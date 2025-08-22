22:04, 22 - تامىز 2025 | GMT +5
بيشىمبايەۆتىڭ باۋىرىنا راقىمشىلىق جاسالدى: سوت شەشىمى كۇشىنە ەندى
استانا. KAZINFORM - سالتانات نۇكەنوۆانىڭ ولىمىنە قاتىستى ءىس بويىنشا سوتتالعان باقىتجان بايجانوۆقا راقىمشىلىق جاسالدى. سوت شەشىمى زاڭدى كۇشىنە ەندى.
بۇل اقپاراتتى اقمولا وبلىسى سوتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى راستادى. باقىتجان بايجانوۆ ناقتى قاشان بوستاندىققا شىعاتىنى حابارلانبادى.
الايدا، Tengrinews.kz مالىمەتىنشە، قۋاندىق بيشىمبايەۆتىڭ باۋىرى شامامەن 2026-جىلى قازاندا بوستاندىققا شىعۋى مۇمكىن.
ەسكە سالايىق، بايجانوۆ بيىل 9-شىلدەدە ستەپنوگورسك اۋداندىق سوتىنا جۇگىنگەن بولاتىن. كەيىنىرەك بيشىمبايەۆتىڭ باۋىرىنىڭ جازا مەرزىمى قىسقارعانى حابارلاندى.