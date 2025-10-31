بىشكەكتە «عاسىرلار ىزىمەن: قازاقستان تاريحىنىڭ بەينەسى» اتتى حالىقارالىق فوتوكورمە اشىلدى
استانا. KAZINFORM - قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق تاريحي مۋزەيىندە قازاقستاننىڭ تاريحي-مادەني مۇراسىنا ارنالعان ەكى اپتالىق حالىقارالىق فوتوكورمە اشىلدى.
ءىس-شارانى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنە قاراستى مادەنيەت كوميتەتى، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ورتالىق مەملەكەتتىك مۋزەيى، قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق تاريحي مۋزەيى جانە قازاقستاننىڭ قىرعىزستانداعى ەلشىلىگى ۇيىمداستىردى.
ورتالىق مەملەكەتتىك مۋزەيدىڭ عىلىمي قىزمەتكەرى نازگۇل اسىلبەكوۆا اتاپ وتكەندەي، كورمە قىرعىز جۇرتشىلىعىن قازاق حالقىنىڭ باي تاريحىمەن جانە رۋحاني مۇراسىمەن تانىستىرۋدى ماقسات ەتەدى.
- بۇل كورمەدە شوقان ءۋاليحانوۆ، احمەت بايتۇرسىن ۇلى، قانىش ساتبايەۆ، امىرە قاشاۋبايەۆ، دينا نۇرپەيىسوۆا، كۇلاش بايسەيىتوۆا سياقتى قازاقتىڭ ۇلى تۇلعالارى تۋرالى تىڭ فوتوماتەريالدار ۇسىنىلعان. سونداي-اق فوتوسۋرەتتەر ارقىلى قازاق حالقىنىڭ ءداستۇرلى ءومىر سالتى مەن مادەنيەتى كورسەتىلەدى. كورمە ارقىلى ءتىل، مادەنيەت، تاريح جانە ءداستۇرى ۇقساس ەكى باۋىرلاس ەلدىڭ دوستىعىن قازىرگى ۇرپاققا تاعى ءبىر مارتە پاش ەتۋدى كوزدەيمىز، - دەدى ول.
نازگۇل اسىلبەكوۆانىڭ ايتۋىنشا، كورمەنىڭ ەرەكشە بولىگى - قازاق مادەنيەتىنىڭ كورنەكتى وكىلدەرى اباي قۇنانباي ۇلى، جامبىل جابايەۆ، دينا نۇرپەيىسوۆا جانە كەنەن ازىربايەۆ پايدالانعان مۋزىكالىق اسپاپتاردىڭ ءدال كوشىرمەلەرى.
- بۇل ءبىزدىڭ مۋزەي ازىرلەگەن ارنايى جوبا. كەلۋشىلەر قازاق حالقىنىڭ مادەني مۇراسىمەن جاقىنىراق تانىسىپ، تاريحتى سەزىنىپ، مۋزىكالىق اسپاپتارعا قول تيگىزىپ، ولاردىڭ ۇنىمەن رۋحاني بايلانىس ورناتا الادى، - دەدى مۋزەي قىزمەتكەرى.
قىرعىز رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق تاريحي مۋزەيىنىڭ ديرەكتورى جىلدىز باكاشوۆا مادەني ءىس-شارانىڭ ماڭىزىنا توقتالدى.
- بۇگىن ءبىزدىڭ مۋزەيدە قازاقستان ورتالىق مەملەكەتتىك مۋزەيىنىڭ قورىنداعى بىرەگەي فوتوماتەريالدار نەگىزىندە ازىرلەنگەن كورمە اشىلىپ وتىر. ول قازاق حالقىنىڭ باي ءارى كوپعاسىرلىق تاريحىن، كوشپەلى داستۇرلەرىنەن باستاپ ⅩⅩ عاسىرداعى مادەني جەتىستىكتەرگە دەيىنگى جولىن باياندايدى. ءاربىر سۋرەت - قازاق حالقىنىڭ رۋحى مەن دانالىعىنىڭ، جاسامپاز كۇشىنىڭ ءتىرى كۋاسى. تاعى ءبىر ايتا كەتەرلىگى، بۇل كورمە ءبىزدىڭ مۋزەيدەگى «اشىق ەسىك ايىمەن» تۇسپا- تۇس كەلىپ وتىر. كۇن سايىن 10-17 مىڭعا دەيىن كەلۋشى قابىلدايمىز. سوندىقتان بۇل كورمە باۋىرلاس حالىقتىڭ تاريحي- مادەني مۇراسىمەن تانىسۋعا زور مۇمكىندىك بەرەدى دەپ سەنەمىن، - دەدى ول.
كورمەنىڭ اشىلۋ سالتاناتىندا قوناقتارعا «ورتەكە» ءداستۇرلى ورىنداۋشىلىق ونەرى ۇسىنىلدى. بۇل - دومبىرا ۇنىمەن بىرگە اعاشتان جاسالعان سەركە بەينەسىنىڭ بيلەۋى ارقىلى ورىندالاتىن ەرەكشە ساحنالىق قويىلىم.
2024 -جىلى 100 جاس دومبىراشى «ورتەكە» كۇيىن شەرتىپ، گيننەستىڭ رەكوردتار كىتابىنا ەندى.