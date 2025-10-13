ق ز
    بيشىمبايەۆ جازاسىن قالاي وتەپ جاتىر؟

    استانا. KAZINFORM - ىشكى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى - قىلمىستىق-اتقارۋ جۇيەسى كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى اباي قايىربەكوۆ بۇرىنعى ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى قۋاندىق بيشىمبايەۆ جازاسىن قالاي وتەپ جاتقانىن ايتتى.

    Фото: Kazinform

    اباي قايىربەكوۆتىڭ سوزىنشە، قۋاندىق بيشىمبايەۆ قازىر تۇزەۋ مەكەمەسىندە باسقا سوتتالعاندارمەن تەڭ جاعدايدا جازاسىن وتەپ جاتىر.

    «بيشىمبايەۆ قىلمىستىق-اتقارۋ زاڭناماسىنىڭ بارلىق تالابىنا سايكەس باسقا سوتتالعاندارمەن بىردەي جانە تەڭ جاعدايدا جازاسىن وتەپ جاتىر»، - دەدى ق ا ج ك باسشىسى.

    ءى ءى م وكىلىنىڭ ايتۋىنشا، قۋاندىق بيشىمبايەۆتىڭ جۇمىسقا ورنالاسۋى جانە ەڭبەكاقىسى تۋرالى سۇراق جەكە دەرەككە جاتادى.

