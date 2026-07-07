بىشكەك تۇرعىندارىنا قالادان 3 كۇنگە كەتە تۇرۋ ۇسىنىلدى
استانا. قازاقپارات - قىرعىزستان پرەزيدەنتىنىڭ باسپاءسوز حاتشىسى اسقات الاگوزوۆ بىشكەك تۇرعىندارىنا مۇمكىندىگىنشە 30-31 تامىز جانە 1- قىركۇيەك كۇندەرىن ىستىقكولدە نەمەسە باسقا دا دەمالىس ورىندارىندا وتكىزۋدى سۇرادى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.
الاگوزوۆ ءدال وسى كۇندەرى بىشكەكتە شانحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنىڭ سامميتى مەن دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىنىڭ اشىلۋ سالتاناتى وتەتىنىن ەسكە سالدى.
سادىر جاپاروۆتىڭ باسپاءسوز حاتشىسىنىڭ ايتۋىنشا، قىرعىزستانعا العاش رەت ءبىر مەزگىلدە 21 مەملەكەتتىڭ باسشىسى كەلەدى. ولاردىڭ كەيبىرى ءبىرىنشى حانىمدارىمەن بىرگە كەلمەك. سەبەبى ءدال وسى كۇندەرى بىرنەشە ەل پرەزيدەنتىنىڭ قىرعىز رەسپۋبليكاسىنا رەسمي مەملەكەتتىك ساپارى جوسپارلانعان.
وسىعان بايلانىستى، الاگوزوۆتىڭ ايتۋىنشا، بىشكەكتە ءۇش كۇن بويى جولدار ءجيى جابىلادى.
«ايتپەسە، ەڭ الدىمەن قولايسىزدىقتاردىڭ زاردابىن وزدەرىڭىز كورەسىزدەر، ويتكەنى وسى ءۇش كۇن ىشىندە قالاداعى جولدار ءجيى جابىلىپ تۇرادى»، دەلىنگەن ۇندەۋدە.
ايتا كەتەيىك، بۇرىن وزبەكستانعا قاراعان ەكى اۋىل رەسمي تۇردە قىرعىزستان قۇرامىنا ەندى.
ەسكە سالا كەتەيىك، قىرعىزستان ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك مەملەكەتتىك كوميتەتىنىڭ بۇرىنعى ءتوراعاسى قامشىبەك تاشيەۆكە بيلىكتى كۇشپەن باسىپ الۋعا ارەكەتتەندى دەگەن ايىپ بويىنشا 4 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسى تاعايىندالعان ەدى.
دينارا جاقسىباي قىزى