ەسەپتى جىلدان كەيىنگى جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن رەسپۋبليكالىق بيۋجەتتى قالىپتاستىرۋ نەمەسە ناقتىلاۋ كەزىندە ۇلتتىق قورعا بيۋجەتتىك كرەديتتەردىڭ قايتارىلۋىن قامتاماسىز ەتەدى، - دەپ اتاپ وتىلگەن قاۋلىدا.
قاۋلى 16-ءساۋىر كۇشىنە ەنەدى.
ايتا كەتەيىك، 2026-جىلعى I توقساننىڭ قورىتىندىسى بويىنشا مەملەكەتتىك بيۋجەت كىرىستەرى 104,4 پايىزعا ورىندالدى. جوسپارلانعان 6,2 تريلليون ورنىنا 6,4 تريلليون تەڭگە ءتۇستى؛ جوسپار 268,7 ميلليارد تەڭگەگە اسىرا ورىندالدى. 2025-جىلمەن سالىستىرعاندا ءوسىم 930,6 ميلليارد تەڭگەنى (16,9 پايىز) قۇرادى رەسپۋبليكالىق جانە جەرگىلىكتى بيۋجەتتەر جوسپارلى كورسەتكىشتەردى اسىرا ورىندادى.
بۇعان دەيىن قازاقستاننىڭ بيۋجەتى جوسپاردان اسىپ تۇسكەنىن جازعان ەدىك.