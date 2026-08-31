بىشكەكتە VI دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىنىڭ اشىلۋ سالتاناتى باستالدى
استانا. KAZINFORM - قىرعىزستان استاناسىنداعى جاڭا «بىشكەك ارەنا» ستاديونىندا VI دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىنىڭ سالتاناتتى اشىلۋ ءراسىمى ءوتىپ جاتىر.
وعان شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنىڭ سامميتىنە قاتىسۋ ءۇشىن كەلگەن مەملەكەت باسشىلارى مەن ءبىرقاتار حالىقارالىق ۇيىمداردىڭ جەتەكشىلەرى قاتىسۋدا. بۇل تۋرالى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ بىشكەكتەگى ءتىلشىسى حابارلايدى.
قىرعىزستاننىڭ مادەنيەت، اقپارات جانە جاستار ساياساتى ءمينيسترى ميربەك مامبەتاليەۆتىڭ ايتۋىنشا، VI دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىنىڭ رەسمي اشىلۋ راسىمىنە 20 عا جۋىق مەملەكەتتىڭ باسشىسى قاتىسىپ جاتىر.
ولاردىڭ قاتارىندا قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ تا بار.
سالتاناتتى شاراعا بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىن قوسا العاندا، حالىقارالىق ۇيىمداردىڭ باسشىلارى دا كەلگەن.
ءىس-شارانى 800 بۇقارالىق اقپارات قۇرالىنىڭ وكىلى جاريالاپ جاتىر.
رەسمي اشىلۋ ءراسىمى اياسىندا قازاقستان قۇراماسىنىڭ سپورتشىلارى قاتىسۋشى ەلدەردىڭ شەرۋىندە ەل نامىسىن قورعادى.
استاناداعى جاڭا ستاديونعا ويىنداردىڭ اشىلۋ سالتاناتىن تاماشالاۋ ءۇشىن 30 مىڭعا جۋىق كورەرمەن جينالدى.
اشىلۋ راسىمىنە دەيىن قوناقتارعا ۇلتتىق داستۇرلەردى، مادەنيەت پەن زاماناۋي ونەردى توعىستىرعان اۋقىمدى مەرەكەلىك شوۋ ۇسىنىلدى.
كونسەرتتىك باعدارلاماعا جەرگىلىكتى جانە شەتەلدىك ونەرپازداردى، سونداي-اق قىرعىزستان مەن باسقا ەلدەردىڭ ءبي ۇجىمدارىن قوسا العاندا، 2 مىڭعا جۋىق ادام قاتىسىپ جاتىر.
ايتا كەتەيىك، وسىعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ قىرعىزستان پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆتىڭ شاقىرۋىمەن شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنا مۇشە مەملەكەتتەر باسشىلارى كەڭەسىنىڭ 26-وتىرىسىنا جانە «ش ى ۇ+» فورماتىنداعى كەزدەسۋگە قاتىسۋ ءۇشىن بىشكەك قالاسىنا جۇمىس ساپارىمەن بارعان بولاتىن.
وسىعان دەيىن VI دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىنا 3 مىڭعا جۋىق سپورتشى قاتىساتىنى تۋرالى جازدىق.