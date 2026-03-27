بىشكەكتە قازاق-قىرعىز قارىم-قاتىناسىنىڭ الداعى جوسپارلارى تالقىلاندى
استانا. KAZINFORM - قىرعىزستان مينيسترلەر كابينەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى - سۋ رەسۋرستارى، اۋىل شارۋاشىلىعى جانە قايتا وڭدەۋ ونەركاسىبى ءمينيسترى ەرليست اكۋنبەكوۆ ەلىمىزدىڭ قىرعىزستانداعى ەلشىسى راپيل جوشىبايەۆپەن كەزدەستى. بۇل تۋرالى كابار اگەنتتىگى جازدى.
كەزدەسۋ بارىسىندا قىرعىز- قازاق ىنتىماقتاستىعىنىڭ كەڭ اۋقىمدى ماسەلەلەرى تالقىلاندى.
قىرعىزستان پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ پەن قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ اراسىنداعى كەزدەسۋلەردە قول جەتكىزىلگەن كەلىسىمدەردى ىسكە اسىرۋدىڭ ماڭىزدىلىعىنا ەرەكشە نازار اۋدارىلدى.
تاراپتار ساۋدا-ەكونوميكالىق بايلانىستارعا باسىمدىق بەرە وتىرىپ، ەكىجاقتى ءوزارا ءىس-قيمىلدى ودان ءارى دامىتۋعا دايىن ەكەندەرىن جەتكىزدى.
اۋىل شارۋاشىلىعى، ينفراقۇرىلىم، لوگيستيكا، سۋ-ەنەرگەتيكا كەشەنى سالالارىنداعى جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋعا قولداۋ كورسەتۋدىڭ ماڭىزدىلىعى اتاپ ءوتىلدى.
مينيسترلەر كابينەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى ەرليست اكۋنبەكوۆ قىرعىزستان مەن قازاقستان اراسىنداعى ستراتەگيالىق ارىپتەستىك پەن وداقتاستىق قاتىناستار ءوزارا قىزىعۋشىلىق تۋدىراتىن بارلىق ماسەلەلەر بويىنشا سەنىمدى ديالوگ پەن ءتيىمدى ىنتىماقتاستىقتىڭ نەگىزى بولاتىنىنا سەنىم ءبىلدىردى.
كەزدەسۋ سوڭىندا ەكى تاراپتىڭ قاتىسۋىمەن وتەتىن جوعارى جانە ەڭ جوعارى دەڭگەيدەگى الداعى ءىس-شارالاردىڭ كەستەسى، سونداي-اق شارتتىق-قۇقىقتىق بازانى كەڭەيتۋ ماسەلەلەرى قارالدى.
ەسكە سالا كەتسەك، بۇعان دەيىن ءماجىلىس قازاق- قىرعىز شەكاراسىنداعى وتكىزۋ پۋنكتەرى تۋرالى كەلىسىمگە وزگەرىس ەنگىزگەنىن جازدىق.