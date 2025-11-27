بىشكەكتە وتكەن ۇ ق ش ۇ سامميتىندە قانداي قۇجاتتار قابىلداندى
استانا. KAZINFORM – ۇ ق ش ۇ وتىرىسىنان كەيىن ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ دەكلاراتسياسى قابىلداندى جانە بارلىق مۇشە مەملەكەتتىڭ مۇددەسى ءۇشىن ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك جۇيەسىن ودان ءارى جان-جاقتى جەتىلدىرۋگە باعىتتالعان ءبىرقاتار قۇجاتقا قول قويىلدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
كەلەسى قۇجاتتارعا قول قويىلدى:
* ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك تۋرالى شارت ۇيىمىنىڭ ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ دەكلاراتسياسى؛
* ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ «ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك تۋرالى شارت ۇيىمىنىڭ ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك ستراتەگياسى تۋرالى» شەشىمى؛
* ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك تۋرالى شارت ۇيىمىنىڭ ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ «ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك تۋرالى شارت ۇيىمىنا مۇشە مەملەكەتتەردىڭ 2026-2030-جىلدارعا ارنالعان ەسىرتكىگە قارسى ستراتەگياسى تۋرالى» شەشىمى؛
* ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك تۋرالى شارت ۇيىمىنىڭ ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ ەسىرتكى بيزنەسىنە قارسى كۇرەستەگى ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋ تۋرالى مالىمدەمەسى؛
* ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك تۋرالى شارت ۇيىمىنىڭ ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ «ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك تۋرالى شارت ۇيىمىنىڭ باس حاتشىسى تۋرالى» شەشىمى؛
* ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك تۋرالى شارت ۇيىمىنىڭ ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ «ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك تۋرالى شارت ۇيىمىنىڭ اسكەري-ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىق جونىندەگى مەملەكەتارالىق كوميسسياسىنىڭ ءتوراعاسى تۋرالى» شەشىمى؛
•ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك تۋرالى شارت ۇيىمىنىڭ ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ «اقپاراتتىق كەڭىستىكتە ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك تۋرالى شارت ۇيىمى مەن وعان مۇشە مەملەكەتتەردىڭ وڭ يميدجىن قالىپتاستىرۋ شارالارى تۋرالى» شەشىمى؛
• ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك تۋرالى شارت ۇيىمىنىڭ ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ «ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك تۋرالى شارت ۇيىمىنا مۇشە مەملەكەتتەردىڭ 2026-2030-جىلدارعا ارنالعان اسكەري ىنتىماقتاستىعىن دامىتۋ جوسپارى تۋرالى» شەشىمى؛
* ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك تۋرالى شارت ۇيىمىنىڭ ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ «ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك تۋرالى شارت ۇيىمىنىڭ اسكەرلەرىن (ۇجىمدىق كۇشتەرىن) باسقارۋدى ۇيىمداستىرۋ تۋرالى» 2015-جىلعى 15-قىركۇيەكتەگى ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك تۋرالى شارت ۇيىمىنىڭ ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ شەشىمىنە وزگەرىستەر ەنگىزۋ تۋرالى» شەشىمى؛
* ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك تۋرالى شارت ۇيىمىنىڭ ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ «ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك تۋرالى شارت ۇيىمىنىڭ قۇرمەت بەلگىسىمەن ماراپاتتاۋ تۋرالى» شەشىمى؛
* ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك تۋرالى شارت ۇيىمىنىڭ ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ «ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك تۋرالى شارت ۇيىمىنىڭ ماراپاتتارىمەن ماراپاتتاۋ تۋرالى» شەشىمى؛
* ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك تۋرالى شارت ۇيىمىنىڭ ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ «حالىقارالىق قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋدەگى ەڭبەگى ءۇشىن» مەدالى تۋرالى شەشىمى؛
* ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك تۋرالى شارت ۇيىمىنىڭ ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ «ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك تۋرالى شارت ۇيىمى حاتشىلىعىنىڭ اقپاراتتىق-تالداۋ ءبولىمى تۋرالى» شەشىمى؛
* ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك تۋرالى شارت ۇيىمىنىڭ ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ «ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك تۋرالى شارت ۇيىمىنىڭ 2024-جىلعا ارنالعان بيۋدجەتىنىڭ ورىندالۋى تۋرالى ەسەپ تۋرالى» شەشىمى؛
* ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك تۋرالى شارت ۇيىمىنىڭ ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ «ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك تۋرالى شارت ۇيىمىنىڭ 2026-جىلعا ارنالعان بيۋدجەتى تۋرالى» شەشىمى؛
* ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك تۋرالى شارت ۇيىمىنىڭ ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ «ۇيىمعا ءتوراعالىق ەتۋ، ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك تۋرالى شارت ۇيىمىنىڭ ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ كەزەكتى سەسسياسىنىڭ وتكىزىلۋ ۋاقىتى مەن ورنى تۋرالى» حاتتامالىق شەشىمى.
بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ بىشكەكتە وتكەن ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك تۋرالى شارت ۇيىمىنىڭ ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ كەزەكتى وتىرىسىنا قاتىسقانى حابارلانعان بولاتىن.
2026-جىلى قىرعىزستان وكىلى تاالاتبەك ماسادىكوۆ ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك تۋرالى شارت ۇيىمىنىڭ باس حاتشىسى بولادى.
ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك تۋرالى شارت ۇيىمىنىڭ كەلەسى كەزەكتى سەسسياسى 2026-جىلدىڭ 11-قاراشاسىندا رەسەي فەدەراتسياسىندا وتەدى.