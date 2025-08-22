ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    22:04, 22 - تامىز 2025 | GMT +5

    بيشىمبايەۆتىڭ باۋىرىنا راقىمشىلىق جاسالدى: سوت شەشىمى كۇشىنە ەندى

    استانا. KAZINFORM - سالتانات نۇكەنوۆانىڭ ولىمىنە قاتىستى ءىس بويىنشا سوتتالعان باقىتجان بايجانوۆقا راقىمشىلىق جاسالدى. سوت شەشىمى زاڭدى كۇشىنە ەندى.

    Бақытжан Байжанов
    Коллаж: Kazinform

    بۇل اقپاراتتى اقمولا وبلىسى سوتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى راستادى. باقىتجان بايجانوۆ ناقتى قاشان بوستاندىققا شىعاتىنى حابارلانبادى.

    الايدا، Tengrinews.kz مالىمەتىنشە، قۋاندىق بيشىمبايەۆتىڭ باۋىرى شامامەن 2026-جىلى قازاندا بوستاندىققا شىعۋى مۇمكىن.

    ەسكە سالايىق، بايجانوۆ بيىل 9-شىلدەدە ستەپنوگورسك اۋداندىق سوتىنا جۇگىنگەن بولاتىن. كەيىنىرەك بيشىمبايەۆتىڭ باۋىرىنىڭ جازا مەرزىمى قىسقارعانى حابارلاندى.

    تەگ:
    قوعام
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار