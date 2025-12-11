بيشىمبايەۆتىڭ اكەسى ميلليون دوللار داۋىنا قاتىستى سوتتا تۇسىنىكتەمە بەردى
استانا. KAZINFORM -استانادا بۇرىنعى ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى قۋاندىق بيشىمبايەۆتىڭ تۋىسى بەكزات كەمەلوۆاعا قاتىستى 990 مىڭ دوللاردى الداپ يەمدەندى دەگەن ءىس بويىنشا سوت تىڭداۋى جالعاسۋدا.
سوت وتىرىسىندا قۋاندىق بيشىمبايەۆتىڭ اكەسى، پروفەسسور ءۋاليحان بيشىمبايەۆ كۋا رەتىندە سويلەدى، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالى.
بيشىمبايەۆتار وتباسى بەكزات كەمەلوۆاعا شامامەن ميلليون دوللار كولەمىندەگى قاراجاتتى سەنىمگە كىرىپ الىپ كەتكەنى ءۇشىن شاعىم تۇسىرگەن.
ءۋاليحان بيشىمبايەۆتىڭ ايتۋىنشا، كەمەلوۆا كۇن سايىن ولاردىڭ ۇيىنە كەلىپ، «جەمقورلىققا قارسى اگەنتتىك بۇكىل اۋلەتتى تەكسەرىپ جاتىر» دەپ قورقىتىپ، تۋىستاردىڭ ءتىزىمىن جاساۋعا ماجبۇرلەگەن.
ول اگەنتتىكتە تانىسى بارىن ايتىپ، ءبىزدىڭ اڭگىمەلەر تىڭدالىپ جاتىر، ەندى تەك قاعازعا جازىپ سويلەسىڭدەر دەپ ەسكەرتكەن. تالاي تۋىستىڭ اتى-ءجونى جازىلعان ءتىزىم جاسالدى، ءبىراق وزدەرىنىڭ فاميلياسى ول تىزىمدە بولعان جوق، - دەيدى ول.
پروفەسسور جۇبايىنا مۇنداي سوزدەرگە سەنبەۋدى ەسكەرتكەنىمەن، سول كەزدە سالتانات نۇكەنوۆانىڭ اكەسى پرەزيدەنتكە جولداعان حات تارالىپ، احۋال ودان سايىن شيەلەنىسكەن. وسىدان كەيىن كەمەلوۆانىڭ ەسكەرتۋى جيىلەي تۇسكەن.
بىردە قايرات كەمەلوۆ ۇيگە كەلگەندە، مەن ودان: «نەگە ايەلىڭ وسىنداي وسەك تاراتىپ ءجۇر؟ بوس ءسوزدى قويسىن، ۇيگە كەلمەسىن» دەپ تالاپ ەتتىم. ءبىراق ايەلى كۇن سايىن كەلۋدى توقتاتپادى. ءتىپتى جۇبايىما «بەكزاتتى ۇيگە كىرگىزبە» دەپ ايتتىم، - دەيدى ول.
ءدال سول كەزەڭدە قۋاندىق بيشىمبايەۆتىڭ اناسى الميرا نۇرلىبەكوۆا قولىنداعى 990 مىڭ دوللاردى تۋىسى كەمەلوۆاعا «ساقتاۋعا» بەرگەن. ءۋاليحان بيشىمبايەۆ مۇنى بىرنەشە ايدان كەيىن عانا بىلگەن.
ءبىر كۇنى نەسيەنى تولەۋ ماسەلەسى شىققاندا، مەن ايەلىمە ۇيدەگى اقشادان تولەيىك دەدىم. سول كەزدە ول قاراجاتتى بەكزاتقا امانات ەتىپ بەرگەنىن ايتتى. مەن بىردەن: «سەن نە ىستەدىڭ؟ بۇل اقشانى ەندى كورمەيسىڭ» دەدىم. قازاقتا «پەرىشتە التىن كورسە، جولدان تايادى» دەگەن ءسوز بار، - دەيدى پروفەسسور.
وسى جاعدايدان كەيىن ول كەمەلوۆانىڭ وزىمەن سويلەسكەن.
بەكزات ماعان: «كوكە، مەن سىزدەردى الدامايمىن. اقشا سەنىمدى جەردە. ءبارىن قايتارامىن. نان ۇستاپ انت ەتەمىن. ناماز وقيمىن. اللا بىلەدى. 27-تامىزدا مىندەتتى تۇردە قايتارامىن» دەدى، - دەپ ەسكە الادى ول.
الايدا ۋادە ورىندالماعان. بەلگىلەنگەن كۇنى كەمەلوۆا بايلانىسقا شىقپاي، ۇيىنە ىزدەپ بارعاندارى ونى كوشىپ كەتكەنىن بىلگەن.
«كەيىن جاڭا مەكەنجايىن تاۋىپ باردىق. سوندا ول: «اقشا جوق. ماعان نە ىستەي الاسىزدار؟» دەپ جاۋاپ بەردى، - دەدى ءۋاليحان بيشىمبايەۆ.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قۋاندىق بيشىمبايەۆتىڭ اتا-اناسى قايرات جانە بەكزات كەمەلوۆتەرگە قارسى ارىز تۇسىرگەن بولاتىن. ەكس-ءمينيستردىڭ اناسى بەكزاتتى الاياقتىق جاسادى، ال ونىڭ كۇيەۋىن جالا جاپتى دەپ ايىپتاعان. 2024-جىلدىڭ مامىرىندا استانا سوتى قايرات كەمەلوۆكە قاتىستى «ار-نامىس پەن ابىرويدى قورلاۋ» ىسىندە بيشىمبايەۆتار وتباسىنىڭ پايداسىنا شەشىم شىعارعان.