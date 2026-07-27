بىشكەكتە ءومىر بويىنا سوتتالعان ازاماتتىڭ كارتينالارى ءبىر ساعاتتا ساتىلىپ كەتتى
استانا. KAZINFORM - بىشكەكتەگى س. ا. چۋيكوۆ اتىنداعى كوركەمسۋرەت گالەرەياسىندا مەملەكەتتىك جازالاردى ورىنداۋ قىزمەتىنىڭ №19-مەكەمەسىندە ءومىر بويىنا باس بوستاندىعىنان ايىرىلعان ۆياچەسلاۆ ابدراشيتوۆتىڭ «جان ءدۇينو جاڭىرىگى» اتتى جەكە كورمەسى اشىلدى. بۇل تۋرالى كابار اگەنتتىگى جازدى.
كورمەگە سۋرەتشىنىڭ 20 تۋىندىسى قويىلعان. كورمە باستالعان العاشقى ساعاتتىڭ وزىندە ولاردىڭ 15 ى ساتىلىپ كەتكەن. بۇل كەلۋشىلەردىڭ اۆتور شىعارماشىلىعىنا قىزىعۋشىلىعى جوعارى ەكەنىن كورسەتەدى.
كورمەنىڭ اشىلۋ راسىمىنە مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ وكىلدەرى، شىعارماشىلىق قاۋىم، ازاماتتىق قوعام مۇشەلەرى، بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنىڭ وكىلدەرى، سونداي-اق ەلوردا تۇرعىندارى مەن قوناقتارى قاتىستى. كەلۋشىلەر سۋرەتشىنىڭ تۋىندىلارىن تاماشالاپ، ۇيىمداستىرۋشىلارمەن پىكىر الماسىپ، ۇناعان كارتينالارىن ساتىپ الۋ مۇمكىندىگىنە يە بولدى.
جازالاردى ورىنداۋ قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، كورمە سوتتالعانداردى قايتا الەۋمەتتەندىرۋ باعدارلاماسى اياسىندا ۇيىمداستىرىلعان. ونىڭ ماقساتى - سوتتالعانداردىڭ شىعارماشىلىق الەۋەتىن دامىتۋ، ولاردىڭ ءوزىن- ءوزى جۇزەگە اسىرۋعا دەگەن ۇمتىلىسىن قولداۋ جانە ومىرگە دەگەن وڭ كوزقاراسىن قالىپتاستىرۋعا ىقپال ەتۋ.
- مۇنداي ءىس-شارالار ونەردىڭ تاربيەلىك ماڭىزى زور ەكەنىن كورسەتەدى. ونەر ادامنىڭ رۋحاني دامۋىنا، شىعارماشىلىق قابىلەتىن اشۋعا جانە ومىرىندە وڭ وزگەرىستەر جاساۋعا دەگەن ىنتاسىن قالىپتاستىرۋعا كومەكتەسەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ايتا كەتەيىك، بەيبىتشىلىك سالاسىنداعى نوبەل سىيلىعىن العان يراندىق قۇقىق قورعاۋشى نارگيز موحاممادي دەنساۋلىعى كۇرت ناشارلاعان سوڭ تۇرمەدەن اۋرۋحاناعا اۋىستىرىلدى.