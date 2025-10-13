22:24, 13 - قازان 2025 | GMT +5
بيشىمبايەۆ جازاسىن قالاي وتەپ جاتىر؟
استانا. KAZINFORM - ىشكى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى - قىلمىستىق-اتقارۋ جۇيەسى كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى اباي قايىربەكوۆ بۇرىنعى ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى قۋاندىق بيشىمبايەۆ جازاسىن قالاي وتەپ جاتقانىن ايتتى.
اباي قايىربەكوۆتىڭ سوزىنشە، قۋاندىق بيشىمبايەۆ قازىر تۇزەۋ مەكەمەسىندە باسقا سوتتالعاندارمەن تەڭ جاعدايدا جازاسىن وتەپ جاتىر.
«بيشىمبايەۆ قىلمىستىق-اتقارۋ زاڭناماسىنىڭ بارلىق تالابىنا سايكەس باسقا سوتتالعاندارمەن بىردەي جانە تەڭ جاعدايدا جازاسىن وتەپ جاتىر»، - دەدى ق ا ج ك باسشىسى.
ءى ءى م وكىلىنىڭ ايتۋىنشا، قۋاندىق بيشىمبايەۆتىڭ جۇمىسقا ورنالاسۋى جانە ەڭبەكاقىسى تۋرالى سۇراق جەكە دەرەككە جاتادى.