بيشىمبايەۆتىڭ تۋىسىنا قاتىستى ۇكىم وزگەرىسسىز قالدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن كاسساتسيالىق سوت قۋاندىق بيشىمبايەۆتىڭ تۋىسى باقىتجان بايجانوۆقا قاتىستى ۇكىمدى وزگەرىسسىز قالدىردى. بۇعان دەيىن باقىتجان بايجانوۆ سالتانات نۇكەنوۆانىڭ ءولىمىن جاسىرعانى ءۇشىن سوتتالعان بولاتىن.
شەشىمدى كاسساتسيالىق سوتتىڭ سۋدياسى ەرلىك سەرالين جاريالادى.
«استانا قالاسىنىڭ قىلمىستىق ىستەر جونىندەگى مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق سوتىنىڭ 2024-جىلعى 13-مامىرداعى ۇكىمى جانە استانا قالالىق سوتىنىڭ قىلمىستىق ىستەر جونىندەگى سوت القاسىنىڭ 2024-جىلعى 26-ماۋسىمداعى قاۋلىسى وزگەرىسسىز قالسىن. ادۆوكاتتار سەكەروۆ، تەمىرجانوۆ جانە قورعاۋشى كۇلدەيەۆانىڭ كاسساتسيالىق شاعىمى قاناعاتتاندىرۋسىز قالدىرىلسىن»، - دەدى سۋديا.
باقىتجان بايجانوۆتى قورعاۋ تاراپى وعان جازانى جەڭىلدەتۋدى سۇراعان بولاتىن. ادۆوكاتتار اۋىرلاتاتىن ءمان-جاي جوقتىعىن، بايجانوۆتىڭ اسىراۋىندا بالالارى بارىن جانە ونىڭ جاعىمدى مىنەزدەمەلەرىن العا تارتتى.
جابىرلەنۋشى تاراپ پەن پروكۋرور شاعىمدى قاناعاتتاندىرۋعا قارسى شىعىپ، بۇرىنعى سوت شەشىمىن وزگەرىسسىز قالدىرۋدى سۇرادى.
ايتا كەتەيىك، باقىتجان بايجانوۆ - بۇرىنعى ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى قۋاندىق بيشىمبايەۆتىڭ تۋىسى. ول سالتانات نۇكەنوۆانىڭ ولىمىنە قاتىستى ءىس بويىنشا قىلمىستى جاسىرىپ قالعانى ءۇشىن سوتتالعان بولاتىن.
2024-جىلعى 13-مامىردا استانا قالاسىنىڭ قىلمىستىق ىستەر جونىندەگى مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق سوتى ونى ق ك- ءنىڭ 432-بابى بويىنشا كىنالى دەپ تانىپ، 4 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىردى.
جۋىردا باقىتجان بايجانوۆ ءوزىن اقتاۋدى سۇرادى.