بىشكەكتە قازاقستان كينوسى كۇندەرى اشىلدى
بىشكەك. قازاقپارات - 20- تامىزدا بىشكەكتە قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قىرعىزستانعا رەسمي ساپارى قارساڭىندا «الا- توو» كينوتەاترىندا قازاقستان كينوسى كۇندەرى باستالدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
قازاقستاننىڭ مادەنيەت، اقپارات، سپورت جانە جاستار ساياساتى مينيسترلىگىنىڭ كينو دەپارتامەنتى ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى مارات اساناليەۆ قازاقستان كينوسى كۇندەرىن قىرعىزستاندا وتكىزۋ — ەكى ەل اراسىنداعى شىعارماشىلىق ديالوگ پەن حالىقارالىق مادەني ىنتىماقتاستىقتىڭ ناقتى كورىنىسى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- بۇل شارا ەكى حالىقتىڭ رۋحاني جاقىندىعىنىڭ دالەلى. مەن سەنىمدىمىن، قازاق فيلمدەرى كورەرمەندەردىڭ جۇرەگىنەن ورىن تابادى جانە ۇمىتىلماس اسەر قالدىرادى، - دەدى ول.
ال «شاكەن ايمانوۆ اتىنداعى قازاق فيلم» ۇلتتىق كينوستۋدياسىنىڭ ۋاقىتشا باس ديرەكتورى ايدار وماروۆ كينو — ۇرپاقتار مەن حالىقتاردىڭ مادەنيەتىن جالعاپ تۇراتىن كوپىر ەكەنىن اتاپ كورسەتتى. قازاق جانە قىرعىز كينوسى — ءبىر ءبۇتىننىڭ ەكى جارتىسى ىسپەتتى، كوپجىلدىق تاريحى، تابىستى بۇگىنى جانە جارقىن بولاشاعى بار.
ق ر تەاتر جانە كينو اكتەرى باقىت حادجيبايەۆ قازاقستان كينوسى ەندى تەك قازاقستاندا عانا ەمەس، باۋىرلاس ەلدەردە دە كورسەتىلە باستاعانىنا قاناعاتتانعانىن جەتكىزدى.
- قازىرگى تاڭدا قازاقستان مەن قىرعىزستان بىرگە كوممەرتسيالىق فيلمدەر ءتۇسىرىپ، اۋديتوريانى كەڭەيتۋدە. ءبىز، شىعارماشىلىق ادامدارى ءۇشىن بۇل قۋانىشتىڭ ۇلكەنى. سونداي-اق، بىشكەكتە قازاقستان كينوسى كۇندەرىن وتكىزۋ مۇمكىندىگىنە ريزامىن. بولاشاقتا كوپتەگەن ءىرى بىرلەسكەن جوبالار بولارىنا سەنەمىن. اكتەر رەتىندە مەن دە قىرعىز كينوسىنا تۇسكىم كەلەدى، ءوزىمدى كورسەتىپ، وسى ەلدىڭ مادەنيەتى مەن تاريحىن تەرەڭىرەك تانىعىم كەلەدى، قىرعىزستان كينەماتوگرافياسىنىڭ تاريحىندا قالعىم كەلەدى، - دەدى اكتەر.
اشىلۋ فيلمىنىڭ رەجيسسەرى - تاريحي دراما «قازاق حاندىعى. التىن تاق» بولدى. فيلم 15- عاسىردا، قازاق حاندىعىنىڭ قالىپتاسۋ كەزەڭىندە ءوربيدى. بۇل ۇلى دالا ءۇشىن كۇرەس، قازاق مەملەكەتتىگىنىڭ ءتۇزىلۋى، ەجەلگى تاقتىڭ، جوعالعان قالالاردىڭ جانە استاناسى - سىعاناق قالاسىنىڭ قايتارىلۋى تۋرالى اڭگىمە.
فيلمنىڭ رەجيسسەرى رۋستەم ابدراشيەۆتىڭ ايتۋىنشا، ءبىرىنشى كۇنى بىشكەك كورەرمەندەرىنە قازاق حاندىعى تۋرالى تاريحي فيلمنىڭ ەكىنشى ءبولىمى ۇسىنىلدى. وپەراتور- پوستانوۆشيك - قىرعىز كينوسىنىڭ كلاسسيگى ساپار قويچۋمانوۆ.
- قازاق كينو ماماندارىنىڭ اراسىندا ءازىل بار: كينو ءساتتى بولۋى ءۇشىن ءتۇسىرىلىم توبىنا كەم دەگەندە ءبىر قىرعىز ادامىن قوسۋ كەرەك، اسىرەسە پوستانوۆكا توبىندا، - دەدى رەجيسسەر ازىلمەن.
قازاقستان كينوسى كۇندەرى 21 - جانە 22- تامىزدا رەجيسسەر راشيد سۇلەيمەنوۆتىڭ «نابات وپەراتسياسى» جانە جاندوس كۋساينوۆتىڭ «جامبىل. جاڭا ءداۋىر» فيلمدەرىنىڭ تەگىن كورسەتىلىمىمەن جالعاسادى.
مادەني ءىس-شارا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قىرعىز رەسپۋبليكاسىنداعى ەلشىلىگىنىڭ، شاكەن ايمانوۆ اتىنداعى «قازاق فيلم» ا ق- نىڭ، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنىڭ جانە قىرعىزستاننىڭ مادەنيەت، اقپارات، سپورت جانە جاستار ساياساتى مينيسترلىگىنىڭ كينو دەپارتامەنتىنىڭ قولداۋىمەن ۇيىمداستىرىلدى.