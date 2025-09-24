بىشكەكتە قازاق-قىرعىز زيالىلارىنىڭ فورۋمى ءوتتى
بىشكەك. KAZINFORM - قىرعىزستان استاناسىنداعى ۇلتتىق تاريح مۇراجايىندا قازاق-قىرعىز زيالىلارىنىڭ فورۋمى ءوتتى، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.
ءىس- شاراعا پارلامەنت سەناتىنىڭ ءتوراعاسى ماۋلەن اشىمبايەۆ، قىرعىز رەسپۋبليكاسى جوگوركۋ كەنەشىنىڭ ءتوراعاسى نۋرلانبەك تۋرگۋنبەك ۋۋلۋ، قىرعىز رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ كەڭەسشىسى اسلان قويچيەۆ، ق ر حالىق جازۋشىسى تولەن ابدىك، ق ر ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى، بەلگىلى ماناسشى بايانعالي ءالىمجانوۆ، «قازاق گازەتتەرى» ج ش س باسقارما ءتوراعاسى ديحان قامزابەك ۇلى، مەملەكەت جانە قوعام قايراتكەرلەرى، عالىمدار، ەكى ەلدىڭ زيالى قاۋىم وكىلدەرى، قازاق دياسپوراسى، جاستار قاتىستى.
ماۋلەن اشىمبايەۆ قۇتتىقتاۋ سوزىندە قازاقستان مەن قىرعىزستان زيالىلارىنىڭ الدىندا تۇرعان ماڭىزدى مىندەتتەرگە توقتالدى.
- اسىرەسە، ەكى ەلدىڭ ادەبيەتى مەن ونەرىن ناسيحاتتاۋعا باسىمدىق بەرۋ كەرەك. بۇل جۇمىس اياسىندا بەلگىلى اقىن-جازۋشىلاردىڭ دارىستەرىن ۇيىمداستىرۋ ورىندى بولار ەدى دەپ ويلايمىز. مادەني مۇرالار مەن ادەبي شىعارمالاردى سيفرلىق كەڭىستىكتە ساقتاۋ وتە ماڭىزدى. وسى ماقساتتا ءبىز عىلىمي ەڭبەكتەردىڭ ەلەكتروندى نۇسقالارىن جاساۋ، ۆيرتۋالدىق مۇراجايلاردى جانە ت. ب. جوبالاردى ۇيىمداستىرۋدى ۇسىنامىز. ءوز تاراپىمىزدان اتالعان باستامالاردى ىسكەر اسىرۋ ءۇشىن قاجەتتى قولداۋ كورسەتۋگە دايىنبىز، - دەدى سەنات ءتوراعاسى.
ماۋلەن اشىمبايەۆ ءسوز سوڭىندا ەكى ەل اراسىنداعى دوستىقتى نىعايتۋعا قوسقان ۇلەسى ءۇشىن قىرعىز رەسپۋبليكاسى جوگوركۋ كەنەشىنىڭ بىرنەشە دەپۋتاتىن، عىلىمي جانە شىعارماشىلىق زيالى قاۋىم وكىلدەرىن ەكى ەلدىڭ دوستىعىن نىعايتۋعا قوسقان ۇلەسى ءۇشىن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك ناگرادالارىمەن، سونداي-اق قازاقستان رەسپۋبليكاسى پارلامەنتى سەناتىنىڭ قۇرمەت گراموتالارىمەن ماراپاتتادى.
جوگوركۋ كەنەش ءتوراعاسى نۇرلانبەك تۋرگۋنبەك ۋۋلى فورۋمدا مادەني ديپلوماتيا تاقىرىبى تالقىلاناتىنىن اتاپ ءوتتى.
- بۇل تەرمين ءسوزسىز قازىرگى الەمدەگى حالىقارالىق بايلانىستاردى نىعايتۋدىڭ نەگىزگى قۇرالى. دوستىق پەن كەلىسىمنىڭ ىرگەتاسى رۋحاني تاتۋلىقتا، ورتاق مادەني مۇرادا جانە حالىقتاردى جاقىنداستىراتىن قۇندىلىقتاردا جاتىر. قىرعىز- قازاق عىلىمي جانە شىعارماشىلىق زيالىلارىنىڭ «مادەني ديپلوماتيا - باۋىرلاستىقتى نىعايتۋ جولىندا» IX فورۋمى ماقساتىنا جەتەتىنىنە جانە ەكى باۋىرلاس حالىق اراسىنداعى مادەني بايلانىستاردى جاڭا دەڭگەيگە كوتەرەتىنىنە سەنىمدىمىن، - دەدى قىرعىزستان پارلامەنتىنىڭ سپيكەرى.
كەزدەسۋ بارىسىندا ەكى ەلدىڭ شىعارماشىلىق قاۋىمداستىعى ەكى ەل اراسىنداعى تەرەڭ تاريحي- مادەني بايلانىستارعا نەگىزدەلگەن قازاق-قىرعىز مادەني-گۋمانيتارلىق ىنتىماقتاستىقتاعى وڭ ءۇردىستى تالقىلادى.
قازاقستاندىق عالىم، فيلولوگيا عىلىمدارىنىڭ دوكتورى جانعارا دادەبايەۆ ءوتىپ جاتقان ەكى ەل زيالىلارى فورۋمىنىڭ جوعارى ماڭىزدىلىعىنا توقتالدى.
- بۇگىنگى فورۋم الدىمىزعا ماڭىزدى مىندەت قويىپ وتىر: ەلدەر اراسىنداعى ىنتىماقتاستىق پەن دوستىقتى ودان ءارى دامىتۋ ءۇشىن بۇگىندە نە ىستەۋ كەرەك. وسىعان بايلانىستى ءبىز پىكىر الماسىپ، ماڭىزدى يدەيالارمەن ءبولىسىپ جاتىرمىز. ءاربىر قاتىسۋشى وسى فورۋمدا ايتىلعان ماقساتتار مەن مىندەتتەرگە قول جەتكىزۋگە ءوز ۇلەسىن قوسادى. وسىنىڭ بارلىعى تەك قازاق جانە قىرعىز حالىقتارى اراسىندا ەمەس، تۇركى، سونداي-اق ورتالىق ازيا ەلدەرىنىڭ ىنتىماقتاستىق پەن دوستىعىن دامىتۋعا جاڭا سەرپىن بەرەدى دەپ سەنەمىز، - دەدى پروفەسسور.
قىرعىزستان جازۋشىلار وداعىنىڭ ءتوراعاسى قانىبەك يماناليەۆ تە شاراعا قاتىستى ءوز ويىمەن ءبولىستى.
- بۇل شىعارماشىلىق زيالى قاۋىمعا قاتىستى ماسەلەلەردى تالقىلايتىن بىرەگەي قوعامدىق الاڭ. قىرعىزستان مەن قازاقستان ەجەلدەن باۋىرلاس حالىق. ءبىزدى ورتاق مادەنيەت پەن ءتىل بىرىكتىرەدى. عاسىردا رۋحاني قاۋىپسىزدىك پەن ەگەمەندىك ماسەلەسى تۇر. مەن بۇل تاقىرىپتى ماڭىزدى دەپ سانايمىن. بۇگىندە ءبىز ۇلتتىق بىرەگەيلىكتى ساقتاۋ تاقىرىبى قوزعالاتىن جاساندى ينتەللەكت داۋىرىندە ءومىر ءسۇرىپ كەلەمىز. بۇل ماسەلەلەردى ءبىر- ءبىرىمىزدى بايىتىپ، بىرلەسكەن كۇش سالۋ ارقىلى شەشۋگە بولادى.
ەكى ەلدىڭ شىعارماشىلىق ينتەلليگەنتسياسى ىنتىماقتاستىعىنىڭ جول كارتاسى سوناۋ حح عاسىردا شىڭعىس ايتماتوۆ پەن مۇحتار اۋەزوۆ مىسالىندا جاسالعان بولاتىن. «قازاقفيلم» كينوستۋدياسىندا تولومۋش وكەيەۆ پەن بولوتبەك شامشييەۆتىڭ تاماشا فيلمدەرى ءتۇسىرىلدى. ەلدەر مادەنيەت پەن ونەر سالاسىندا ىنتىماقتاسىپ وتىر. مادەنيەت - حالىقتىڭ رۋحىن كوتەرىپ، ەكى ەل اراسىنداعى رۋحاني- مادەني ىنتىماقتاستىقتى جاڭا دەڭگەيگە كوتەرۋگە قابىلەتتى جۇمساق كۇش، - دەدى ول.
ەسكە الا كەتسەك، 23- قىركۇيەكتە قىرعىزستان استاناسىنداعى «الا ارچا» مەملەكەتتىك رەزيدەنتسياسىندا ورتالىق ازيا مەملەكەتتەرىنىڭ پارلامەنتارالىق فورۋمى ءوتتى.