بىشكەكتە ۇلتتىق شاحمات اكادەمياسى اشىلدى
استانا. KAZINFORM- ۇلتتىق شاحمات اكادەمياسى حالىقارالىق دەڭگەيدەگى سپورتشىلاردى دايارلاپ، تالانتتى جاستاردى قولداۋمەن اينالىسادى، دەپ حابارلايدى كابار.
اكادەميانىڭ اشىلۋ راسىمىنە قىرعىزستان مينيسترلەر كابينەتىنىڭ ءتوراعاسى -پرەزيدەنت اكىمشىلىگىنىڭ باسشىسى ادىلبەك قاسىماليەۆ قاتىستى.
جاڭا ۇيىم جاس شاحماتشىلاردى وقىتىپ، دايارلاۋعا، جاتتىعۋلار مەن جارىستار وتكىزۋگە ارنالعان الاڭ بولادى. اكادەميانىڭ نەگىزگى مىندەتتەرىنىڭ ءبىرى - حالىقارالىق دەڭگەيدەگى سپورتشىلاردى جۇيەلى تۇردە دايارلاۋ، سونداي-اق تالانتتى جاستاردى انىقتاپ، قولداۋ.
ءراسىم بارىسىندا ادىلبەك قاسىماليەۆ جاس سپورتشىلاردىڭ وقۋ-جاتتىعۋىنا جاسالعان جاعدايمەن تانىسىپ، ولاردىڭ اتا-انالارىمەن اڭگىمەلەستى.
ول قازىرگى ۋاقىتتا قىرعىزستاننىڭ 500 مەكتەبىندە 3-5 سىنىپ وقۋشىلارىنا ارنالعان «مەكتەپتەردەگى شاحمات» جوباسى پيلوتتىق رەجيمدە جۇزەگە اسىرىلىپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
- بۇگىن ۇلتتىق شاحمات اكادەمياسى ءوز جۇمىسىن باستادى. ونىڭ تالانتتى شاحماتشىلاردى دايارلايتىن ماڭىزدى ورتالىققا اينالىپ، قىرعىزستاندى حالىقارالىق ارەنادا لايىقتى تانىتا الاتىن سپورتشىلاردىڭ جاڭا بۋىنىن قالىپتاستىرۋعا ىقپال ەتەتىنىنە سەنىمدىمىن،-دەدى ادىلبەك قاسىماليەۆ.
ءراسىم سوڭىندا مينيسترلەر كابينەتىنىڭ باسشىسى ورتالىق شاحمات تاقتاسىندا العاشقى ءجۇرىستى جاساپ، اكادەميانىڭ جۇمىسىنا رەسمي تۇردە باستاپ بەردى.
ۇلتتىق شاحمات اكادەمياسىن قۇرۋ تۋرالى جارلىققا قىرعىزستان پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ بيىل 4-قىركۇيەكتە قول قويعان.