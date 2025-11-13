بيشىمبايەۆتىڭ اناسى 1 ميلليون دوللارعا جۋىق اقشانى قايدان العانىن ءتۇسىندىردى
استانا. KAZINFORM - استانادا بەكزات كەمەلوۆا ءىسى بويىنشا ءوتىپ جاتقان سوتتا بۇرىنعى مينيستر قۋاندىق بيشىمبايەۆتىڭ اناسى، ءىس بويىنشا جابىرلەنۋشى دەپ تانىلعان الميرا نۇرلىبەكوۆا ءسوز سويلەدى.
ا. نۇرلىبەكوۆا ءوز تۋىسى ب. كەمەلوۆا يەمدەنىپ الدى دەگەن 990 مىڭ دوللاردىڭ شىعۋ تەگىن ءتۇسىندىردى.
پروكۋرور وتباسىنىڭ مۇنداي قاراجاتتى قايدان العانىن سۇرادى. ا. نۇرلىبەكوۆانىڭ ايتۋىنشا، ول كوپ جىلدان بەرى كاسىپكەرلىكپەن اينالىسىپ كەلەدى. 1993-جىلدان باستاپ بيزنەس جۇرگىزىپ، كەيىن جەكە كاسىپكەر رەتىندە قىزىلوردادا تاۋار جەتكىزۋمەن اينالىسقان. كەيىنىرەك تارازدا مەكتەپ پەن SPA- سالون اشقان، ودان سوڭ عيماراتتاردىڭ ءبىرىن جانە ەكى قاباتتى ءۇيىن ساتقان.
وسىدان كەيىن ول شىمكەنتكە كوشىپ، بيزنەسىن جالعاستىرعان. تۇلەكتەردى وقىتىپ، كونسالتينگ كومپانياسىن جانە ستوماتولوگياعا ارنالعان پرەپارات وندىرەتىن كاسىپورىن اشقان.
ا. نۇرلىبەكوۆانىڭ ايتۋىنشا، بۇل قاراجات زاڭدى جولمەن تابىلعان، ال تابىستىڭ زاڭدىلىعىن 2017-جىلى سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى قىزمەتتىڭ تەكسەرىسى راستاعان.
سوت بارىسىندا ب. كەمەلوۆا ا. نۇرلىبەكوۆادان «ادۆوكاتقا اقشانى قايدان الدىڭىز؟» دەپ سۇرادى. ق. بيشىمبايەۆتىڭ اناسى 30 جىلدان بەرى بيزنەس جۇرگىزىپ كەلە جاتقانىن، وتباسىنىڭ ءاردايىم ءوز قاراجاتى بولعانىن ايتتى.
ا. نۇرلىبەكوۆا ب. كەمەلوۆانى 15 جىلدان استام ۋاقىتتان بەرى تانيتىنىن، ول كۇيەۋىنىڭ نەمەرە اعاسىنىڭ ايەلى ەكەنىن، ارادا سەنىمدى قارىم-قاتىناس قالىپتاسقانىن ايتتى.
ونىڭ سوزىنشە، ب. كەمەلوۆا ءتىنتۋ جۇرگىزىلۋى مۇمكىن دەپ ەسكەرتكەن. اقشاسىن جوعالتىپ الۋدان قاۋىپتەنگەن ا. نۇرلىبەكوۆا وعان شامامەن ءبىر ميلليون دوللار بەرگەن.
2023-جىلدىڭ 10-جەلتوقسانىندا ول قىزى ەكەۋى اقشا سالىنعان شاباداندى بەكزات كەمەلوۆاعا تاپسىرعان.
سوت وتىرىسى جالعاسىپ جاتىر.
بۇعان دەيىن قۋاندىق بيشىمبايەۆتىڭ اناسى تۋىسىمەن سوتتاسىپ جاتقانىن حابارلاعان ەدىك. ماتەريالدارعا سۇيەنسەك، الميرا نۇرلىبەكوۆا ءوزىنىڭ تۋىسى بەكزات كەمەلوۆانى 990 مىڭ ا ق ش دوللارىن (ايىپتاۋ اكتىسىنە سايكەس 453 ميلليون 182 مىڭ 400 تەڭگە) يەمدەندى دەپ ايىپتاپ وتىر.