    بيشىمبايەۆتىڭ تۋىسىنا قاتىستى ۇكىم وزگەرىسسىز قالدى

    استانا. KAZINFORM - بۇگىن كاسساتسيالىق سوت قۋاندىق بيشىمبايەۆتىڭ تۋىسى باقىتجان بايجانوۆقا قاتىستى ۇكىمدى وزگەرىسسىز قالدىردى. بۇعان دەيىن باقىتجان بايجانوۆ سالتانات نۇكەنوۆانىڭ ءولىمىن جاسىرعانى ءۇشىن سوتتالعان بولاتىن.

    Фото: Жоғарғы сот

    شەشىمدى كاسساتسيالىق سوتتىڭ سۋدياسى ەرلىك سەرالين جاريالادى.

    «استانا قالاسىنىڭ قىلمىستىق ىستەر جونىندەگى مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق سوتىنىڭ 2024-جىلعى 13-مامىرداعى ۇكىمى جانە استانا قالالىق سوتىنىڭ قىلمىستىق ىستەر جونىندەگى سوت القاسىنىڭ 2024-جىلعى 26-ماۋسىمداعى قاۋلىسى وزگەرىسسىز قالسىن. ادۆوكاتتار سەكەروۆ، تەمىرجانوۆ جانە قورعاۋشى كۇلدەيەۆانىڭ كاسساتسيالىق شاعىمى قاناعاتتاندىرۋسىز قالدىرىلسىن»، - دەدى سۋديا.

    باقىتجان بايجانوۆتى قورعاۋ تاراپى وعان جازانى جەڭىلدەتۋدى سۇراعان بولاتىن. ادۆوكاتتار اۋىرلاتاتىن ءمان-جاي جوقتىعىن، بايجانوۆتىڭ اسىراۋىندا بالالارى بارىن جانە ونىڭ جاعىمدى مىنەزدەمەلەرىن العا تارتتى.

    جابىرلەنۋشى تاراپ پەن پروكۋرور شاعىمدى قاناعاتتاندىرۋعا قارسى شىعىپ، بۇرىنعى سوت شەشىمىن وزگەرىسسىز قالدىرۋدى سۇرادى.

    ايتا كەتەيىك، باقىتجان بايجانوۆ - بۇرىنعى ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى قۋاندىق بيشىمبايەۆتىڭ تۋىسى. ول سالتانات نۇكەنوۆانىڭ ولىمىنە قاتىستى ءىس بويىنشا قىلمىستى جاسىرىپ قالعانى ءۇشىن سوتتالعان بولاتىن.

    2024-جىلعى 13-مامىردا استانا قالاسىنىڭ قىلمىستىق ىستەر جونىندەگى مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق سوتى ونى ق ك- ءنىڭ 432-بابى بويىنشا كىنالى دەپ تانىپ، 4 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىردى.

    جۋىردا باقىتجان بايجانوۆ ءوزىن اقتاۋدى سۇرادى.

    Күнсұлтан Отарбай
