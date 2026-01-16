بىشكەكتە ادامدار جاپپاي فاست-فۋدتان ۋلانعاندى
استانا. KAZINFORM - قىرعىزستان استاناسىنداعى فاست-فۋد دۇكەنىندە جاپپاي تاماقتان ۋلانۋ وقيعاسى تىركەلدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگى.
قىرعىزستان دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ مەملەكەتتىك سانيتارلىق-ەپيدەميولوگيالىق قاداعالاۋ دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، ەل استاناسىندا ءتورت بالانى قوسا العاندا، 17 ادام زارداپ شەكتى. ولاردىڭ ءبارى ءبىر كۇن بۇرىن فاست-فۋد دۇكەنىنەن شاۋرما ساتىپ العان.
بارلىق زارداپ شەككەندەرگە قاجەتتى مەديتسينالىق كومەك كورسەتىلدى. ءون ۇش ادام رەسپۋبليكالىق كلينيكالىق جۇقپالى اۋرۋلار اۋرۋحاناسىندا ستاتسيونارلىق ەمدەۋدە، ال تورتەۋى امبۋلاتوريالىق كومەك الىپ جاتىر.
بىشكەك مەملەكەتتىك سانيتارلىق-ەپيدەميولوگيالىق قاداعالاۋ ورتالىعىنىڭ ماماندارى تاماقتاندىرۋ مەكەمەسىنە جوسپاردان تىس تەكسەرۋ جۇرگىزىپ، زەرتحانالىق تەكسەرۋ ءۇشىن ينگرەديەنتتەر مەن ءونىم قالدىقتارىنىڭ ۇلگىلەرىن جينادى. انىقتالعان بۇزۋشىلىقتار ءۇشىن فاست- فۋد دۇكەنى جابىلىپ، 41000 سوم ايىپپۇل سالىندى.
ەپيدەميولوگيالىق تەرگەۋ جالعاسىپ جاتىپ.
بۇعان دەيىن بىشكەكتەگى مەكتەپ اسحاناسىندا تاماقتان ۋلانۋ وقيعاسى تىركەلگەن بولاتىن.